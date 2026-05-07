적십자 연동면봉사회, 어버이날 맞아 따뜻한 나눔 실천

큰사진보기 ▲연동면봉사회는 지난 5월 6일 관내 90세 이상 어르신 98세대를 대상으로 따뜻한 나눔 봉사에 나섰다. ⓒ 김희모 시민기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 연동면봉사회는 어르신들에게 5만원 상당의 생활 꾸러미와 카네이션 꽃을 전달하며 어른신들의 건강과 안부를 물었다. ⓒ 김희모 시민기자 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

대한적십자사 세종시협의회 연동면 단위봉사회(회장 민명주, 이하 연동면봉사회)가 '세계 적십자의 날(5·8)'과 어버이날을 맞아 다양한 나눔 활동을 펼치며 지역사회에 훈훈한 감동을 전하고 있다.연동면봉사회는 지난 6일 관내 90세 이상 어르신 98세대를 대상으로 5만원 상당의 생활 꾸러미와 카네이션 꽃을 전달하며 어른신들의 건강과 안부를 살폈다.어르신들은 "이렇게 챙겨줘서 고맙다", "꽃까지 받아 더욱 기쁘다"며 따뜻한 감사의 마음을 전했다. 봉사회는 평소에도 지역사회 곳곳에서 꾸준한 봉사활동을 이어오고 있다. 지난해 연동초등학교 개교 100주년 체육대회에서는 기금 마련을 위한 일일찻집을 운영하고 약 1700명의 식사를 준비하며 지역행사 지원에 힘을 보탰다.또 '찾아가는 경로잔치'에서는 75세 이상 어르신 113세대를 위해 반찬을 직접 만들어 전달하는 등 지속적인 봉사활동을 이어가고 있다.민명주 회장은 "어르신들의 밝은 모습을 보며 봉사의 보람과 행복을 느낀다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 따뜻한 나눔을 꾸준히 이어가겠다"고 밝혔다.한편, 대한적십자사 세종시협의회는 취약계층 지원과 지역 복지 향상을 위한 다양한 봉사활동을 지속적으로 전개하고 있다.