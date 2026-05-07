노동이 존중받는 사회로 가는 길

AD

큰사진보기 ▲임영조 기자 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

노동절이 국가 공휴일이 됐습니다. 늦었지만 다행스러운 일입니다. 그러나 이 변화를 단순히 쉬는 날이 하루 늘어난 것으로만 받아들여서는 안 됩니다. 노동절 공휴일화의 의미는 노동하는 사람의 시간을 국가와 사회가 공식적으로 인정했다는 데 있습니다. 이제 중요한 것은 달력의 변화가 아니라, 노동을 바라보는 우리의 시선이 함께 달라지는 일입니다.노동은 생계를 위한 수단이면서 동시에 인간이 세상과 관계를 맺는 방식입니다. 누군가는 공장에서 기계를 다루고, 누군가는 사무실에서 문서를 만들며, 누군가는 학교와 병원, 복지시설, 가게, 식당, 운송 현장에서 하루를 보냅니다. 일의 형태는 다르지만 그 안에는 공통된 본질이 있습니다. 자기 몸과 마음, 시간을 들여 공동체의 하루를 떠받치는 일입니다.그동안 우리 사회는 노동의 결과에는 익숙했지만 노동하는 사람의 얼굴을 충분히 보지는 못했습니다. 도시가 성장했다는 말, 지역경제가 커졌다는 말, 산업 기반이 넓어졌다는 말 뒤에는 언제나 사람이 있었습니다. 그러나 그 사람들은 종종 '인력', '종사자', '근로자'라는 말 속에 묶였습니다. 행정과 통계의 언어로는 필요했겠지만, 삶의 언어로 보면 이들은 모두 노동자입니다.용인시 종사자 규모별 사업체와 종사자 자료를 보면 이 사실은 더 분명해집니다. 2023년 기준 용인시에는 10만곳이 넘는 사업체가 있고, 이곳에서 일하는 종사자는 42만을 훌쩍 넘깁니다. 통계표에는 '종사자'로 적혀 있지만, 그 한 사람 한 사람은 출근길에 몸을 싣고, 퇴근길에 피로를 안고, 가족의 생계와 자신의 삶을 책임지는 노동자입니다.처인구의 제조·물류·산업 현장, 기흥구의 지식산업과 서비스 현장, 수지구의 교육·상업·생활서비스 현장이 모두 용인의 일상을 움직입니다. 용인이 110만 대도시로 성장했다는 말은 그만큼 많은 노동이 이 도시 곳곳에 쌓여 있다는 뜻이기도 합니다.특히 눈여겨볼 대목은 작은 사업장의 비중입니다. 용인 전체 사업체 가운데 1~4명 규모 사업체가 9만 5천 곳으로 전체의 86.7%에 이릅니다. 5~9명 규모까지 더하면 10명 미만 사업장이 전체의 94.4%입니다. 이들 작은 사업장에서 일하는 종사자는 18만 6천여 명입니다. 노동이 존중받는 사회라면 바로 이 작은 일터의 노동까지 함께 보아야 합니다.노동이 존중받는다는 것은 단순히 임금을 받는다는 뜻만이 아닙니다. 일하는 사람의 시간을 존중하고, 쉬어야 할 때 쉴 수 있게 하며, 아플 때 멈출 수 있고, 부당한 대우 앞에서 목소리를 낼 수 있게 하는 것입니다. 쉼은 시혜가 아닙니다. 노동을 지속 가능하게 만드는 기본 조건입니다. 쉼이 없는 노동은 결국 사람을 소진하고, 사람을 소진하게 시키는 노동은 공동체도 건강하게 만들 수 없습니다.자료 속 여성 종사자도 18만3천 여명으로 전체의 43.1%를 차지합니다. 이는 노동의 문제가 일터에만 머물지 않는다는 점을 보여줍니다. 여성 노동은 돌봄, 생활경제, 가족의 시간과도 깊이 맞닿아 있습니다. 일터의 노동과 가정의 돌봄은 분리돼 있지 않습니다. 노동이 존중받는 사회라면 임금노동뿐 아니라 우리 사회를 유지해 온 보이지 않는 노동까지 함께 돌아보아야 합니다.용인은 앞으로도 더 커질 도시입니다. 반도체 산업과 플랫폼시티, 광역교통망, 각종 도시개발이 더해지면 더 많은 일터와 더 많은 노동이 생겨날 것입니다. 그러나 도시의 성장은 건물과 도로, 산업단지의 규모로만 평가할 수 없습니다. 그 도시에서 일하는 사람들이 얼마나 존중받는지, 쉬어야 할 때 쉴 수 있는지, 노동의 대가와 권리가 제대로 보장되는지가 함께 평가돼야 합니다.노동절은 일하는 사람의 존엄을 기억하는 날입니다. 자료에 오른 종사자는 모두 노동자이고, 그 노동자 한 사람 한 사람이 용인을 움직이는 시민입니다. 노동이 존중받는 사회는 거창한 구호에서 출발하지 않습니다. 가장 가까운 일터의 사람을 존중하는 데서 시작합니다. 쉬는 사람이 미안해하지 않고, 쉬지 못하는 사람은 정당하게 보상받으며, 작은 사업장의 노동까지 소중히 여기는 사회가 되어야 합니다.