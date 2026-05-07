초고령사회 돌봄위기! 충남은 준비되어 있습니까?

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덧붙이는 글 | 이 기사는 메가충청에도 실립니다. 조규준은 노동현장에서 보고 들을 것을 기록하고 정리하는 사람입니다. 현재 한국노동연구원에서 책임연구원으로 일하고 있습니다. 연구 관심 분야는 노사관계, 일터 민주주의, 그리고 일중독입니다.

어르신이 홀로 사는 집에 사회복지사가 정기적으로 찾아온다. 안부를 묻고, 식사는 챙겼는지 확인하고, 약은 제때 드셨는지 살핀다. 잠시 말벗이 되어 드린 뒤 그는 다시 다음 집으로 향한다. 그는 충남에서 빠르게 늘어나고 있는 직업, 이른바 '돌봄노동자'다. 하지만 그의 처지는 넉넉하지 않다. 평균보다 낮은 임금을 받고, 비정규직으로 일한다. 누군가의 안부를 챙기지만, 정작 자신의 안위를 돌볼 여유는 많지 않다. 충남의 가까운 미래는 이 짧은 장면 안에 이미 담겨 있다.충남지역 인력 및 훈련 수급 조사보고서에 다르면 2024년 충남의 비제조업 분야에서 사업 지원 서비스업 다음으로 많은 채용이 이루어지는 산업은 바로 사회복지 서비스업이었다. 한 해 동안 사회복지 서비스업에서 8155명이 채용되었고, 이는 전체 채용 인원의 약 11%에 이른다. 여기에 보건업까지 포함하면 충남에서 새로 만들어지는 일자리의 상당수는 결국 '누군가를 돌보는 일'과 연결되어 있다.이는 우연이 아니다. 충남은 이미 초고령사회에 진입했고, 일부 군 단위 지역에서는 노인 인구 비중이 42%를 넘는다. 누군가는 어르신의 식사를 챙기고, 병원 동행을 돕고, 약을 정리하고, 외로운 시간을 함께 보내야 한다. 돌봄은 이제 충남 사회를 지탱하는 보이지 않는 기반이 되었다. 문제는 그 기반이 점점 불안정해지고 있다는 점이다.2025년 충남의 보건업 및 사회복지 서비스업 상용근로자 월급여는 약 307만 원이다. 충남 전체 평균인 390만 원보다 83만 원 낮다. 제조업 평균인 약 460만 원과 비교하면 격차는 153만 원에 이른다. 임금 수준만의 문제가 아니다. 임금이 오르는 속도도 더디다. 충남 전체 임금이 한 해 동안 3.39% 오르는 동안, 보건업 및 사회복지 서비스업 분야의 임금 상승률은 2.71%에 그쳤다. 사람을 돌보는 노동의 가치는 커지고 있지만, 그 노동에 대한 보상은 오히려 뒤처지고 있는 셈이다.여기에 또 하나의 문제가 겹친다. 돌봄 일자리의 상당수는 여성 노동자가 담당하고 있으며, 이 일자리들은 짧은 시간 단위로 쪼개진 경우가 많다. 2024년 충남 여성 임금노동자의 주당 평균 노동시간(35시간)은 남성(41시간)보다 짧고, 16시간 미만 초단시간근로 비율도 높다(여성 12.1%, 남성 4.4%). 이는 단순히 "여성이 적게 일한다"는 의미가 아니다. 필요한 돌봄은 늘어나는데, 그 일을 맡는 노동자들은 불안정한 시간제 일자리 속에 놓여 있다는 뜻이다.이런 조건에서 사람이 쉽게 모일 리 없다. 사회복지 서비스업에서는 이미 채용 미달이 나타나고 있다. 전체 산업의 미충원 인원 중 사회복지 서비스업에서 약 19%를 차지한다. 이는 돌봄 수요는 빠르게 늘어나는데, 정작 돌봄을 담당할 사람은 부족해지는 모순이 충남에서 이미 시작되고 있다. 돌봄의 위기는 지역의 생명 문제로 이어진다더 마음이 무거운 통계도 있다. 2024년 충남의 자살률은 인구 10만 명당 약 35명으로, 전국 평균 약 29명보다 높았다. 농촌 고령자, 사회적 고립, 부족한 돌봄 인프라는 서로 떨어진 문제가 아니다. 돌봄의 위기는 단지 복지 행정의 문제가 아니다. 그것은 돌봄을 받지 못하는 사람들의 위기이며, 끝내는 지역사회가 살고자 하는 사람을 살리지 못하는 문제로 이어진다.첫째, '충남형 사회임금제'가 필요하다. 충남도가 직접 운영하거나 위탁하는 돌봄 사업에서부터라도 임금의 하한선을 정하고 경력에 따른 보상을 하여야 한다. 그 기준은 최저임금 수준에 머물러서는 안 된다. 적어도 충남 전체 산업 평균임금과 연동하는 방식이 검토되어야 한다. 사람을 돌보는 일이 사람답게 살 수 있는 일이 되어야, 그 일을 하려는 사람도 늘어난다. 임금은 단순한 비용이 아니다. 사회가 그 노동에 부여하는 존중의 표시다.둘째, 정기적인 돌봄노동자 정책협의회 설치를 제안한다. 돌봄정책은 현장을 가장 잘 아는 사람들의 경험에서 출발해야 한다. 요양보호사, 활동지원사, 사회복지사, 아이돌봄 인력, 돌봄활동가 등은 단순한 서비스 제공 인력이 아니라 돌봄체계를 실제로 움직이는 핵심 주체다. 충남도는 이들이 정책 결정 과정에 참여할 수 있는 공식적인 기구를 설치해, 돌봄 현장의 문제와 개선 과제를 정책에 반영해야 한다. 돌봄노동자의 목소리가 제도 설계에 반영될 때, 충남의 돌봄정책은 행정 중심의 계획을 넘어 현장에 뿌리내린 정책으로 발전할 수 있다.셋째, 이제 돌봄을 도민의 기본권으로 재정의해야 한다. 돌봄은 더 이상 노인이나 취약계층에게만 필요한 잔여적 복지서비스가 아니다. 아동기에는 양육과 보호가 필요하고, 청년기와 중장년기에도 장애, 질병, 사고, 실직, 가족 돌봄 등으로 돌봄이 필요한 순간이 찾아올 수 있다. 누구나 생애 어느 시점에는 돌봄을 받는 사람이 되며, 동시에 누군가를 돌보는 사람이 된다. 따라서 충남의 돌봄정책은 '노인 돌봄' 중심의 협소한 접근을 넘어, 모든 시민이 필요한 시기에 돌봄을 받을 수 있다는 권리의 관점에서 재설계되어야 한다. 돌봄을 개인과 가족의 부담이 아니라 사회가 함께 책임져야 할 기본권으로 세울 때, 충남은 초고령사회를 넘어 전 생애 돌봄사회로 나아갈 수 있다.돌봄사회는 더 이상 먼 미래가 아니다. 충남에서는 오늘의 현실이다. 제조업 공장의 컨베이어 벨트만큼이나, 도민의 손을 잡아주는 돌봄노동자의 발걸음도 지역사회의 중요한 축이다. 그 발걸음이 무거워지지 않도록 받쳐주는 일은 정책의 몫이다. 돌봄을 값싼 노동으로 방치할 것인지, 지역사회를 지탱하는 필수 인프라로 대우할 것인지 선택해야 한다. 충남은 다가올 미래를 준비하고 있습니까?