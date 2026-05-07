[사진] 1832일 버틴 노동자들… 서면시장번영회지회 수요집회 진행

6일, 민주일반노조 부산본부 서면시장번영회지회는 부산 서면 일대에서 (사)서면시장번영회를 상대로 '부당해고 철회, 체불임금 지급, 단체협약 체결'을 요구하는 수요집회를 개최했다. 이날 집회는 해고 1832일, 파업 1326일을 맞아 진행됐으며, 지역 노동·사회단체와 장기투쟁 사업장 노동자들이 연대에 나섰다.
수년째 이어진 요구에도 서면시장번영회 측은 별다른 대응을 내놓지 않고 있다는 게 노동자들의 주장이다. 노동자들은 이날도 시장 일대를 행진하며 "서면시장 노동자는 노예가 아니다", "원직복직 실시하라", "체불임금 지급하라", "단체협약 체결하라" 등의 구호를 외쳤다.
집회를 마친 뒤인 오후 7시 15분경, 지회 조합원들과 연대자들이 집회 물품을 지회사무실로 옮기던 과정에서 폭행 사건이 발생했다. 이날 연대에 참석한 울산 현대자동차 하청 이수기업 해고 노동자들이 집회 현수막을 들고 시장 골목을 지나가던 중, 한 사람이 길을 가로막고 시비를 걸었다. 뒤따라가던 김태경 지회장이 "왜 그러냐"고 묻는 과정에서 해당 인물은 갑자기 김 지회장에게 폭행을 가했고, 이후 현장에 출동한 경찰에게도 머리로 들이받는 행동 등을 했다. 결국 경찰은 해당 인물을 현행범으로 체포해 연행했다.
서면시장번영회지회는 "장기투쟁 노동자들의 설움도 모자라 이제는 투쟁 현장에서 폭행까지 당하는 어처구니없는 상황이 벌어졌다"며 "지역 노동사회운동 진영의 더욱 강고한 연대가 절실하다"고 밝혔다. 이어 "해고와 생계의 고통 속에서도 거리에서 싸움을 이어가는 노동자들이 최소한의 존엄조차 보장받지 못하는 현실을 다시금 확인했다"며 "서면시장 사태 해결을 위한 사회적 관심과 연대가 필요하다"고 강조했다.