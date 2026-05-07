'군 복무 중 부상' 장병 보상... '원스톱' 지원체계로 개편

큰사진보기 ▲국가책임형 부상 장병 통합지원서비스 개시김성준 국방부 인사복지실장이 7일 서울 용산구 국방부 브리핑룸에서 '국가책임형 부상 장병 통합지원서비스'와 관련해 세부 내용을 설명하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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앞으로 군 복무 중 다친 장병들이 국가로부터 '원스톱' 지원을 받을 수 있도록 정부가 지원체계 전반을 개편한다. 또 현행 1∼4급으로 돼 있는 간부·병사 장애보상금 등급에 '5급'을 신설해 장애보상금 적용 범위를 확대한다.국방부와 국가보훈부, 병무청은 7일 이 같은 내용을 골자로 하는 부상 장병 지원체계 개선안을 발표했다.현재는 군 복무 중 부상을 입은 장병이 보훈 혜택을 받으려면 치료와 의무조사, 현역부적합 심의, 재해보상, 보훈 심사 신청 등을 각각 따로 거쳐야 한다. 담당 부서도 제각각이어서 장병 본인이나 가족이 직접 절차를 알아보고 신청해야 했다.절차가 복잡하고 담당 부서도 다른 까닭에 신청이 누락되고 기본적 혜택도 받지 못하는 경우도 발생했다.정부는 이와 같은 상황을 개선하기 위해 현재 부상 장병 지원체계 전반을 재검토하기로 했다.우선 지난 3월부터 '부상 장병 통합지원팀'을 각 군에 편성해 운영하고 있다.통합지원팀에서는 부상 치료와 전역심사, 보상, 보훈 신청 등 각종 절차를 안내하고 진행 과정에서 미비점이 있으면 해소 방안도 제시하도록 했다. 아울러 부상 치료와 보상·보훈 등에 대한 장병들의 궁금증에 24시간 답변하는 인공지능(AI) 챗봇 애플리케이션도 개발해 운영한다.또 부상 장병이 전역함과 동시에 보훈대상자로 예우받을 수 있도록 보훈대상 신청 시기도 개선한다. 기존에는 전역 6개월 전부터 신청이 가능했으나 이제는 전역 시기 관계없이 복무 중 신청할 수 있다.또한 더 많은 부상 장병이 혜택을 받을 수 있도록 '장애보상금 적용범위 확대'를 검토하는 한편, 사회환경 변화 및 의학기술 발전 등을 고려해 주요 부상 및 질환에 대해 당사자가 체감할 수 있도록 보훈 상이등급 기준 완화를 검토하고 있다.정부는 공상 사유가 명확하고 타의 귀감이 되는 직무수행이나 교육훈련 중 부상을 당한 장병에 대해서는 전시근로역 판정을 적용함으로써, 신속하게 사회에 진출할 수 있는 여건도 마련할 계획이다.국방부와 보훈부, 병무청은 공동 협의체를 정기적으로 운영함으로써 부상 장병에 대한 신속하고 원활한 지원을 추진할 방침이다.정부는 "국가를 위해 헌신한 장병들을 지원함에 있어 한치의 소홀함이 없도록 국가가 책임지고 어려운 점을 해소해 나가겠다"고 강조했다.