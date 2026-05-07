이 대통령 "국민성장펀드, 첨단산업 발전·국민 자산 증식의 마중물"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.5.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 7일 주재한 수석보좌관회의에서 "국민 손으로 첨단전략산업을 키우고 그에 따른 성장의 과실과 기회를 모두 국민과 함께 나누기 위한 국민참여형 국민성장펀드가 오는 22일부터 판매된다"라며 많은 관심과 동참을 당부했다.반도체·인공지능(AI)·바이오 등 첨단전략산업과 그 관련 기업에 투자하게 될 '국민참여형 국민성장펀드'는 손실 발생시 정부 재정이 최대 20%까지 우선 부담하도록 설계된 상품이다. 소득공제와 배당소득 분리과세 혜택도 더해 투자자의 실질 수익률도 높이도록 했다. 이와 관련 금융위원회는 6000억 원 규모의 국민성장펀드를 이달 22일부터 오는 6월 11일까지 판매할 예정이라고 알린 바 있다.이 대통령은 "현재 세계는 미래 경제 산업의 주도권을 두고 총성 없는 전쟁을 벌이고 있다"라며 "이런 상황에서 첨단산업 성장을 위한 국민의 적극적인 투자와 참여는 우리 산업에 새롭고 역동적인 활력을 제공하게 될 것"이라고 했다.또 "국민과 성과를 공유하지 않는 성장은 지속가능하지 않다"라며 "국민성장펀드 조성이 생산적 금융을 확산하고 미래 첨단산업 발전과 국민의 안정적 자산 증식에 기여하는 든든한 마중물이 될 것"이라고 기대했다.참모들에겐 "보다 많은 국민들께서 모두의 성장을 향한 길에 동참하시고 그에 따른 과실을 함께 나눌 수 있도록 남은 기간 홍보도 철저히 하고 혹여 제도적 미비점은 없는지 잘 살펴봐달라"라고 주문했다.이 대통령은 이 자리에서 중동 전쟁 여파로 1년 9개월 만에 가장 큰 상승률을 보인 4월 소비자 물가를 언급하면서 물가 안정과 주요 품목 수급에 모든 정책 수단을 동원하라고도 주문했다. 참고로 국가데이터처 발표에 따르면 4월 소비자물가지수는 전년 동월 대비 2.6% 상승했다. 이는 2024년 7월 이후 가장 높은 상승 폭이다.이와 관련 이 대통령은 "국제유가의 불안정성이 지속되면서 물가압력이 커지고 있다"라며 "실제로 종전 협상의 불확실성 때문에 석유류 가격이 20% 넘게 오르면서 지난 4월 소비자물가 상승폭이 3월보다 확대됐다"라고 지적했다.그러면서 "정부의 적극적 물가관리 덕택으로 다른 주요국들에 비해 상대적으로 물가상승폭이 크지는 않은데 그렇다고 해서 마음을 놓을 순 없다"라며 "지금은 물가안정을 최우선 과제로 삼되 원유와 핵심 원자재에 대한 공급망 관리와 함께 주요 품목의 수급 안정에 모든 수단을 총동원할 때"라고 강조했다.아울러 "전쟁이 언제까지 지속될지 알 수 없는 상태지만 이번 위기를 어떻게 이겨내느냐에 따라서 우리 경제의 미래가 달라질 것"이라며 정부와 기업, 국민 모두의 단합된 힘을 요청했다.이 대통령은 "비 온 뒤 땅이 굳어진다고 이 위기가 대한민국 경제를 탄탄하게 할 수도 있을 것이다. 다 우리가 하기 나름 아닌가 생각한다"라며 "지금까지처럼 앞으로도 국민과 기업, 정부 모두가 한 마음으로 힘을 모아주시기를 다시 한 번 부탁한다"고 했다.