조작기소 특검? 정말 이해가 안 된다

민주당이 추진하는 '윤석열정권조작기소특검법'이 논란입니다. 이에 대한 다양한 의견을 싣습니다.

큰사진보기 ▲민주당, 윤석열정권 조작기소 특검법 제출더불어민주당 천준호 원내대표 직무대행과 국정조사특위 위원들이 30일 국회 의안과에 '윤석열 정치검찰 조작기소 진상규명 특검법'을 제출하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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정말 이해가 안 된다. 이재명 대통령 관련 재판은 모두 중단돼 있다. 사법 리스크는 전부 멈춰 선 상태다. 지지율은 70%에 육박하고, 국회는 절대다수다. 주식은 불장이다. 그런데 또 특검이란 칼을 꺼내 들었으니 말이다. 물론 지지자들은 환호한다. 그러나 중도 성향의 사람들은 "또 무슨 특검?'하며 고개를 갸웃한다.'윤석열 정권 조작 수사·조작 기소 진상 규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률'. 이미 법사위를 통과했다. 계엄 이후 세 개의 특검, 두 차례 종합 특검, 국정조사에 이어 이번엔 8개 사건을 하나로 묶었다. 그 8개 중 다섯 개가 이재명 대통령 본인의 기소 사건이다. 거기에 공소 취소권까지 얹었다. 특검을 임명하는 사람은 대통령 본인이다.이 특검법대로 한다면 피의자가 수사관을 임명하고, 그 수사관이 기소를 취소하는 꼴이다. 이런 특검을 누가 공정하다고 하겠는가. 야당만이 아니라 경실련 등 시민사회 일부까지 반대하고 나선 것은 진영 논리가 아니라 이 구조적 모순 때문이다. 위헌 시비까지 일지만 대통령은 숙의해서, 시기를 조절하라는 묵시적 찬성 신호를 보냈다.죄가 없다면 당당하게 재판을 받으면 된다. 대법원의 무죄 판결은 어떤 특검 결과보다 강하다. 게다가 대법원도 이재명 대통령이 진보 진영 인사들로 구성한 뒤 퇴임할 수 있다. 반면 민주당이 설계한 특검으로 공소를 취소하면, 결백하더라도 "셀프 면죄"라는 낙인이 찍힌다.특검의 본래 취지는 권력으로부터의 독립이다. 검찰이 권력 눈치를 보며 수사를 못할 때, 외부의 독립된 수사 주체를 내세우는 것이다. 그러나 민주당이 행정부와 입법부를 장악한 지금, 수사기관의 눈치 보기를 우려할 필요가 없다. 게다가 언제든 가동할 수 있는 공수처와 상설특검도 있다. 따라서 이 특검은 권력으로부터의 독립이 아니라, 권력이 스스로를 위해 설계한 특검이다.더 큰 문제는 "위법만 아니면 된다"라는 논리다. 지금처럼 다수결로 그런 선례를 만들면, 다음 정권도 똑같이 한다. 민주주의는 법의 테두리만으로 작동하지 않는다. 관행과 자제, 균형이 함께 있어야 한다. 혹시 야당을 아예 재기불능으로 만들어 다음 정권 자체를 막겠다는 계산인가. 그렇다면 더욱 위험하다.이재명 대통령에게 지금 필요한 것은 사법 리스크 관리가 아니다. 이란 사태, 미중 패권 경쟁, 트럼프 2기의 파고 속에서 나라의 방향을 잡는 데 총력을 경주해야 한다. 노무현은 탄핵 역풍 속에서도 한미 FTA라는 결단을 내렸다. 박정희는 공과를 떠나 산업화의 설계자로 기억된다. 역사에 남는 대통령은 자신의 재판을 관리한 사람이 아니라, 나라의 방향을 바꾼 사람이다. 이재명 대통령은 지금 어느 쪽을 선택하고 있는가. 민생에 주력, 지금의 지지율을 유지하면 역사에 남을 대통령이 될 터인데 왜 딴 길을 기웃거리는가? 내 좁은 소견으로는 이해가 안 된다.눈앞의 권력만 좇아 표 계산만 하는 대통령은 임기가 끝나면 아무것도 남지 않는다.