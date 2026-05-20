초여름부터 볼 수 있는 '떠돌이'가 히말라야를 넘는 방법

큰사진보기 ▲속 빈 몸통과 긴 날개를 가진 된장잠자리.아열대 벨트를 따라 혈통을 이어간다. ⓒ 이상헌 관련사진보기

큰사진보기 ▲동남아에서 우리나라에 날아오는 별선두리왕나비.같은 다나우스속 나비로서 제왕나비와 똑 닮았다. ⓒ 이상헌 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 한달 후 운영중인 홈(www.daankal.com)에도 실립니다. 해당 기사의 사진은 글쓴이의 초접사 사진집 <로봇 아닙니다. 곤충입니다>의 일부를 사용하고 있습니다.

된장잠자리는 아열대 위도를 따라 모든 곳에 분포하기에 영어로는 '지구촌 떠돌이(globe wanderer)'라고 부른다. 초여름부터 흔하게 볼 수 있지만 우리나라에 정착해 세대를 이어가지는 못한다. 해마다 습한 바람에 몸을 맡겨 인도에서 날아드는 나그네다. 짝짓기를 하고 알을 낳지만 추위를 버텨낼 수 없다.된장잠자리는 날벌레 세상에서 가장 멀리 이동하며 제일 높이 나는 곤충으로 여겨진다. 매년 계절풍을 타고 인도와 아프리카를 오가며 해발 6200m의 히말라야 산맥을 넘는다. 된장잠자리 한 마리는 사는 동안 약 6000km를 날 수 있다. 비결은 0.3g에 불과한 속 빈 몸과 긴 날개 덕분이다. 대개의 잠자리 몸무게가 1g임을 생각하면 장거리 비행에 맞춰 적응한 셈이다.몸 길이는 최대 45mm이며 날개 편 길이는 80mm를 넘는다. 암컷은 엄지벌레(어른벌레)로 사는 2달 안팎 동안 약 500~2000개의 알을 낳는다. 학배기는 물속에서 작은 곤충을 잡아먹고 살며 40~65일 사이에 날개돋이 한다.인도에서 태어난 된장잠자리는 몬순이 잦아드는 가을에 인도양을 넘어 아프리카로 여행길을 떠난다. 해발 2000m 이상의 고도에서 부는 바람을 타고 날아가는 무착륙 비행이다. 아프리카에 도착하면 우기에 맞춰 번식을 하고 이듬해 봄에 다시 계절풍을 타고 인도로 돌아온다. 이 기나긴 여행길에 4세대가 돌아가며 총 1만 8000km에 달하는 거리를 움직인다.대한민국에 날아드는 때가 바로 이 시기다. 습한 바람과 함께 우리나라를 거쳐 일본을 지나 러시아의 캄차카 반도에 이르기도 한다. 바람만 잘 받쳐준다면 대양을 넘어 지구 한 바퀴를 날 수도 있다. 2016년 제시카 웨어(Jessica Ware) 교수팀의 연구에 따르면 지역별 된장잠자리는 유전적 차이가 거의 없다고 한다. 아열대 위도를 따라 세대를 이어간다니 명실상부한 지구촌 떠돌이다.된장잠자리와 달리 종으로 대륙을 넘나들며 대를 잇는 곤충이 제왕나비(Danaus plexippus)다. 캐나다 남부에서 멕시코까지 약 4800km를 움직인다. 속명 다나우스는 그리스·로마 신화에 나오는 아르고스왕을 말한다. 이집트 왕자였던 그는 50명의 딸과 함께 그리스로 이주하여 왕위에 오른다. 제왕나비의 별명이 모나크나비(Monarch butterfly)인 까닭이다.어른벌레의 날개 편 길이는 100mm에 이르며 주황색 바탕에 검은 줄무늬가 화려한 자태를 뽐낸다. 애벌레의 먹이식물은 카르데놀라이드(cardenolides) 독소를 가지고 있는 박주가리다. 맛이 쓰고 고약해 목숨앗이(천적)로부터 자기를 지킨다.한달 남짓 사는 동안 어미는 300~500개의 알을 낳는다. 애벌레는 2주 언저리면 번데기로 탈바꿈하고 다시 보름이 지나면 어른나비로 날개돋이 한다. 가을에 접어들며 제왕나비가 큰 무리를 이루면 캐나다에서 멕시코로 이주한다. 대개 나비의 목숨은 한달을 넘지 않으나 남쪽 방랑길에 나서는 제왕나비는 9개월까지도 살 수 있다. 여행에 특화한 세대를 일컬어 '므두셀라(Methuselah)'라고 부른다. 900살 넘게 살았다는 성경에 나온 인물을 빗댄 말이다.므두셀라 제왕나비는 2~3달 동안 남쪽으로 여행을 떠나 멕시코에서 따뜻한 겨울을 난다. 계절이 바뀌면 3세대까지 번식하며 다시 캐나다 남부까지 천천히 올라간다. 근래에 들어와 모나크나비의 수가 급격히 감소하고 있다. 2015년 관련 자료에 따르면 1990년 이후 거의 10억 마리의 모나크나비가 사라졌다고 한다. 지역별로는 50%~90%가 없어졌다. 무엇보다 제초제 사용으로 박주가리가 줄어든 영향이 크다. 아울러 멕시코의 산림 벌채로 인한 서식지 파괴도 주요한 원인이다.뜻있는 개인과 시민단체에서는 제왕나비의 먹이식물을 키우는 정원을 만들고 있다. 저니노스(JourneyNorth)는 모나크나비를 포함하여 아메리카 대륙을 이동하는 여러 생물들의 여정을 추적한다. 시민과 학자가 어울려 함께 하는 과학 프로젝트 사이트로서 이주 동식물을 모니터링 한다.