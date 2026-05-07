용인 야생동물 구조 '도 최다', 처인구 국도변 로드킬 심각

큰사진보기 ▲용인시가 야생동물 피해를 막기 위히 철망 등 안전장치를 지원했다 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인시가 경기도에서 야생동물 구조 수요가 가장 많은 지역으로 나타났다. 농작물 피해는 양평·포천 등 경기 동북부와 북부 지역보다 적지만 2020년부터 매년 피해 지자체에 포함됐다. 로드킬 다발 구간은 처인구 백암·양지·원삼·이동 등 농촌·산림·도로가 맞물린 지역에 집중된 것으로 분석됐다.경기연구원이 낸 '경기도 도심지 야생동물 출현 대응을 위한 정책 방안 연구' 자료에 따르면 2021년부터 2025년까지 경기도 야생동물구조관리센터 구조 건수는 용인시가 3177건으로 가장 많았다. 이어 화성시 2127건, 평택시 2055건, 수원시 1383건 순이었다. 용인은 인구 규모가 큰 대도시이면서도 산림과 농경지, 하천, 국도망이 함께 분포한 도농복합 도시 특성이 구조 수요로 이어진 것으로 분석된다.2024년 구조·치료 현황에서도 용인은 다른 대도시보다 뚜렷하게 높은 수치를 보였다. 용인시는 민간단체 협약 방식으로 야생동물 구조 업무를 맡고 있으며 2024년 구조 건수는 515건이었다. 같은 해 성남시 336건, 화성시 294건, 수원시 293건, 고양시 66건과 비교하면 차이가 컸다.농작물 피해도 용인의 특성을 보여준다. 용인시가 2020년부터 2025년까지 매년 피해 지자체에 포함된 것으로 나타났다. 용인 피해는 2020년 34건 1999만여 원, 2021년 11건 860만여 원, 2022년 12건 1천여만 원, 2023년 5건 274만여 원, 2024년 8건 350만여 원, 2025년 9월까지 9건 1497만여 원이다. 6년 누적 79건, 5983만 원 규모다.인명피해 양상은 달랐다. 2020년부터 2025년 9월까지 야생동물로 인한 경기도 인명피해는 모두 47건으로 집계됐지만 자료상 용인시는 피해 지자체에 포함되지 않았다.용인의 위험은 인명피해보다 도로와 농경지에서 먼저 드러났다. 제3차 동물 찻길 사고 저감대책 자료에 따르면 전국 로드킬 다발 100개 구간 가운데 경기도 구간은 32곳이다. 이 중 용인시는 5곳으로 양평군 13곳, 여주시 7곳, 포천시 6곳 다음으로 많았다. 모두 국도 구간이었다. 수원·성남·화성·고양 등 인구가 많은 대도시가 해당 목록에 포함되지 않은 것과 비교하면 용인은 대도시 규모에도 산림과 국도, 농촌지역이 맞물린 구조적 특성이 뚜렷한 것으로 분석된다.용인 로드킬 다발 구간은 모두 처인구에 몰려 있다. 세부 위치는 처인구 백암면 박곡리 729-8, 백암면 백봉리 산 84-3, 양지면 제일리 317-8, 원삼면 좌항리 산 12-3, 이동읍 천리 874-1 일원이다. 저감방안으로는 유도울타리, 발광 주의표지판 설치 등이 제시됐다. 백암·양지·원삼·이동은 농경지와 산림, 도로가 접하는 지역이다. 야생동물 이동과 차량 통행이 만나는 접점이 처인구 동부·남부권에 집중된 셈이다.신규 생태통로와 유도울타리 설치 후보지에서도 용인의 비중은 컸다. 양지면과 원삼면 일대는 더 높은 위험 구간으로 분류된다. 최근 5년 동안 약 150건의 로드킬이 발생한 것으로 나타났다. 자료에는 동쪽 독초봉 일대 산림과 서쪽 동맥이산·태봉산 일대 산림을 17번 국도가 끊고 있어 동서 산림을 연결하는 생태통로와 도로 주변 유도울타리가 필요하다고 제시됐다. 용인 안에서도 처인구 동부 산림축과 국도망이 맞물린 곳이 핵심 관리 대상이라는 의미다.도시별로 보면 수원은 떼까마귀와 고라니, 꽃사슴처럼 도심 출현 사례가 두드러졌다. 성남은 인명피해가 반복된 도시로 나타났다. 화성은 너구리 출몰과 함께 구조 건수가 많고 농작물 피해도 확인됐다. 고양은 2024년 구조 건수 66건으로 주요 대도시 가운데 상대적으로 낮았다. 용인은 이들과 달리 도심 출현 사례보다 구조 건수, 농작물 피해, 로드킬 다발 구간, 생태통로 후보지가 함께 나타나는 복합형 위험 도시로 분류할 수 있다.기흥·수지와 처인의 차이도 분명하다. 자료상 로드킬 다발 구간과 생태통로 후보지는 처인구에 집중돼 있다. 처인은 야생동물의 서식지와 이동 경로가 국도·농경지·마을과 맞닿은 지역이다. 유해야생동물 피해 예방시설, 유도울타리, 생태통로, 운전자 주의체계가 우선 과제로 분석된다. 기흥·수지는 자료에서 구체적인 피해 지점으로 제시되지는 않았지만 공원·하천·아파트 단지와 산림 경계부가 많은 도시생활권이다. 야생동물 출현 때 시민 행동요령과 먹이원 관리, 반려동물 접촉 주의 등 생활형 대응이 필요한 지역으로 볼 수 있다.용인시가 유해야생동물 먹이주기 금지 조례를 둔 지자체에 포함돼 있다. 도심 야생동물 출현 원인 가운데 하나가 사람의 먹이 제공과 음식물 쓰레기라는 점에서 먹이주기 제한, 쓰레기 배출 관리, 안내판과 현장 홍보가 함께 이뤄져야 할 것으로 분석된다.용인은 야생동물 인명피해가 두드러진 도시는 아니지만 구조 건수는 경기도 최다이고, 처인구 국도변 로드킬 위험은 도내 상위권이다. 여기에 농작물 피해도 매년 반복되고 있다. 용인형 야생동물 정책은 처인구에는 생태통로와 유도울타리 중심의 도로·농경지 대책을, 기흥·수지에는 도심 생활권 출현 대응과 시민 교육을 병행하는 방식으로 세분화해야 한다는 지적이 나오는 이유다.