도시 전력을 AI 하나에 쏟아붓는 시대

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큰사진보기 ▲분할 임대에서 전용 공장으로AI 데이터센터 임대 방식의 변화 ⓒ 이승환 관련사진보기

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지난 6일 언론 보도 등에 따르면, 엔트로픽은 스페이스엑스(SpaceX)가 운영하는 콜로서스1(Colossus 1) 데이터센터의 연산 자원 전체를 독점 사용하기로 계약했다. 이것이 AI 생태계에 어떤 의미를 주는지 살펴보자.콜로서스1은 300메가와트(MW) 이상 전력을 쓰는 초대형 AI 데이터센터로, 약 22만 개의 엔비디아(NVIDIA) GPU가 탑재될 규모로 알려져 있다. 300MW는 중소 도시 전체 전력 사용량과 맞먹는 수준이다 엔트로픽이 이 시설의 전체 연산 용량(compute capacity)을 쓰게 되면서, 사실상 "Claude 전용 초거대 슈퍼컴퓨터 캠퍼스"가 생긴 셈이다.기존 클라우드 방식은 한 건물의 서버를 여러 회사가 나눠 쓰는 구조다. 엔트로픽은 Colossus 1 전체를 독점한다. AI 하나가 초대형 데이터센터를 전담하는 새로운 인프라 모델이 등장한 것이다.이 정도 규모의 단일 클러스터는 모델 학습(Training)뿐 아니라, 실시간 추론(Inference)까지 한꺼번에 처리하기 용이하다. 다시 말해, Claude는 "자기만의 발전소를 가진 공장"을 확보한 셈이며, 앞으로 기능 출시 속도와 안정성에서 큰 우위를 점할 수 있다.엔트로픽은 이미 아마존(Amazon), 구글(Google)과도 대형 클라우드·GPU 계약을 맺은 상태인데, 여기에 스페이스엑스(SpaceX)까지 더해지면서 사실상 3개 이상의 초대형 공급원을 가진 구조가 되었다. 엔트로픽은 아마존·구글·마이크로소프트·스페이스엑스·플루이드스택(Fluidstack) 등 다섯 곳 이상과 동시에 대형 인프라 계약을 맺고 있다. 아마존과는 최대 5기가와트(GW), 구글·블로드컴(Broadcom)과는 5GW, 마이크로소프트·엔비디아와는 약 30조 원 규모의 Azure 용량을 확보했다. 특정 클라우드 업체에 종속되지 않는 멀티 공급망 전략이다.이번 계약은 특정 퍼블릭 클라우드(AWS, GCP, Azure)에만 의존하지 않고, 자체적인 초대형 전용 데이터센터까지 확보했다는 점에서 오픈AI·구글·메타와 다른 전략적 포지션을 만든다.엔트로픽은 금융·의료·정부 등 규제 산업을 위한 거점 데이터센터도 함께 확장된다. 아시아와 유럽에 별도 인프라를 구축하는 이유는 각국 규제가 데이터를 해당 국가 내에 보관하도록 요구하기 때문이다. 초대형 중앙 센터와 지역 소규모 거점을 동시에 운영하는 이중 구조다.AI 산업의 경쟁축이 "모델 알고리즘"에서 "연산 자원 스케일과 조달력"으로 이동하고 있다는 점을 상징적으로 보여준다. "좋은 엔진을 누가 만들었느냐"를 넘어서 "연료·도로·차고지를 누가 더 많이 확보했느냐"가 승부를 가르는 단계에 들어선 것이다.엔트로픽은 이번 용량 확충을 계기로 Claude Code의 5시간 기준 사용 한도를 두 배로 늘리고, Pro·Max 요금제의 피크 타임 제한을 없앴으며, Opus API 호출 제한도 완화한다고 밝혔다. 즉, 개발자·기업 고객은 같은 비용으로 더 많은 코드 생성, 더 큰 배치 작업, 더 긴 대화 세션을 활용할 수 있게 된다. 개발자가 클로드에 더 깊이 의존하게 만들수록, 나중에 다른 AI로 갈아타는 비용이 커진다.단순히 "모델이 좋아졌다"가 아니라, "막혀 있던 수도꼭지의 밸브를 더 연 상황"이다. 이로 인해 클라우드를 기반으로 한 SaaS(서비스형 소프트웨어), 에이전트, 자동화 시스템이 더 빠르게 늘어나고, 결과적으로 엔트로픽이 개발자 생태계를 선점할 가능성이 커진다콜로서스1은 스페이스엑스가 인수한 xAI 인프라를 흡수해 만든 AI 특화 데이터센터로, 이번 계약을 통해 엔트로픽이라는 대형 고객을 확보했다.스페이스엑스는 단순한 통신·우주 운송 기업을 넘어, 지상과 우주를 아우르는 "AI 인프라 플랫폼 사업자"로 포지셔닝을 강화한다. 중장기적으로는, AI 기업들이 AWS 대신 "SpaceX 클라우드"를 선택하는 시나리오도 상상 가능해진다.차세대 AI 데이터센터는 수십~수백GW(기가와트)에 달하는 전력이 필요할 수 있으며, 이는 인도 전체 전력 소비량과 맞먹는 규모라는 경고까지 나온다. 콜로서스1 한 곳만으로도 300MW 수준인데, 엔트로픽과 스페이스엑스가 향후 복수의 센터와 우주 데이터센터까지 확장할 경우, 단일 기업·동맹의 전력 수요가 소규모 국가 단위를 넘어설 수 있다. AI 한 번 돌리는 데 드는 전기요금이 국가 에너지 전략과 직결될 수 있다는 뜻이다.엔트로픽은 "민주주의 국가에만 데이터센터를 짓겠다"고 명시했다. 이는 연산 인프라를 지정학적 자산으로 보고, 우방국 중심의 공급망을 구성하겠다는 신호다. AI 인프라가 외교·안보의 영역으로 들어왔다는 것을 의미한다.엔트로픽은 자사 데이터센터로 인한 전기요금 인상분을 주민 대신 부담하겠다고 약속했다. 대형 데이터센터는 막대한 전력을 소비하고, 그 부담이 인근 주민의 전기요금으로 전가될 수 있다. 엔트로픽은 이 비용을 직접 보전하는 방식으로 지역사회의 반발을 사전에 차단하고 있다. 이른바 '사회적 라이선스' 전략이다.사회적 라이선스(Social License to Operate, SLO)는 기업의 활동이 지역사회와 이해관계자들로부터 지속적으로 인정받고 수용되는 상태를 의미한다. 법적 허가와 달리 관습과 상호 신뢰에 기반하며, 공정성·투명성·신뢰를 확보해야 얻을 수 있는 무형의 운영 허가권이다.이번 계약에는 우주 궤도 AI 컴퓨트 공동 개발 의향도 포함됐다. 공지문에 "스페이스엑스와 함께 복수 기가와트 규모의 궤도(orbital) AI 연산 용량 개발에 관심을 표명했다"는 문장이 명시돼 있다. 아직 확정된 계약은 아니지만, AI 인프라의 다음 무대가 우주라는 방향이 공식화된 것이다.우주 데이터센터는 중장기 해법이자 강력한 서사다. 궤도 위 데이터센터는 태양광 에너지를 무한히 활용하고, 냉각 비용이 거의 없으며, 지상 규제를 피할 수 있다는 장점이 있다. 동시에 이 구상은 투자자와 시장의 상상력을 자극하는 이야기이기도 하다. 엔트로픽이 초기 파트너로 이름을 올림으로써 '지구 밖 스케일의 AI 기업'이라는 포지셔닝을 얻는다.지금 벌어지는 일은 챗지피티(ChatGPT) 대 클로드의 싸움을 넘어 어떤 빅 테크(Big Tech), 에너지 기업, 인프라 사업자, 심지어 우주 기업과 손잡느냐가 AI 경쟁력을 결정하는 시대가 되었음을 의미한다. 엔트로픽 진영은 지상 하이퍼스케일 센터와 궤도 데이터센터를 동시에 겨냥하는 초거대 인프라 동맹으로 진화하고 있다.우리가 주목해야 할 것은 단순히 클로드 속도가 빨라지기 때문이 아니다. AI 인프라의 구조 자체가 바뀌고 있기 때문이다. 클라우드 서비스를 빌려 쓰던 시대에서, 거대 AI 회사들이 직접 지구 전체와 우주의 연산 자원을 통째로 계약하는 시대로 전환이 일어나고 있다. 이 흐름에서 어떤 국가, 어떤 기업, 어떤 인재가 어느 블록에 속하느냐가 향후 10년의 AI 경쟁력을 결정할 것이다.