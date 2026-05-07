박란희 예비후보 "제2보건소·청소년 복합공간으로 다정동 가치 높이겠다"

큰사진보기 ▲5월 4일 뉴스피치 물음표에 답하고 있는 박란희 예비후보 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박란희 예비후보는 어울링을 타고 다정동 곳곳을 돌며 선거유세를 펼치고 있다. ⓒ 박란희 후보 관련사진보기

큰사진보기 ▲박란희 의원이 주민들과 함께 설치한 복컴 앞 대각선 횡단보도 ⓒ 박란희 후보 페이스북 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

파란색 공공자전거 '어울링'을 타고 다정동 구석구석을 누비는 더불어민주당 박란희 시의원 예비후보의 선거유세는 단순한 퍼포먼스가 아니다. 시민의 일상 가까이에서 불편을 살피고, 생활의 변화를 직접 만들어내겠다는 그의 정치 철학이 그 안에 담겨 있다. 실제 그는 초선 의원 시절, 어울링 이용자들이 자전거 결함을 즉시 알릴 수 있는 '고장 신고 시스템'과 거치대 '안전 안내판' 도입을 직접 제안하고 관철시킨 장본인이다. 그의 '현장 밀착형' 정치가 단순한 구호가 아님을 보여주는 대목이다.지난 4년간 검증된 성과와 한층 성장한 의정 역량을 바탕으로 다시 한 번 다정동 주민들의 선택을 기다리고 있는 박 후보를 지난 4일 '뉴스피치 물음표'가 만났다.박 후보는 정치 입문 전 오랫동안 비영리 민간단체에서 봉사활동에 힘썼고, 청소년의 적성과 진로를 연구하며 교육과 상담, 출판과 강연 현장을 두루 누볐던 교육 전문가다. 사람의 가능성을 발견하고 공동체의 문제를 더 나은 방향으로 풀어내려 했던 그의 문제의식은 훗날 정치인으로서의 탄탄한 밑거름이 됐다.박 후보가 세종과 인연을 맺은 것은 2017년이다. 배우자와 함께하기 위해 세종에 정착한 그는 낯설고 외로운 도시에서 지역사회와 연결될 방법을 찾았다. 민주당 세종시당 '정치 아카데미'의 문을 두드렸고, 수료 직후 시당의 제안을 받아 정책 차장에서 국장에 이르기까지 4년간 실무 현장에서 활약했다. 그의 말처럼 "세종 생활 거의 전부가 정치와 맞닿아 있다"고 할 만큼, 그의 시간은 세종 정치의 흐름 속에서 축적돼 왔다.초선 의원으로 보낸 지난 4년에 대해 그는 한마디로 "정말 힘들었다"고 털어놓았다. 단순한 업무 부담이 아니라 주민과의 약속을 반드시 지켜야 한다는 책임감이 끊임없이 자신을 몰아붙였기 때문이다. 특히 시장과 소속 정당이 다른 상황에서 야당 의원으로 지역 예산을 확보하는 과정은 그야말로 '사투'에 가까웠다고 회고했다. 그럼에도 그는 그 시간을 정치의 구조를 익힌 성장의 과정으로 평가했다. 예산이 작동하는 방식과 관계 형성의 중요성, 의회가 혼자가 아닌 협력의 공간이라는 점을 몸으로 체득했다고 했다.제4대 세종시의회 전반기 부의장을 지낸 그는 상임위 활동에서도 분명한 기준을 유지했다. 지역에 실질적으로 필요한 일이 무엇인지, 주민의 삶을 직접 바꾸는 일이 무엇인지를 우선에 둔 선택이었다. 산업건설위원회에서는 다정동의 도로와 교통 문제 해결에 집중했고, 이후 교육안전위원회에서는 아이들의 교육 환경 개선에 힘을 쏟았다. 특히 "학교가 몰라보게 좋아졌다"는 학부모들의 긍정적인 반응은 그에게 큰 보람으로 남아 있다.그가 초선 의정활동의 대표 성과로 꼽는 것은 가온마을 12단지 앞 회전교차로 설치다. 상습적인 불법 유턴으로 위험이 컸던 지역에 대해 법적 타당성과 공공성을 꼼꼼히 검토해 개선을 이끌어냈다. 복합커뮤니티센터 앞 대각선 횡단보도 역시 주민들과 함께 만들어낸 결과물이다. 이들 성과는 다정동 주민들 사이에서 박 의원의 대표적인 의정 성과로 오랫동안 회자되고 있다.재선에 성공한다면 가장 집중하고 싶은 과제는 '제2보건소 건립'과 '청소년 문화복합공간 조성'이다. 우선, 제2보건소는 단순 의료시설을 넘어 건강증진센터, 재활 수영장 등을 갖춘 복합 의료 거점으로 구상 중이며, 청소년 공간은 청년센터가 자리해 있는 LH 상가 등 유휴 공간을 활용해 예산 효율성을 높이고 실행 속도를 높이는 실용적인 로드맵을 내놨다. 아울러 세종의 도농 복합 구조를 활용해 농촌의 빈집과 유휴 공간을 관광 자원으로 재생하는 등 도시 전체의 경쟁력을 높일 수 있는 미래 전략으로까지 시야를 넓히고 있다.선거 운동이 본격화된 요즘, 박 후보는 거리에서 만나는 주민들의 손길에서 다시금 새로운 동력을 얻고 있다. "그동안 고생 많았다"는 격려에 코끝이 찡해지다가도, 따끔한 질책 앞에서는 더 잘하라는 애정 어린 충고로 새기며 마음을 다잡는다. 그에게 이번 선거 기간은 단순히 표를 구하는 시간이 아니라, 지난 4년의 의정 활동을 주민들과 함께 호흡하며 점검받는 소중한 '성찰의 장'이다.그는 "업무는 누구보다 예리하고 깐깐하게 파고들되, 함께 일하는 상대방은 '존중받고 있다'는 확신을 갖게 하는 사람이 되고 싶다"고 했다. 현장에서 마주한 그는 실제로도 그랬다. 그동안 결과로 증명해 온 박란희의 '다부진 진심'이 이제 새로운 4년을 향한 출발선에 서 있다. 그는 "다시 한번 기회를 주신다면 지난 경험을 자산 삼아 더 지혜롭게, 더 큰 성과로 보답하겠다"고 약속했다.[대담·글 정리: 김이연심 기자, 이유미 기자]