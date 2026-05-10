조기 20마리에 천 원, 미끼 상품 알면서도 찾아가는 엄마

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"조기가 맞긴 맞아. 미끼 상품이지. 천 원 내고 조기 받아서 입장하면 그 사람들이 얼마나 웃기게 해주나 몰라. 그래놓고 몇십만 원 짜리 팔기는해. 나는 그냥 웃다가 나오니까 걱정 마."

"옛날에 할머니 다니던 그런데 아니야?"

큰사진보기 ▲천 원 내고 세 시간 실컷 웃다 올 수 있다면 그건 싼 값일지도 모른다. ⓒ john_cardamone on Unsplash 관련사진보기

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큰사진보기 ▲몇십만 원 쓰지 않아도 엄마 또래가 웃으며 시간을 보낼 수 있는 공간이 더 많아지면 좋겠다. ？AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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토요일 아침, 아이 학원 데려다주고 오는 길에 엄마에게 전화했다. 목소리가 밝다. 뭐 좋은 일 있냐고 하니 조기 20마리를 천 원으로 살 수 있대서 거기 나갈 준비중이란다. 말도 안 된다고, 조기 아니고 멸치 20마리 아니냐고 했더니 엄마는 더 깔깔 웃는다.돌아가신 외할머니는 옥장판 판매소 개근왕이었다. 갈 때마다 작게는 휴지, 크게는 이불 세트를 받아왔다. 젊은 남자 둘이 일종의 어르신 맞춤형 스탠딩 쇼를 했다. 그렇게 일주일 동안 퍼주다가 어쩌구 상 받은 은나노가 저쩌구 작용을 해서 만병 통치가 된다는 200만 원 상당의 옥장판을 팔았다.할머니는 쌈짓돈으로 그걸 6개 사서 금덩이 물려주듯 나눠줬다. 삼촌들은 쓸데없는 데 돈 쓰지 말고 현금으로 주라고 잔소리를 했고 엄마와 이모는 우리 엄마 재밌게 놀고 온 값이라고 했다. 할머니는 삼촌 옥장판을 뺏어서 엄마와 이모에게 줬다.엄마는 아파트 노인정 언니들을 다 끌고 갔다. 올해 칠순인 엄마는 노인정 막내다. 언니들 데려가면서 입장료 천 원 말고는 절대 아무것도 사지 말라고 강조했다나. 엊그제는 60만 원짜리 냄비세트가 너무 좋아보였는데 나는 살림 안 한다며 딱 거절했다고 했다. 그러다 어제는 카뮤트를 10만 원 주고 샀는데 이게 그리 좋은 곡물이라며 칭찬이 자자하다.'엄마, 그 카뮤트 코스트코 가면 2만 원에 대용량 줘'라고 말하진 않았다. 그저 맛있게 먹고 건강만 하라고 했다. 일주일 내내 하루 2시간씩 그리 재밌게 놀고 10만 원 썼으면 가성비 괜찮은 거 같아서 그랬다. 60만 원 냄비 세트 안 산 거는 너무 잘했다고 칭찬을 오만 번 했다. 엄마의 밝은 웃음이 5월의 햇빛처럼 청량하게 퍼졌다.엄마는 할머니가 옥장판 판매소에 갈 때마다 사기 당해서 돈 쓸까 봐 은근히 걱정했다. 그러면서도 재밌게 놀고 온 값이라고 두둔했다. 할머니가 그 몇 시간을 얼마나 신나게 보내고 오는지 알았기 때문이었을 것이다. 그런 엄마가 지금 노인정 언니들을 이끌고 그곳에 간다. 그 나이가 되면 다 그렇게 되는 걸까.누가 웃겨주지 않으면 웃을 일이 없는 하루들. 자식들은 바쁘고, 몸은 예전 같지 않고, 화면 속 세상은 자꾸 낯설어지는데 천 원 내고 세 시간 실컷 웃다 올 수 있다면 그건 싼 값일지도 모른다. 할머니가 다니고 이제 엄마가 다니는 그곳의 진짜 상품은 옥장판도 냄비도 카뮤트도 아니었다. 웃음이었다.그 판매 방식을 두둔하고 싶은 마음은 없다. 웃을 일 없는 노인들의 외로움을 파고드는 방식이라는 걸 모르지 않는다. 그럼에도 불구하고 배우고 싶은 게 생겼다. 7080어르신 180명을 불러 모으는 힘, 세 시간을 앉아있어도 지루하지 않게 만드는 입담. 60만 원짜리 냄비에 기꺼이 지갑을 열게 하는 기술을, 나는 사람들이 기꺼이 글을 쓰게 만드는 데 쓰고 싶다.나는 어르신 글쓰기 강사다. 수업 자체는 어렵지 않다. 어르신들은 살아온 이야기가 워낙 풍성해서 조금만 물꼬를 건드리면 글이 줄줄 흘러나온다. 진짜 어려운 건 그 자리에 사람을 데려오는 일이다. 수업 시작 전날이면 꼭 한 번씩 가슴이 조인다. 이번엔 몇 명이나 올까. 혹시 나만 덩그러니 앉아있는 건 아닐까.어르신 글쓰기 수업은 지원사업으로 운영되는 터라 수강료도 없다. 무료면 다 올 거 같은데 내 착각이었다. 글쓰기라는 단어 자체가 주는 부담감 때문인 듯하다. 학교 다닐 때 글짓기 숙제가 제일 무서웠다는 분들이 꽤 많다. 나는 괜찮다고, 맞춤법 틀려도 된다고, 그냥 말하듯 쓰면 된다고 아무리 설명해도 그 문턱을 넘어오시기까지가 늘 험난하다.나는 강의 계획서를 쓸 때 학습 목표를 먼저 적는다. 글쓰기의 즐거움을 안다, 자신의 이야기를 표현할 수 있다, 같은 것들. 그런데 어쩌면 그 모든 것보다 먼저 와야 할 한 줄이 있다. 바로 '웃는다' 이다. 어르신들이 수업 시간에 한 번이라도 배를 잡고 웃을 수 있다면 다음 주에도 또 오고 싶어지지 않을까. 글쓰기는 그다음이다. 사람을 모으는 힘은 교재에도 커리큘럼에도 없었다. 천 원짜리 조기 두름(수산물 유통에서 10마리씩 두 줄로 엮은 단위)을 쥐여주는 그 기술이었다.엄마는 그 스탠딩 쇼에 일주일 출석하고 더 이상 안 간다. 총각들이 우린 물건 파는 사람들이라고, 웃기만 하고 안 사시면 너무 서운하다고 강조했다나. 이해되는 말이다. 엄마의 놀이터가 없어지면서 바라는 것도 생겼다.몇십만 원 쓰지 않아도 엄마 또래가 웃으며 시간을 보낼 수 있는 공간이 더 많아지면 좋겠다. 무언가를 사지 않아도 그냥 재밌어서 모이는 곳들. 내가 칠순이 되었을 때 나는 그런 곳에 가고 싶다. 어디서든 잘 웃고 잘 노는 노인이 되고 싶다. 그러려면 지금 내가 만드는 수업이 조금은 그 방향이어야 할 것 같다. 누군가의 칠순을 위해서, 그리고 내 칠순을 위해서.​​​​​​​​​​​​​​​​