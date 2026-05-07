[사진] 1832일 버틴 노동자들… 서면시장번영회지회 수요집회 진행

큰사진보기 ▲어버이날을 앞둔 5월 6일, 민주일반노조 부산본부 서면시장번영회지회 김태경 지회장이 서면시장 꽃가게의 카네이션 앞에서 행진 대열 맨 앞에 서 음향기기를 끌며 거리행진을 이끌고 있다. 해고 1832일째를 맞은 노동자들의 장기투쟁은 이날도 서면 도심을 지나 이어졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲“서면시장 노동자는 노예가 아니다.” 민주일반노조 부산본부 서면시장번영회지회 조합원들과 연대 노동자들이 서면시장번영회를 상대로 부당해고 철회와 체불임금 지급을 촉구하며 거리행진을 벌이고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲지방선거를 앞둔 부산 서면 도심에서 수요집회 참가자들이 거리행진을 이어가고 있다. 조합원들과 연대 노동자들은 부당해고 철회와 체불임금 지급, 단체협약 체결을 촉구하며 “노동자의 생존권 문제는 선거 때만 소비되는 공약이 아니라 지금 해결돼야 할 현실”이라고 주장했다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 서면교차로에서 민주일반노조 부산본부 서면시장번영회지회 허진희 조합원이 시민들을 향해 부당해고 철회와 체불임금 지급을 촉구하며 발언하고 있다. 허 조합원은 현재 1326일째 파업 투쟁을 이어가고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 서면교차로에서 열린 수요집회에서 울산 현대자동차 하청 이수기업 해고 노동자가 연대발언을 하고 있다. 참가자들은 부당해고 철회와 체불임금 지급, 단체협약 체결을 촉구하며 장기투쟁 노동자들과의 연대를 강조했다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 서면 한복판 횡단보도 너머로 서면시장번영회지회의 현수막이 보이고 있다. 도심을 오가는 시민들 사이에서 장기투쟁 노동자들의 외침은 여전히 거리 위에 남아 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 서면시장 골목에서 민주일반노조 부산본부 서면시장번영회지회 허진희 조합원이 수요집회 마무리 발언을 하고 있다. 허 조합원은 해고 1832일, 파업 1326일째 이어지는 장기투쟁 속에서 시민들에게 연대와 관심을 호소했다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲5월 6일 부산 서면에서 열린 수요집회를 마친 뒤 민주일반노조 부산본부 서면시장번영회지회 조합원들과 연대 노동자들이 함께 기념촬영을 하고 있다. 연대자들은 부당해고 철회와 체불임금 지급, 단체협약 체결을 촉구하며 장기투쟁 연대를 다짐했다. ⓒ 정남준 관련사진보기

6일, 민주일반노조 부산본부 서면시장번영회지회는 부산 서면 일대에서 (사)서면시장번영회를 상대로 '부당해고 철회, 체불임금 지급, 단체협약 체결'을 요구하는 수요집회를 개최했다. 이날 집회는 해고 1832일, 파업 1326일을 맞아 진행됐으며, 지역 노동·사회단체와 장기투쟁 사업장 노동자들이 연대에 나섰다.수년째 이어진 요구에도 서면시장번영회 측은 별다른 대응을 내놓지 않고 있다는 게 노동자들의 주장이다. 노동자들은 이날도 시장 일대를 행진하며 "서면시장 노동자는 노예가 아니다", "원직복직 실시하라", "체불임금 지급하라", "단체협약 체결하라" 등의 구호를 외쳤다.집회를 마친 뒤인 오후 7시 15분경, 지회 조합원들과 연대자들이 집회 물품을 지회사무실로 옮기던 과정에서 폭행 사건이 발생했다. 이날 연대에 참석한 울산 현대자동차 하청 이수기업 해고 노동자들이 집회 현수막을 들고 시장 골목을 지나가던 중, 한 사람이 길을 가로막고 시비를 걸었다. 뒤따라가던 김태경 지회장이 "왜 그러냐"고 묻는 과정에서 해당 인물은 갑자기 김 지회장에게 폭행을 가했고, 이후 현장에 출동한 경찰에게도 머리로 들이받는 행동 등을 했다. 결국 경찰은 해당 인물을 현행범으로 체포해 연행했다.서면시장번영회지회는 "장기투쟁 노동자들의 설움도 모자라 이제는 투쟁 현장에서 폭행까지 당하는 어처구니없는 상황이 벌어졌다"며 "지역 노동사회운동 진영의 더욱 강고한 연대가 절실하다"고 밝혔다. 이어 "해고와 생계의 고통 속에서도 거리에서 싸움을 이어가는 노동자들이 최소한의 존엄조차 보장받지 못하는 현실을 다시금 확인했다"며 "서면시장 사태 해결을 위한 사회적 관심과 연대가 필요하다"고 강조했다.