이 대통령 "국민성장펀드, 첨단산업 발전·국민 자산 증식의 마중물"

이재명 대통령이 7일 주재한 수석보좌관회의에서 "국민 손으로 첨단전략산업을 키우고 그에 따른 성장의 과실과 기회를 모두 국민과 함께 나누기 위한 국민참여형 국민성장펀드가 오는 22일부터 판매된다"라며 많은 관심과 동참을 당부했다.
반도체·인공지능(AI)·바이오 등 첨단전략산업과 그 관련 기업에 투자하게 될 '국민참여형 국민성장펀드'는 손실 발생시 정부 재정이 최대 20%까지 우선 부담하도록 설계된 상품이다. 소득공제와 배당소득 분리과세 혜택도 더해 투자자의 실질 수익률도 높이도록 했다. 이와 관련 금융위원회는 6000억 원 규모의 국민성장펀드를 이달 22일부터 오는 6월 11일까지 판매할 예정이라고 알린 바 있다.
이 대통령은 "현재 세계는 미래 경제 산업의 주도권을 두고 총성 없는 전쟁을 벌이고 있다"라며 "이런 상황에서 첨단산업 성장을 위한 국민의 적극적인 투자와 참여는 우리 산업에 새롭고 역동적인 활력을 제공하게 될 것"이라고 했다.
또 "국민과 성과를 공유하지 않는 성장은 지속가능하지 않다"라며 "국민성장펀드 조성이 생산적 금융을 확산하고 미래 첨단산업 발전과 국민의 안정적 자산 증식에 기여하는 든든한 마중물이 될 것"이라고 기대했다.
참모들에겐 "보다 많은 국민들께서 모두의 성장을 향한 길에 동참하시고 그에 따른 과실을 함께 나눌 수 있도록 남은 기간 홍보도 철저히 하고 혹여 제도적 미비점은 없는지 잘 살펴봐달라"라고 주문했다.
"국제유가 불안정성 지속되며 물가압력 커져... 모든 수단 총동원해야"
이 대통령은 이 자리에서 중동 전쟁 여파로 1년 9개월 만에 가장 큰 상승률을 보인 4월 소비자 물가를 언급하면서 물가 안정과 주요 품목 수급에 모든 정책 수단을 동원하라고도 주문했다. 참고로 국가데이터처 발표에 따르면 4월 소비자물가지수는 전년 동월 대비 2.6% 상승했다. 이는 2024년 7월 이후 가장 높은 상승 폭이다.
이와 관련 이 대통령은 "국제유가의 불안정성이 지속되면서 물가압력이 커지고 있다"라며 "실제로 종전 협상의 불확실성 때문에 석유류 가격이 20% 넘게 오르면서 지난 4월 소비자물가 상승폭이 3월보다 확대됐다"라고 지적했다.
그러면서 "정부의 적극적 물가관리 덕택으로 다른 주요국들에 비해 상대적으로 물가상승폭이 크지는 않은데 그렇다고 해서 마음을 놓을 순 없다"라며 "지금은 물가안정을 최우선 과제로 삼되 원유와 핵심 원자재에 대한 공급망 관리와 함께 주요 품목의 수급 안정에 모든 수단을 총동원할 때"라고 강조했다.
아울러 "전쟁이 언제까지 지속될지 알 수 없는 상태지만 이번 위기를 어떻게 이겨내느냐에 따라서 우리 경제의 미래가 달라질 것"이라며 정부와 기업, 국민 모두의 단합된 힘을 요청했다.
이 대통령은 "비 온 뒤 땅이 굳어진다고 이 위기가 대한민국 경제를 탄탄하게 할 수도 있을 것이다. 다 우리가 하기 나름 아닌가 생각한다"라며 "지금까지처럼 앞으로도 국민과 기업, 정부 모두가 한 마음으로 힘을 모아주시기를 다시 한 번 부탁한다"고 했다.