'반도체 전력망 적기 구축 승부수'… 경기도-한전, 도로+전력망 공동건설 본격화

큰사진보기 ▲경기도가 7일 한국전력공사 경인건설본부에서 '도로-전력망 공동건설 실무협의체 킥오프 회의'를 개최했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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김동연 경기도지사가 용인 반도체클러스터의 안정적인 전력 공급을 위해 추진한 '도로-전력망 공동건설' 사업이 본격적인 실행 단계에 들어갔다. 단순한 도로 개설을 넘어 국가 전략산업의 핵심 기반인 전력망을 동시에 구축하는 방식이라는 점에서, 수도권 반도체 산업 경쟁력 강화와 직결된다는 평가가 나온다.경기도는 7일 한국전력공사 경인건설본부에서 '도로-전력망 공동건설 실무협의체 킥오프 회의'를 열고 협의체 구성과 운영 방향, 향후 추진 일정 등을 논의했다고 밝혔다. 회의는 배성호 경기도 건설국장 주재로 진행됐으며, 경기도 도로정책과와 한국전력공사 전력망입지처, 경인건설본부 관계자들이 참석했다.이번 회의의 핵심은 지방도 318호선 용인~이천 구간을 활용한 반도체클러스터 연계 전력망 구축 방안이다. 양 기관은 도로와 전력망을 동시에 설계·시공하는 통합 방식의 기본설계 발주 시기와 공사 착수 일정 등을 협의했으며, 향후 실시협약 체결을 위한 세부 조율도 이어가기로 했다.특히 건설비용 정산 방식과 기관별 역할 분담, 단계별 추진 체계 등이 주요 논의 대상에 올랐다. 경기도와 한전은 실무협의체를 중심으로 쟁점을 구체화한 뒤, 공동건설 모델을 다른 사업으로도 단계적으로 확대 적용한다는 계획이다.이번 사업은 지난 1월 경기도와 한전이 체결한 '도로-전력망 공동건설 업무협약'의 후속 조치다. 당시 양 기관은 지방도 건설 계획과 전력망 구축 계획을 연계해 용인 반도체클러스터 일대에 전력 인프라를 적기에 공급하기로 뜻을 모았다.최근 반도체 산업에서는 전력 확보 문제가 핵심 과제로 떠오르고 있다. 특히 첨단 반도체 생산라인은 일반 산업단지와 비교할 수 없을 정도의 대규모 전력을 필요로 한다. 실제로 용인 반도체클러스터는 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 조성되는 초대형 국가산업단지로, 향후 국내 반도체 공급망의 핵심 거점이 될 것으로 전망된다.문제는 전력망 구축에 필요한 송전선로와 변전시설 조성 과정에서 주민 민원과 인허가 절차, 공사 지연 문제가 반복됐다는 점이다. 송전망 사업은 통상 수년 이상의 시간이 소요되는 경우가 많고, 입지 갈등으로 사업이 장기 표류하는 사례도 적지 않았다.이 때문에 도로 건설과 전력망 구축을 동시에 추진하는 '공동건설 방식'은 현실적인 대안으로 주목받고 있다. 도로 개설 과정에서 전력망 부지를 함께 확보하면 별도의 노선 선정과 추가 보상 절차를 줄일 수 있고, 공사 기간 단축과 비용 절감 효과도 기대할 수 있기 때문이다.이번 사업은 단순한 행정 협업을 넘어 사회간접자본(SOC) 정책과 산업정책을 결합한 새로운 인프라 모델이라는 분석도 나온다.그동안 도로와 전력망은 서로 다른 기관이 각각 추진하면서 중복 공사와 예산 비효율 문제가 반복됐다. 그러나 공동건설 방식이 정착되면 토지 보상과 환경영향 검토, 공사 관리 등을 통합적으로 추진할 수 있어 행정 효율성을 크게 높일 수 있다.특히 정부가 '반도체 메가클러스터' 구축을 국가 핵심 전략으로 추진하는 상황에서, 지방정부가 전력 인프라 문제 해결에 직접 나섰다는 점도 눈길을 끈다. 단순한 산업 유치 경쟁을 넘어 실제 생산 기반을 뒷받침하는 실행형 지원 정책이라는 평가다.경기도는 앞으로 실무협의체를 중심으로 비용 분담과 역할 체계를 구체화하고, 공동건설 적용 가능 사업을 추가 발굴할 계획이다.배성호 경기도 건설국장은 "도로와 전력망을 함께 구축하는 것은 중복투자를 줄이고 사업 효율성을 높이는 새로운 방식"이라며 "양 기관 협력을 통해 국가 전략사업을 뒷받침하는 선도 모델로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.