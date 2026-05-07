광주도시공사, 국민임대주택 예비입주자 250세대 모집

광주광역시도시공사는 무주택 시민의 주거 안정을 돕기 위해 신창·하남지구 국민임대주택 예비입주자 250세대를 모집한다고 7일 밝혔다.
이달 19일부터 22일까지 4일간 모집하며, 향후 빈집(공가)이 발생하면 대기자들에게 신속하게 주택을 공급한다.
대상 단지와 물량은 광산구 ▲신창도시공사아파트 66형(전용면적 49㎡) 50호 ▲하남2지구다사로움1단지아파트 66형(전용면적 49㎡) 170호, 79형(전용면적 59㎡) 30호 등 총 250호다.
공고일인 4월 30일 기준 무주택세대구성원인 성년이어야 하며, 세대 월평균 소득이 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득의 70% 이하여야 신청할 수 있다.
또 총자산 3억 4500만 원, 자동차 가액 4542만 원 이하의 기준을 충족해야 한다.
1세대당 1개 단지, 1개 평형만 신청할 수 있으며 중복 지원 시 전부 무효 처리된다.
광주도시공사 1층을 방문하거나 등기우편으로 신청할 수 있으며 온라인 신청은 불가능하다. 등기우편 신청은 마감일인 22일 우체국 소인분까지 인정한다.
김승남 광주도시공사 사장은 "입주를 희망하는 시민들이 주거 공백 없이 안정적으로 보금자리를 마련할 수 있도록 예비입주자 제도를 운용하겠다"며 "앞으로도 다양한 신청 방식을 마련해 시민들의 편의를 높이고, 수요자 중심의 든든한 주거 안전망 구축에 힘쓰겠다"고 말했다.