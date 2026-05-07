한덕수 2심 징역 15년...'친위 쿠데타' 빠졌지만 "내란죄, 중대범죄"

큰사진보기 ▲서울고등법원 내란전담재판부 형사12-1부(이승철·조진구·김민아 고법판사)가 7일 오전 한덕수 전 총리 내란중요임무종사 사건 항소심 선고를 하고 있다. 사진은 생중계 화면 갈무리. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

AD

한덕수 전 국무총리가 내란중요임무종사 사건 항소심에서 징역 8년이 감형된 징역 15년을 선고받았다.서울고등법원 내란전담재판부 형사12-1부(이승철·조진구·김민아 고법판사)는 7일 오전 한덕수 전 총리 사건 항소심 선고기일에서 내란중요임무종사 핵심 혐의 등을 유죄로 인정해 징역 15년을 선고했다. 이는 내란특검(특별검사 조은석)의 1심 구형과 같다. 다만, 1심 재판부는 징역 23년을 선고했고 특검은 항소심 결심공판에서 1심 판결 선고와 같은 형량을 구형했다.1심과 항소심의 유무죄 판단이 크게 바뀌지 않았지만, 큰 폭의 감형이 이뤄졌다. 1심 서울중앙지방법원 형사합의33부(재판장 이진관 부장판사)는 양형 이유에서 12·3 내란이 '위로부터의 내란'에 해당하고 이는 '친위 쿠데타'라 불린다고 강조한 뒤 과거 '아래로부터의 내란' 사건 대법원 판결을 기준으로 형을 정할 수 없다면서 특검 구형보다 8년 높은 징역 23년을 선고한 바 있다.하지만 항소심 판결 양형 이유에서 이진관 재판부가 강조한 내용은 모두 빠졌다.한덕수 전 총리 공소사실은 ① 비상계엄 선포의 절차적 요건인 '국무회의 심의'라는 외관을 갖추도록 하고 이상민 행정안전부 장관과 주요기관 봉쇄 계획과 언론사 단전·단수 이행방안을 논의하는 등 12·3 내란에 가담하고() ② 사후 계엄선포문을 허위 작성·폐기했고() ③ 지난해 2월 헌법재판소 대통령 탄핵심판 증인으로 나와 비상계엄 관련 문건을 전달받지 않았다는 등의 허위 진술을 했다()는 것이다.1심은 대부분의 혐의를 유죄로 인정했다. 내란중요임무종사 일부 세부 혐의와 허위공문서 행사 혐의만 무죄였다.항소심은 내란중요임무종사 유죄 부분의 부작위범 성립에 관한 1심 판단을 파기하고 유죄 부분 판단을 다투는 한 전 총리의 항소를 일부 받아들였다. 위증 혐의의 일부 행위가 무죄로 바뀌었다. 반면, 1심 무죄 부분을 다투는 특검의 항소는 모두 기각됐다. 결국 1심과 비교해 큰 틀에서의 유무죄 판단이 바뀌지 않았지만, 일부 유죄 부분이 무죄로 바뀐 것이다.항소심 재판부는 양형 이유에서 "내란죄는 폭동으로 국가조직의 기본제도를 파괴함으로써 국가의 존립을 위태롭게 하고 헌법상 민주적 기본질서 자체를 직접 침해하는 범죄로서, 그 성격과 중대성에 있어 어떠한 범죄와도 비교할 수 없는 중대 범죄"라고 지적했다.이어 "피고인은 국무총리로 대통령의 제1보좌기관이자 행정부의 2인자이며, 국가 최고 정책심의기구인 국무회의의 부의장으로서, 자신이 부여받은 권한과 지위에서 오는 막중한 책무를 저버리고 오히려 비상계엄의 절차적 정당성을 갖추려는 방법으로 내란행위에 가담하는 편에 섰고, 자신의 죄책을 감추기 위해 사후적인 범행들까지 저질렀다는 점에서 그 죄책이 매우 무겁다"라고 지적했다.또한 "피고인은 수사기관에서부터 당심 법정에 이르기까지 '비상계엄의 충격으로 인해 기억이 나지 않는다'는 진술을 반복하고, 비상계엄 관련 문건 대부분을 직접 파쇄하였다고 하는 등 자신의 책임을 회피하는 모습을 보이거나 납득하기 어려운 진술을 하고 있어 범행 후의 정황이 좋지 않다"라고도 했다.한 전 총리에게 유리한 정상으로는 1심과 마찬가지로 ▲ 내란행위에 적극적으로 가담했다고 볼만 한 자료는 기록상 찾을 수 없는 점 ▲ 50여 년간 공직자로 봉직하는 동안 국무총리 등을 역임하면서 다수의 훈장과 포장을 수여받는 등 국가에 헌신해 온 공로가 있는 점 ▲ 대통령을 대신하여 비상계엄 해제를 위한 국무회의를 소집·주재하여, 그에 따라 비상계엄이 약 6시간 만에 해제된 점이 언급됐다.