초고령사회 한국의 운명... 요양원 아닌 ○○ 역량에 달렸다

큰사진보기 ▲지역사회 통합돌봄이 본격 시행된 3월 27일 서울 시흥5동 주민센터에 한 어르신이 관련 안내문을 읽고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민주노총 공공운수노조 관계자들이 3월 6일 청와대 사랑채 앞에서 기자회견을 열고 제대로 된 통합돌봄제도 시행을 촉구하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 초의수 교수는 신라대학교 사회복지학과 명예교수이자, 전 부산복지개발원장으로 '코로나19 시기 자원봉사자의 자원봉사 분야 IPA와 자원봉사 참여 긍정적 경험들의 영향 요인에 관한 연구', <사회문제와 사회복지>, <신자원봉사론> 등을 저술했다.

21세기 복지국가는 기존의 사회보험 중심 체계에서 돌봄 중심 체계로 빠르게 전환하고 있다. 과거 복지국가가 실업과 질병이라는 일시적 위험에 대응하는 데 초점을 두었다면, 오늘날의 사회는 구조적이고 상시적인 돌봄 위기에 직면해 있다. 세계 주요 국가들이 초고령사회에 진입하면서 평균수명이 연장되고, 의료 중심 체계가 장기돌봄 중심 체계로 변화하고 있으며, 치료(cure)보다 돌봄(care)의 비중이 커지고 있다. 과거에는 가족 내부에서 해결되던 돌봄이 1인 가구 증가, 여성의 노동시장 참여 확대, 전통적 가족 구조의 약화로 더 이상 감당하기 어려운 문제가 되었다. 남성 생계부양자 모델에 기반한 기존 복지국가 역시 여성의 경제활동 확대와 함께 맞벌이·이중부양자 모델로 전환되고 있다. 여기에 치매·노인성 질환·장애 증가로 장기간의 지속적 돌봄이 필요해졌고, 지역공동체의 약화와 사회적 고립의 심화는 단순한 서비스 제공을 넘어 관계와 연결 중심의 대응을 요구하고 있다.사회복지 정책에서도 사회보험과 소득보장의 '돈을 주는 복지'에서 서비스 중심의 '삶을 유지하는 복지'가 긴요해졌고, 시설 중심 보호에서 지역사회 돌봄으로 전환되었으며, 공급자 중심의 분절된 서비스에서 환자 중심의 의료, 복지, 주거, 돌봄의 통합적 제공 필요성이 높아지고 있다. 돌봄은 노동영역과 결합되어 육아휴직, 돌봄휴가, 가족돌봄 공적지원 확대로 발전하고 있으며, 복지 제공도 국가 단독 책임에서 국가, 시장, 가족, 자원(비영리)영역, 지역사회가 좋은 결합을 이루는 복지 믹스(Welfare Mix) 체제 필요성이 어느 때보다 강조되고 있다.우리 사회의 돌봄 문제는 단순한 복지 현안이 아니라 미래 한국의 지속가능성을 좌우할 핵심 과제다. 그 이유는 첫째 너무 빠른 고령화 진행에 있다. 2025년 고령화율은 20.3%인데 2030년 25%, 2040년 34%, 2050년 40%로 2050년경에는 세계 최고 고령화율인 동시에 최장수 국가가 된다. 물론 이는 생산연령인구의 급감과 노인 부양인구 급증을 수반하고, 불가피한 숙명처럼 사회경제적 재생산에 위기를 낳게 한다.둘째, 후기고령자 증가에 따른 돌봄 수요 폭증이 예상된다. 2050년 65세 이상 노인(40%) 중 75세 이상 후기 고령인구는 전체 인구 중 23%로 무려 1/4에 육박할 것으로 전망된다(2049년이 되면 1차뿐 아니라 2차 베이비부머 모두 75세 이상 후기 노인에 모두 진입). 2024년 우리나라 장기요양 수급자는 116만 명으로 전체 노인 중 11.2%인데, 이 중 75세 이상이 전체 수급자에 85.9%에 달하여 후기 고령자가 장기요양 주 대상자임을 알 수 있다. 전체 노인 중 후기 고령자 연령대별 장기요양 수급자 비중을 보면 75세 이상 20~25%, 80세 이상 30~33%, 85세 이상 40~50%가 되어 연령대가 높아질수록 타인에게 일상생활을 의존해야 하는 인구 비중이 크게 늘어나게 된다.65세 이상 평균 치매 추정 유병률은 9~10%, 경도인지장애는 28.4%이지만 75세 이상에서는 각 11~13%, 30%, 85세 이상에서는 38~40%, 45% 이상 치솟게 된다(물론 경도인지장애가 모두 돌봄의 대상자는 아니지만 이들이 치매로 전환될 확률은 10~15% 이상 됨). 1700만 명에 달하는 1, 2차 베이비부머가 고령인구, 특히 두터운 후기 고령자로 머무는 50년 이상의 시기는 세계 어떤 나라도 경험해 보지 못할 돌봄 수요의 대폭발을 우리는 맞게 될 전망이다.셋째, 돌봄 수요의 급증은 재정 부담을 높이게 될 것이다. 높은 고령화율은 건강보험, 장기요양보험, 사회서비스 및 돌봄 등 사회복지 재정 수요를 높이게 된다. 2025년 이 세 분야의 총 예산이 135조 원인 반면, 2035년에는 245조 원, 2050년 440조 원, 2060년 550조 원으로 2025년 예산에 4배 이상 수직 상승할 전망이다. 이미 올해부터 건강보험의 적자가 연간 4~5조, 장기요양보험은 2024년 적자 전환과 2028년 소진이 예상되고, 2050년 보험료는 현재 대비 10배 이상 상승할 것으로 예상되고 있다.돌봄은 중앙정부만의 노력으로 해결이 불가능하고, 동네단위에서 잘 집행되어야 하며, 그래야만 주민 만족도가 높게 된다."경제나 고용 정책은 더 광역단위로 갈수록 성과가 크고, 돌봄 및 주민 참여 역량 사업은 근린단위로 갈수록 더 효과가 많다." 영국 근린 정책의 전문가이자 수십 년간 관련 정부 정책을 평가했던 핼럼대 로릴스(Lawless) 교수를 2011년 셰필드에서 만났을 때 그가 했던 이야기이다.동네단위의 삶의 질이 중요한 것은 미국 연방 보건복지부 핵심 부서인 동네생활실(Administration for Community Living) 설치 취지에서도 나타난다. 실 산하에 장애인 서비스를 총괄하는 장애인국과 노인복지 업무를 담당하는 노인국이 있는데 이는 장애인과 노인의 삶을 동네단위에서 지원하는 일이야말로 가장 중요하다고 보는 인식과 복지도 궁극적으로는 동네에서 보장되는 질 높은 생활을 지향해야 한다는 방향 때문이다. 영국, 북유럽 등에서 우리가 통합돌봄이라고 부르던 것을 오래전 커뮤니티 케어(Community Care)라 부르는 것도 결국은 돌봄의 동네 중심 접근이 핵심임을 인식했기 때문이라 할 수 있다.올해 3월 27일부터 의료·요양 등 지역 돌봄의 통합 지원에 관한 법(이하 돌봄통합지원법)이 시행되었다. 정부의 추진 로드맵에 따르면 지역사회 통합돌봄의 비전은 '살던 곳에서 누리는 건강하고 행복한 삶'이며, 살던 곳에서 필요한 서비스를 한 번에 받을 수 있고 사회적 입원·입소는 줄이며 가족의 돌봄부담을 완화하는 것이 목표이다. 고령화 심화와 복합적 돌봄 수요 증가에 대응하여, 기존에 분절적으로 제공되던 의료, 요양 등 돌봄서비스를 통합적으로 연계하는 일을 전국적으로 본격 시행하게 된 것이다.대상자는 노인, 고령 장애인, 65세 미만 의료 필요도가 높은 장애인 등을 1단계(2027년)로 하고, 2단계(2029년)는 중증 정신질환자, 3단계(2030년 이후)는 돌봄 필요도가 높은 대상까지 확대한다는 계획이다. 서비스는 보건의료, 건강관리, 장기요양, 일상생활돌봄의 4개 분야 총 30종을 먼저 시작해 최종적으로는 60종의 서비스를 제공하려고 하고 있다.2018년 문재인 정부 때 이미 커뮤니티 케어 로드맵을 발표하였고, 2019년 선도사업을 거쳐 다수 지역으로 확산되었으며, 2025년에는 모든 기초 지자체에서 이미 시행하고 있다. 이런 상황에서 금번 시행된 통합돌봄이 이전에 비해 무엇이 달라졌으며 미래 돌봄을 구체적으로 바꿀 수 있을지에 대해 점검이 필요하다. 그 점검을 위해 길버트(Gilbert)의 사회복지정책 평가의 분석틀인 대상, 서비스(급여), 전달체계, 재정 영역에 더해 정책분석에서 중요한 공급 주체(또는 복지레짐)까지 포함하여 5가지 영역을 중심으로 지역사회 통합돌봄에 대해 살펴보도록 하자.첫째, 대상과 관련하여 내년까지(1단계) 노인 중심의 서비스를 시작하되 2단계에 가서야 모든 장애인과 중증 정신질환자를 포함해 추진하겠다는 것은 매우 아쉬운 출발이다. 이미 노인 중심의 통합돌봄이 2018년부터 시행되었고 2025년 전국적 확대 시행된 상황에도 범위 확대가 이루어지지 못한 것은 새로운 사업의 착수로 보기에는 한계가 있다고 하겠다. 하지만 기초생활수급자, 차상위계층은 물론 중산층 이상도 돌봄 필요도만 충족하면 신청이 가능하도록 소득 제한을 두지 않은 것(소득 수준에 따른 차등 부과되는 본인 부담금은 존재)은 그나마 중요한 진전으로 평가된다.둘째, 서비스와 관련해 이번 조치는 손쉬운 기존 서비스 활용에 중점을 두고 중요하나 비용 및 제도 조정이 필요한 영역은 표면화시키지 않았다고 할 수 있다. 우선 방문진료 등 의료의 추진이 가장 취약할 것으로 예상된다. 이는 지역사회 돌봄에서 현재 가장 멀어져 있는 의료를 요양, 돌봄과 통합시킨다는 이번 법 제정의 의미를 가장 퇴색시키는 부분이다. 일본은 방문 횟수, 환자 중등도, 재택요양 지도관리료 등 재택의료 보수체계의 뒷받침을 통해 동네 주치의들이 돌봄의 중요 축을 형성하고 있는 데 반해 우리는 일차 의료 담당의 의사가 병원 문을 닫고 동네 내 환자 집을 방문할 것인지 쉽지 않을 전망이다.통합돌봄을 넘어서 우리 삶의 질의 핵심 보장 영역은 의료인데 전국 어디서나 가능한 생활 보장을 가장 심각하게 위협하는 요인은 의료의 지역 간 격차이다. 건강보험의 공적 통제에도 불구하고 의료 공급은 민간을 통해 이루어져 있고 공공의료 공급 비율이 OECD 국가에서 꼴찌인 상황에서 동네 단위 통합돌봄의 핵심 축의 하나인 보건의료의 지역 간 격차 해소를 위한 공적 책임이 담보된 실행 전략 마련이 누락된 것은 문제이다.동네 주치의 운영은 필수적이지만 동네의원들의 참여는 소극적이며 이에 대한 대책도 미흡한 실정이다. 동네 내 지속 가능한 삶이 유지되려면 주거가 결정적이지만 현재 제시된 정책에는 겉치레인 주거환경 개선만 포함되고 주거 서비스의 근본적 개선을 위한 대책이 부재하다. 노인, 장애인 지원 주택 도입 및 확대, 일본의 노인주택 개보수 지급 같은 집안 내 주거환경 개선을 위한 주거급여 적용은 미룰 수 없는 시급한 과제이다.셋째, 허술한 전달체계 운영이다. 제대로 된 커뮤니티 케어란 동네 내 이를 뒷받침할 통합적 돌봄 플랫폼 구축을 전제로 한다. 예를 들면 영국의 다학제팀과 통합돌봄체계, 독일의 수발거점지원센터, 일본의 지역포괄지원센터처럼 주요 국가의 커뮤니티 케어에서는 사회복지, 간호, 보건의료, 케어매니저 등이 팀을 이루어 서비스를 지원하는 동네단위 플랫폼이 구축돼 있다.통합돌봄에서 통합의 가장 중요한 의미는 의료, 요양, 돌봄, 생활지원, 주거 등의 통합적 제공이며 이는 그에 적합하고 효율적이고 성과를 낼 수 있는 전문팀의 운영과 전달체계를 전제로 한다. 하지만 이번 정책 시행에서 제시된 내용을 보면 시군구의 전담조직, 그리고 평균 1명 내외의 읍면동 전담인력, 그리고 단순 협의기구인 통합지원협의체가 등장하는데 이 정도로 찾아가는 서비스, 전문적 케어플랜의 작성과 추진은 기대하기 어렵다.핵심 인력인 케어 매니저는 로드맵의 중장기 계획에 등장조차 하지 않는다. 분절되지 않고 동네 단위를 중심으로 의료-요양-돌봄이 상호 연계되는 전문적 팀의 운영이야말로 통합돌봄의 가치를 발휘하는 기반이 된다. 일본 돌봄 플랫폼인 지역포괄지원센터는 인구 2만 명 내외(중학교 학군)에 설치되는데, 정작 우리는 돌봄 컨트롤타워라는 어정쩡한 이름과 역할로 평균 인구 23만 명의 시군구 단위에서 운영하게 된다.넷째, 빈약한 예산은 통합돌봄에 대한 정부 의지를 단적으로 보여준다. 올해 관련 예산 총 914억 원 중 시군구 사업비 예산 620억 원을 229개 시군구로 나누면 평균 2억 7천만 원 수준인데, 일본의 2만 명 단위에 배치된 지역포괄지원센터 평균 예산이 약 1억 5천만 원임을 감안하면 우리의 시군구 사업비는 일본 센터 2개 예산에도 못 미치는 금액이다. GDP 대비 공적 돌봄 지출비는 일본이 약 2.5~3.0%, 영국은 약 2.0~2.5%인데 비해 우리는 1.2~1.5% 수준이라 향후 1% 이상 확대가 불가피하다. 주요국에 비해 돌봄 재정에 대한 낮은 국가 분담비도 문제인데, 의료 및 건강 보장비를 정부예산으로 하는 영국 및 북유럽을 제외하더라도 우리의 국가 부담은 미흡하다.일본은 지역의료보험과 장기요양보험에 정부 재정을 50% 투입 하지만, 우리는 정부 부담이 건강보험 14.5%(법적 20%지만 실제 의무 이행 안 함), 장기요양 20%에 불과하다. 더 심각한 것은 이 문제에 접근하는 방식으로 우리나라에서는 건강 및 장기요양의 재정지출이 늘어나므로 정부 책임을 확대해야 한다는 생각보다 재정 절감과 국민 부담의 보험료 인상을 해야 한다는 인식이 더 강하게 자리잡고 있다.돌봄 재정의 운영방식도 중요하다. 국제적 추세를 보면 다양한 주체와 관련된 돌봄 재정을 하나로 묶어 효과적이고, 효율적으로 운영하는 경향이 강하다. 대표적으로 영국은 커뮤니티 케어를 위해 2015년부터 NHS(국민보건서비스) 예산과 지자체(복지) 예산을 하나의 공동기금으로 합쳐 지역 통합돌봄에만 사용하도록 강제하는 방식의 돌봄기금(Better Care Fund)을 운영하고 있다.일본도 개호보험 재정 내에 지역지원 사업비를 별도로 두어, 보험료와 세금을 5:5로 하여 지역포괄지원센터의 운영비로 사용한다. 우리나라는 돌봄 재정이 건강보험, 장기요양보험, 국고, 지방비 등 다양하게 구성되어 '재정 칸막이' 현상이 예상됨에도 이를 어떻게 체계적으로 이를 운영할 것인지 아직 기본 구상조차 명확하지 않다.다섯째, 공급 주체 및 인프라 확충이 시급하다. 커뮤니티 케어 운영과 관련하여 우리나라만큼 지역 간 격차가 심각한 나라도 흔하지 않다. 민간 의료와 돌봄서비스 기관의 지역적 집중은 우려할 만한 수준이다. 같은 건강보험료와 장기요양보험료를 내지만 지역 간 혜택의 불평등이 발생하며 이를 개선하고자 하는 정책 대응은 더디기만 하다. 대도시에는 의료와 돌봄의 기반이 어느 정도 구축되어 있지만 농어촌, 중소도시뿐 아니라 대도시 내 원도심 지역은 민간 공급 기관이 취약하여 건강과 돌봄의 보장이 제대로 이루어지지 못한 상황이다.방문진료, 방문간호, 방문재활, 돌봄서비스, 주거지원 등 관련 서비스를 위해서는 부족한 재택의료기관, 방문간호 인력, 돌봄기관의 확충과 지역균형적 공급계획 마련이 시급하다. 특히 재택의료기반 확충, 재활병원 운영, 주택 지원 및 공급 등은 기초지자체가 감당하기 어려워 중앙정부와 광역지자체의 책임있는 대책이 필요하나 아직은 여기까지 생각이 미치지 못하는 것으로 보인다. 현재 여러 정부 부처를 통해 노인, 장애인, 정신질환자 등과 관련되어 많은 정책 및 사업, 서비스가 운영 중이며 광역 시도마다 특색있는 사업도 운영 중에 있다. 이 모든 내용이 동네 통합돌봄 플랫폼을 거쳐 효율적이고 역량있게 진행된다면 성과를 발휘할 수 있을 것이다.앞서 살펴본 것처럼 돌봄은 고령화, 노후 생애 확대, 가족돌봄의 위기, 다양한 시설보호의 문제점 등으로 주요 국가에서 지역사회 중심으로 대응할 필요성이 높아지게 되었다. 이에 따라 영국, 북유럽, 미국, 일본 등에서는 돌봄과 관련하여 국가 중심의 대처로부터 지역 중심으로 대응하도록 책임과 권한이 이양되었다. 사회복지 일반이 그렇듯이 대인적 직접 서비스인 돌봄은 개인과 가족만의 책임으로 감당할 수 없으며, 그렇다고 정부나 기업에만 맡길 수 없고, 민간기업(시장)이나 자원봉사 위주로도 의존할 수 없어서 불가피하게 다원적 주체가 함께 관여하게 된다.그 결과 다양한 부문이 결합 될 수밖에 없는데 이를 복지 다원주의, 복지 믹스(mix), 복지 레짐(regime)으로 표현할 수 있다. 돌봄 이슈의 급속한 진전과 지역사회 중심의 대처 필요성 때문에 돌봄은 새로운 동네복지레짐으로 부각되고 있다. 이 돌봄레짐에서 중앙과 지방의 정부 간 관계 역시 중요한데, 중앙정부의 재정 책임하에 지방에 책임과 권한을 함께 부여하는지, 아니면 정부의 재정 책임 및 기획 역할이 미흡한 채 지방으로 부담을 전가하는 방식인지 유의 깊게 들여다볼 필요가 있다.돌봄에 대한 주요 국가의 대응을 살펴보면 먼저 영국은 1970년 지역 당국 중심의 사회서비스 법이 제정되어 아동, 노인, 장애인, 정신보건이 따로 운영되던 서비스를 통합하되 지방정부가 사회서비스 관련국을 설치하여 책임있게 대처하도록 하였으며 돌봄 역시 시설중심의 보호에서 탈시설화와 지역사회중심의 보호로 전환하도록 하였다.NHS(National Health Service, 국민건강서비스)도 지역단위의 관리를 강화하였다. 1990년에는 국민건강서비스 및 지역사회 돌봄 법이 제정되었는데, 한층 더 지방정부의 사례관리 책임 강화와 시설중심에서 커뮤니티 케어 전환의 필요성이 강조되었다. 2000년대 이후 가장 핵심적인 법은 2014년 돌봄법(Care Act)으로 지방정부가 돌봄에 대한 법적 책임이 있음을 명확히 하였으며, 그 주요 책임으로 돌봄 욕구의 평가, 돌봄 제공(재가돌봄, 주간보호, 다양한 서비스 등), 예방책임, 정보·상담의 제공, 돌봄서비스의 보건의료(NHS) 및 주거와 협력 등을 규정하였다.2022년에는 통합돌봄체계(Integrated Care Systems, ICS)를 법제화하였다. 이와 관련하여 주민에게 가장 가까운 인구 3~5만 명의 근린(Neighbourhood) 단위는 의사, 지역간호사, 전문간호사, 사회복지사, 케어 매니저, 재활전문가, 공중보건 전문가 등의 다학제팀(Multi-Disciplinary Team)을 운영하면서 실제 서비스를 제공하고 있고, 영국 1차 의료기관인 GP(General Practitioner, 동네주치의 개념) 중심으로 한 1차 돌봄 네트워크(Primary Care Network, PCN)는 커뮤니티 단위의 핵심 플랫폼으로 작용하고 있다.한국의 시군구에 해당하는 기초지방정부(인구 25~30만 명) 단위에서는 장소기반 파트너십(Place-based Partnerships)이 운영되고 있는데 여기에는 지방정부 복지 공무원, 지역 거점 병원 관리자, PCN 대표, 제3섹터(자선단체) 대표 등이 참여하여 민관 협의기구로 근린 단위(PCN)에서 해결하기 어려운 복잡한 자원 배분 결정, 지역 내 보건-복지 예산의 통합 집행, 병원의 퇴원 지원 체계와 지역사회 돌봄 서비스의 유기적 설계 등에 대처하고 있다.인구 100~300만 명 규모의 광역 단위에는 ICS(Integrated Care Systems, 통합돌봄체계)가 운영되는데(영국 전역에 42개), 통합돌봄위원회(Integrated Care Board)가 핵심 주체이며 광역 지역내 보건의료 전략 수립 및 대규모 예산 배정, 상급 종합병원과 지역사회 서비스 간의 거시적 조정, 지역 간 건강 격차 해소를 위한 정책 가이드라인 제시의 활동을 수행하고 있다.독일의 지역단위 돌봄 대응 주체 기관으로 수발거점지원센터(Pflegestützpunkte)를 들 수 있다. 2000년대 이후 돌봄서비스가 너무 복잡하고, 보험·복지·의료가 분절적으로 운영되며, 가족이 필요 정보를 찾기 어려워 이를 해결하고자 2008년 장기요양보험 개혁의 일환으로 시행되었다. 관할 인구 범위로 약 6만 명 당 1개소를 권장하며, 독일 전역에 500개 이상이 운영되고 있다. 이 센터의 주요 역할은 첫째, 종합적·체계적 상담으로 수발보험 등급 판정 절차부터 가사 보조, 방문 간호, 시설 입소, 주거 환경 개선 등 모든 영역을 통합 상담하되 특히 보호자의 정서적 지원과 간병 교육 연계도 포함된다.둘째, 개별 돌봄 계획 수립으로 상담사가 가정을 방문하여 신체적 상태뿐만 아니라 주거환경, 가족 지지 체계를 파악한 뒤, 필요한 서비스 목록과 시간표가 담긴 계획을 만들어 추진한다. 셋째, 서비스 조정 및 모니터링으로 계획에 따라 민간 서비스 제공기관(주로 비영리 사회복지 법인)을 연결하고, 실제 서비스가 원활히 제공되는지 사후 점검을 실시한다. 센터의 주요 인력은 간호사, 사회복지사, 사례관리사로 다 직종의 협력구조 방식으로 주민들은 이곳에서 상담한 이후 장기요양 신청과 재가서비스 연결이 가능하다. 센터의 강점은 우리나라와 달리 관련 시민이 센터에서 직접 전문가로부터 무료로 상담받을 권리를 가지며, 장기요양보험 담당자가 지방정부 사무실에서 공무원과 함께 관련 업무를 통합적으로 수행하여 접근성, 효율성, 효과성을 높일 수 있다는 점이다.덴마크 등 노르딕 국가들은 독립센터 조성보다는 기초 지방정부 중심의 통합적 행정체계를 갖추고 있다. 덴마크는 지자체 소속의 간호사, 물리치료사, 사회복지사가 한 팀이 되어 가정으로 방문하는 돌봄 코디네이터제를 운영하고 있고, 스웨덴은 기초 지방정부 내 노인의 가정을 방문하여 신체 상태를 평가하고, 어떤 서비스(방문요양, 주거지원, 식사 배달 등)를 얼마나 받을지 결정하는 관문(Gateway) 역할을 수행하는 서비스 사정관제를 운영하고 있다.노르웨이는 기초 지방정부 내 통합 지원 유닛(Tildelingskontor)을 통해 돌봄 신청을 접수하고, 전문가 팀을 구성하여 서비스를 배분하고 있다. 핀란드는 돌봄이 필요한 노인과 그 가족을 지원하기 위한 센터(Neuvo)를 운영하고 있으며 디지털 플랫폼(Kanta)으로 의료와 사회복지정보를 적극 활용하고 있고, 재활 및 의료 등 기초정부의 대응 한계를 극복하기 위해 2022년부터 보건의료, 사회복지, 응급구조의 책임을 질 광역 단위의 21개 복지서비스 자치주(hyvinvointialue)를 신설, 운영하고 있는 것도 주목할 만한 대목이다.우리의 장기요양정책에 다수 영향을 미친 일본의 돌봄정책에서 중요한 부분은 지역포괄케어시스템과 지역포괄지원센터이다. 우리의 장기요양보험인 일본의 개호보험법이 2000년도부터 시행된 이후 2005년 여전히 높은 시설중심의 보호에 대한 반성과 지역사회돌봄을 강화하기 위해 지역포괄지원센터 설치 근거 마련과 2011년 지역포괄케어시스템의 법적 명문화 및 24시간 대응형 방문간호·돌봄 서비스가 도입되었다.2014년에는 우리의 돌봄통합지원법과 같은 의료 및 개호의 종합적인 확보 추진에 관한 법률 제정으로 의료와 돌봄의 연계를 법적으로 강화하고, 병상 기능 분화와 지역 돌봄 자원 정비를 본격화했다. 일본의 지역포괄케어시스템은 노인이 익숙한 지역에서 마지막까지 생활하도록 의료·요양·예방·주거·생활지원을 통합 제공하기 위한 것으로 가능한 한 주민에게 공간적으로 밀착되도록 중학교 학군 범위(인구 2~3만 명)를 중심으로 약 30분 생활권 범위 내 관련 서비스를 제공하고 있다.여전히 여러 문제점도 지적되고 있지만 강점을 들자면 첫째, 통합성으로 의료·요양·생활의 통합적 체계 운영, 서비스의 연속성 확보를 들 수 있다. 둘째, 소규모 생활권 단위, 지역사회 기반 강화 등 지역 중심적이며, 셋째, 보험·서비스·조직 완비를 전국 단위로 구축하는 등 제도적 완성도가 높다. 넷째, 예방 중심 정책으로 주민의 건강 유지를 통한 비용을 절감하였으며, 다섯째, 초고령사회에서도 작동 가능한 모델의 운영으로 고령사회 대응력을 높였다는 점이다.특히 일본의 케어포괄지원시스템의 핵심은 지역포괄지원센터로 지역단위에 주민에게 밀착된 포괄적 돌봄 플랫폼이다. 보건사로 불리우는 간호사, 사회복지사, 주임(主任) 개호지원 전문원(주임 케어 매니저)의 세 핵심 전문직으로 구성되어 찾아가는 서비스를 통해 개별 돌봄 대상자를 위한 의료·요양·생활지원의 정교한 혼합의 맟춤형 정책을 구현한다. 상담, 사례관리, 예방서비스, 지역 네트워크를 담당하는 이 센터는 욕구 평가, 케어 플랜 작성, 서비스 조정의 케어 매니지먼트를 잘 수행한다는 점이 우리의 통합돌봄과 대비되는 주요한 지점이다.일본의 경우 장기요양보험 내 주거지원 급여가 폭넓게 적용되고 있고, 노인 및 장애인 지원주택이 광범위하게 운영되며, 장기요양 재정의 반을 국가가 책임지고 있고, 기초자치단체의 돌봄에 대한 전면적 대응이 작동된다는 점이 우리나라와 대비가 되는 부분이다.지금까지 주요 국가의 통합돌봄체제의 특징을 보면 주민 가까운 곳(근린)에 돌봄 플랫폼 구축, 의료·요양·돌봄·재활·생활지원의 포괄적 서비스의 통합화, 개별 사례를 중시하여 사정·계획·개입·모니터링 등 전문 케어 매니저에 의한 케어 매니지먼트 운영, 의료·간호·요양·복지·재활 전문인력의 통합팀 운영, 중앙정부-광역정부-기초정부-근린돌봄권역 간 적절하고 효율적인 다층적 연계 및 협력체제 구축, 기초지방정부가 돌봄을 잘 수행하도록 통합적 재정 운영 가능 등 동네 중심의 통합적 돌봄 복지레짐이 운영되고 있다고 할 수 있다.복지는 주민 생활 가까운 곳에서 추진되고 결정되는 것이 좋다. 돌봄은 국가의 유능함만으로 해결되는 것이 아니라 동네가 주민 생활 일선에서 효능감 있게 작동될 때 주민의 삶의 질이 높아진다. 동네가 돌봄의 역량을 발휘해야 하는 것이다. "아이 하나를 키우려면 온 마을이 필요하다"는 아프리카 속담처럼 "좋은 돌봄을 위해 온 동네 공동체가 힘을 합쳐야 한다". 아이, 장애인, 노인에 이르기까지 전 생애 지속 가능한 돌봄이 이루어지려면 동네 돌봄 역량이 결정적이다.왜 동네의 돌봄 추진 역량이 결정적으로 중요한지를 구조적으로 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 돌봄은 생활의 문제이기 때문이다. 의료는 병원에서 가능하지만 돌봄은 식사, 이동, 대화, 안전, 고립 예방같은 일상생활과 연결된다. 즉, 돌봄의 현장은 생활세계라 병원보다 집골목, 이웃, 상점, 경로당이 중요하게 고려된다.둘째, 돌봄은 조기 발견이 핵심이다. 치매, 낙상 위험, 우울, 영양 악화 등은 중증화 이전 발견하여 조기에 대처하는 것이 중요하지만 병원은 증상 심화 후 방문하게 되어 늦게 발견하기 십상이다. '안테나 역할'의 동네에서는 이웃, 방문간호사, 복지사, 주민조직이 일상 관찰을 통해 변화를 먼저 인지하게 되어 지역 역량이 강할수록 입원 및 응급이 감소, 시설 입소도 지연이 가능하다.셋째, 돌봄은 연결(coordination)이 핵심인데 동네에서는 한 명의 대상자에게 의료, 요양, 복지, 주거, 정신건강을 동시에 제공할 수 있다. 시설과 기관이 중심이 되면 병원은 치료만, 복지는 생계만, 요양은 신체 지원만 가능하여 분절적으로 운영될 수밖에 없다. 다학제적 팀이나 읍면동 돌봄 플랫폼은 동네 단위에서 연결, 조정, 협력이 가능한 '접착제' 역할을 하게 한다.넷째, 돌봄은 관계 기반 서비스로 동네에서는 반복 접촉, 지속 관찰, 신뢰 형성을 가능하게 한다. 특히 치매 노인, 정신질환자, 고독사 위험군은 관계 형성이 핵심으로 병원은 단기 접촉이고, 시설은 생활 분리 가능성이 있으나, 동네 돌봄은 신뢰를 통해 관계를 지속적으로 유지할 수 있다.다섯째, 예방과 자립은 지역에서만 가능하다. 커뮤니티 케어의 핵심 목표는 '정든 집에서 오래 살아가기'로 경로당, 주민 모임, 동네 활동, 자원봉사의 지역기반을 통해 운동, 사회참여, 식생활, 관계망 형성으로 자립적 생활을 가능하게 한다.여섯째, 동네 돌봄은 재정 효율성을 높인다. 시설과 병원은 개인과 사회 전체의 비용을 급증시키나 예방, 조기 개입, 재가 돌봄은 비교가 되지 않을 정도로 비용을 감소시키고 사회적 효율을 높인다. 그래서 영국, 일본, 북유럽 모두 시설 의존을 줄이고 지역 중심의 돌봄을 강화하는 것이다.일곱째, 지역마다 돌봄의 욕구가 달라 동네돌봄은 장소 맞춤형 운영을 가능하게 한다. 도시는 고립과 고독사 문제로, 농촌은 이동·의료 접근 문제로 어려움을 겪어 돌봄은 표준화하기에 어려움이 크다. 그래서 중앙정부만으로 대응이 어렵다. 지역이 문제를 파악하고, 자원을 조직화하며, 맞춤형 대응이 가능한 동네돌봄이 효과를 높이게 된다.여덟째, 고령사회에서는 병원 중심 모델이 한계를 겪는다. 과거 산업사회 모델은 급성질환이 많았고, 병원 중심의 대응이 많았으나 초고령사회 모델로 만성질환, 치매, 복합 욕구가 증가하여 생활 속 지속 관리가 필요하다.아홉째, 동네돌봄은 우리나라에서 특히 더 중요하다. 한국은 세계에서 초고령화 속도가 가장 빠르고, 1인 가구 증가와 여성 돌봄 비중 축소가 급속히 일어나고 있으며, 병원 의존이 매우 강하고, 돌봄을 포함한 사회경제적 자원의 수도권 집중이 심각하기 때문에 현재의 돌봄체제는 지속 가능하지 않다. 그래서 일본의 지역포괄케어시스템을 통한 생활권 단위 통합돌봄체제 구축, 영국의 ICS를 통한 장소 및 근린기반의 통합 돌봄 플랫폼 운영, 독일의 생활권 중심의 돌봄 통합 지원의 수발거점지원센터 운영 등이 지난 십여 년간 확산되고 있는 것이다.동네돌봄 역량은 단순히 병원과 요양시설의 숫자가 아니라, 발견하는 힘(위험 조기 발견), 연결하는 힘(의료·복지 조정), 관계를 유지하는 힘(지속적 접촉), 주민을 조직하는 힘(공동체 참여), 예방하는 힘(중증화 방지)이 진정한 핵심으로 작용하는 것이다. 초고령사회에서 돌봄의 질과 성과는 결국 얼마나 좋은 병원과 요양원이 있느냐보다 동네에서 얼마나 사람을 연결하고 지속적으로 돌볼 수 있느냐에 달려 있으며, 그런 의미에서 돌봄은 더 이상 단순 의료서비스가 아니라 생활, 관계, 예방, 공동체의 역량, '동네의 연결 역량'이 결정하게 된다.지금까지의 방향을 기초로 동네돌봄 역량을 키우는 K-통합돌봄의 정책과제를 제시하고자 한다. 여기서 K의 의미는 우리나라의 여건, 경로의존성, 강점 및 약점을 고려하여 바람직한 돌봄의 전략과제를 도출한다는 뜻이다.첫째, 대상의 전면적 확대이다. 로드맵에 따르면 내년까지 1단계에 입원·입소 경계선상 노인, 65세 이상 고령장애인, 65세 미만 의료 필요도 높은 심한 장애인이 대상인데, 이는 2018년부터 실시한 지금까지의 통합돌봄의 대상 범위와 별 차이가 없다고 하겠다. 내년부터 바로 보건의료, 건강관리, 장기요양, 일상생활 돌봄의 도움이 필요한 모든 노인, 장애인, 정신질환자까지 범위를 확대되어야 한다.향후에는 아동돌봄까지 동네 안 주민센터에서 다루도록 범위를 확대해야 한다. 현재 아이돌봄은 부모가 직접 시설과 서비스를 찾아다니면서 구해야 하며 이를 지원할 플랫폼은 없는 실정이다. 일본이 제9기 개호보험사업계획(2024~2026)내 '지역공생사회' 실현을 위해 노인뿐만 아니라 장애인, 아동 돌봄까지 통합하는 단계를 밟고 있는 것은 모든 돌봄의 문제를 함께 다루고자 하는 것이며, 영국 역시 돌봄 정책에는 아동, 장애인, 노인으로 설정할 정도로 동네 친화적 아이 돌봄에 적극적이다.따라서 돌봄이 노인과 장애 자녀, 치매 노인과 그 가족 돌봄자까지 포함하는 '전 생애와 가구 단위로 대상을 폭넓게 확대'해야 한다. 아울러 질병과 연령 중심이 아니라 복합 욕구를 가진 사람 중심으로 대상을 설정하고 중증 개입 중심에서 기능 저하와 사회적 고립까지 포괄하여 조기개입의 접근이 요구된다.둘째, 서비스의 근본적 변화와 범위 확대가 필요하다. 그 중에서도 '의료와 주거'라는 '잃어버린 고리'의 연결이 중요하다. 현재 우리나라는 의료, 시설, 공급자 중심의 성향이 강하며 이의 개선을 위해 방문의료, 방문재활, 주거지원, 예방서비스의 대대적 확대가 있어야 한다. 의료는 지역 간 격차를 가장 절실하게 느끼는 부분으로 농촌, 중소 및 대도시의 원도심 지역에 공공지원형 의료 인프라 및 찾아가는 의료서비스의 확충이 돌봄에서 관건이 된다. 시군구 단위에서 동네 주치의 네트워크를 구축하고 1차 병원의 의사들이 방문진료에 나서며 지속적 관리까지 가능하도록 일본처럼 종합관리료 도입, 24시간 대응 수가 등 수가체제를 개편하는 것도 무엇보다 중요하다. 재택의료지원센터는 재택요양지원 진료소와 방문 간호 스테이션이 결합되는 모형이 적합할 것이다.의료 기반이 취약한 농어촌 지역이 많은 광역도에서는 30분 내 의료와 간호가 가능하도록 공공의료기반을 구축하도록 정부가 지원할 필요가 있다. 덴마크처럼 돌봄 제공 전 회복기 재활 과정을 필수화하여 장기적인 돌봄 수요를 감축하는 전략이 필요하며, 재활중심의 사정(기능 회복 중심 사정)을 도입하는 등 재활서비스를 확대해야 한다. 돌봄서비스에서 일본 등 다른 나라에 비해 가장 약한 부분의 하나는 주거지원으로 고령친화주택, 노인지원주택, 공공임대 연계 등 주택의 공급이 중요하며, 다양한 집수리 서비스가 장기요양체제 내 급여로 제공받을 수 있도록 해야 한다.현재 돌봄 사업 안에 있지 않지만 장애인, 노인과 관련한 다양한 서비스가 운영되고 있어서 기존의 다양한 서비스들이 읍면동 단위에서 통합적으로 운영하는 것도 돌봄대상자의 삶의 질 개선에 큰 도움이 될 것이다. 이런 활동이 원활하게 운영되기 위해서라도 전문 케어 매니지먼트와 케어 매니저의 활동은 중요하다. 또한 영국이 외로움 장관을 둘 정도로 외로움 문제에 적극적이며, 구체적으로 커뮤니티 케어 내 사회적 처방과 고립된 이들을 위한 링크 워크 서비스를 활용하고 있는 것을 감안할 때, 우리나라도 지역사회종합복지관, 노인 및 장애인복지관의 핵심 기능의 하나로 고립과 단절을 경험하는 이들을 위한 관계 증진 서비스를 설정하여 운영하는 것이 필요하다.셋째, 전달체계의 근본적 개선이다. 가장 먼저 할 일은 중앙정부·광역·기초·읍면동의 역할을 분명히 해야 한다. 특히 시군구 단위가 아니라 '읍면동 단위에 돌봄 전문조직 플랫폼인 통합돌봄센터'를 구축, 운영해야 한다. 이는 현재처럼 단순한 상담창구가 아니라 사정과 개별 계획 수립, 자원 연계, 방문서비스 등이 가능한 플랫폼이 되어야 한다.센터는 사회복지, 방문간호, 전문 케어 매니지먼트(케어 코디네이터)가 함께 작동되는 다학제적 팀으로 운영하며 이를 통해 지역 일선에서 돌봄의 엔진으로 역할을 할 수 있을 것이다. 인구 약 2만명 단위(우리나라 읍과 동의 평균 인구)로 1개 통합돌봄센터를 운영하되, 인구가 많은 곳은 센터를 복수로 하든지 아니면 인력을 보강하는 형태로 접근하고, 면 지역은 2~3개 면에 1개씩 통합지원센터를 두면 된다. 현재 임의로 배치된 방문간호사를 모든 읍면동에 배치하도록 의무화하고 사례관리경험이 많은 민간 사회복지기관를 전문 케어매니저로 지정하여 함께 팀을 운영할 수도 있을 것이다.전문 케어매니저들에 대해서는 일본처럼 법정 교육과 현장실습을 통해 인력을 양성하고 통합 사례관리와 케어플랜 작성 등의 역할을 할 수 있게 해야 한다. 건보공단 내 장기요양 업무 당당자를 읍면동 단위까지 지정하여 업무의 통합적 운영을 하는 것도 영국, 일본, 독일의 사회보험과 지방정부 통합의 플랫폼 운영 사례에 비추어 반드시 해결해야 할 부분이다.통합돌봄센터를 통해 신청의 단일화(전국 어디서든 신청하면 시군구 통합지원센터가 총괄), 판정의 과학화(의료와 돌봄 욕구를 동시에 보는 통합판정 추진), 지원의 입체화(병원 퇴원부터 집에서의 임종까지 단절 없는 서비스가 제공), 주체의 다양화(공공이 기획하고 민간이 전문성을 발휘하는 복지 믹스 완성)가 가능할 것이며 민간 서비스 제공기관에 대한 평가 및 예산 배분 권한을 일부 가짐으로써 실질적인 지역 거버넌스를 구축할 수 있을 것이다. 시군구와 광역시도는 읍면동에서 수행이 어려운 기획, 취약지역 우선 대응, 의료·재활·주거 등의 균형적 기반 구축 등의 업무를 수행하고, 중앙정부는 이 모든 것에 대한 기획과 재원 마련 등의 역할을 수행하여 돌봄레짐의 역할을 분담하면 된다.넷째, 적정하고 안정적이며 통합적인 재원의 확보와 운영이 필요하다. 우리나라의 GDP 대비 낮은 돌봄비를 감안할 때 올해처럼 1천억원도 안되는 턱없이 부족한 예산으로는 돌봄의 문제를 해결할 수 없다. 우선 통합돌봄센터 및 관련 인건비, 그리고 중생활권 및 광역생활권 단위의 의료·재활·요양·주거 기반 확충을 위한 예산을 확보해야 한다. 그러기 위해서는 이러한 돌봄예산의 집행을 통해 획득되는 사회경제적 효과와 편익이 투입비용보다 단기적으로나 중장기적으로 매우 크다는 확신이 필요하고 이에 대한 인식 확대가 절실히 요구된다. 팀 중심의 다학제적 접근이 요구되는 통합돌봄은 그 자체가 복잡한 과정으로 진행될 가능성이 커 예산의 통합적 운영을 필요로 한다.영국이 건강보험과 지방정부의 예산을 'Better Care Fund'로 통합하여 지역사회 돌봄에만 사용할 수 있는 별도의 기금 체계를 마련한 것이나 일본, 독일의 통합적 지역 예산처럼 장기적으로는 건강보험과 장기요양보험, 일반 회계를 통합 운영하여 예산 칸막이를 제거하고 효율적으로 집행될 수 있도록 하는 것이 필요하다. 통합돌봄을 통해 재입원과 시설 입소가 감소된 지역에 대한 인센티브를 제공하고 농산어촌 등 취약지역 재정 지원을 하는 것은 성과지향의 재원 운영이 될 것이다.다섯째, 공급 주체 및 복지레짐의 개선도 중요하다. 우리나라는 국가 재정 독점과 민간 중심 공급 구조 경향이 매우 강하며 돌봄에서 병원, 요양기관, 민간 비중이 압도적이다. 이에 따라 공급자 난립, 서비스 질 편차, 영리화 경향, 지역 공공 조정력 취약성의 문제를 안고 있다.이를 개선하기 위해서는 공공 직접 공급보다 공공의 조정 능력 강화, 병원·의원·장기요양기관·복지관의 지역 기반 네트워크의 구축, 협동조합·사회적기업·마을기업·사회적경제조직의 적극적 활용, 지역관계망의 중심인 주민의 적극적 참여 강화, 가족 부담 경감의 지원과 휴식지원(respite care) 서비스 활성화가 필요하다. 우리나라의 돌봄의 발전을 위한 복지레짐은 국가의 재정·조정 책임, 지방정부의 플랫폼 운영, 민간기관의 서비스 공급, 주민·공동체의 예방·관계망 참여가 함께 어우러질 때 주민들의 돌봄을 살아 숨 쉬게 할 수 있을 것이다.