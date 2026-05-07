메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

26.05.07 10:56최종 업데이트 26.05.07 11:19

[속보] '내란 총리' 한덕수 8년 감형... 1심 징역 23년 → 2심 징역 15년

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
한덕수 전 국무총리 (자료사진)
한덕수 전 국무총리 (자료사진) ⓒ 유성호

한덕수 전 국무총리가 항소심에서 징역 15년을 선고받았다.

AD
서울고등법원 내란전담재판부 형사12-1부(이승철·조진구·김민아 고법판사)는 7일 오전 한덕수 전 총리 내란중요임무종사 사건 항소심 선고기일에서 징역 15년을 선고했다. 이는 1심 판결(징역 23년)에 비해 8년이 감형된 것이다.

한덕수 전 총리 공소사실은 ① 비상계엄 선포의 절차적 요건인 '국무회의 심의'라는 외관을 갖추도록 하고 이상민 행정안전부 장관과 주요기관 봉쇄 계획과 언론사 단전·단수 이행방안을 논의하는 등 12·3 내란에 가담하고(내란중요임무종사) ② 사후 계엄선포문을 허위 작성·폐기했고(허위공문서 작성·행사, 대통령기록물법 위반, 공용서류 손상) ③ 지난해 2월 헌법재판소 대통령 탄핵심판 증인으로 나와 비상계엄 관련 문건을 전달받지 않았다는 등의 허위 진술을 했다(위증)는 것이다.

항소심 재판부는 1심 유죄 부분 판단이 잘못됐다는 한 전 총리 항소를 일부 받아들였지만 큰 틀에서의 유무죄 판단이 바뀌지 않았다. 또한 내란중요임무종사 일부 세부 혐의와 허위공문서 행사 혐의 1심 무죄 판단을 뒤집고자 한 내란특검(특별검사 조은석) 항소를 모두 기각했다.

#한덕수

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글6
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
선대식 (sundaisik) 내방
  • 페이스북

    • 오마이뉴스 법조팀 기자입니다. 제가 쓰는 한 문장 한 문장이 우리 사회를 행복하게 만드는 데에 필요한 소중한 밑거름이 되기를 바랍니다. 댓글이나 페이스북 등으로 소통하고자 합니다. 언제든지 연락주세요.

    이 기자의 최신기사한덕수 2심 징역 15년...'친위 쿠데타' 빠졌지만 "내란죄, 중대범죄"


    독자의견6

    연도별 콘텐츠 보기