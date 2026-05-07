광주도시공사, 국민임대주택 예비입주자 250세대 모집

큰사진보기 ▲광주광역시도시공사 ⓒ 광주광역시 관련사진보기

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광주광역시도시공사는 무주택 시민의 주거 안정을 돕기 위해 신창·하남지구 국민임대주택 예비입주자 250세대를 모집한다고 7일 밝혔다.이달 19일부터 22일까지 4일간 모집하며, 향후 빈집(공가)이 발생하면 대기자들에게 신속하게 주택을 공급한다.대상 단지와 물량은 광산구 ▲신창도시공사아파트 66형(전용면적 49㎡) 50호 ▲하남2지구다사로움1단지아파트 66형(전용면적 49㎡) 170호, 79형(전용면적 59㎡) 30호 등 총 250호다.공고일인 4월 30일 기준 무주택세대구성원인 성년이어야 하며, 세대 월평균 소득이 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득의 70% 이하여야 신청할 수 있다.또 총자산 3억 4500만 원, 자동차 가액 4542만 원 이하의 기준을 충족해야 한다.1세대당 1개 단지, 1개 평형만 신청할 수 있으며 중복 지원 시 전부 무효 처리된다.광주도시공사 1층을 방문하거나 등기우편으로 신청할 수 있으며 온라인 신청은 불가능하다. 등기우편 신청은 마감일인 22일 우체국 소인분까지 인정한다.김승남 광주도시공사 사장은 "입주를 희망하는 시민들이 주거 공백 없이 안정적으로 보금자리를 마련할 수 있도록 예비입주자 제도를 운용하겠다"며 "앞으로도 다양한 신청 방식을 마련해 시민들의 편의를 높이고, 수요자 중심의 든든한 주거 안전망 구축에 힘쓰겠다"고 말했다.