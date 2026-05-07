근대식 무기인 무라타 소총으로 무장한 일본군

큰사진보기 ▲일본군 제물포항 상륙1894년 동학농민혁명 진압을 명령 받고 제물포항에 상륙한 일본군의 모습이다. 이 사진은 동학농민혁명 일본지역 현지답사 자료집(한국일보자료사진)에 실린 사진이다. ⓒ 동학혁명기념관 관련사진보기

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덧붙이는 글 |

[횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

동학농민군은 근대식 무기인 소총과 대포로 무장한 일본군과 관군에 대항하여 40~50 차례에 걸쳐 혈전을 벌였다. 그러나 낡은 화승총을 비롯 죽창이나 농기구로 무장한 동학농민군에 비해 일본군은 스나이더 소총과 무라타 소총 등 현대식 병기로 무장하고 있었다. 대포까지 끌고 왔다. 동학농민군의 화력과 일본군의 화력은 어림잡아 1 대 250의 수준이었다.영국에서 개발되어 수입한 스나이더(snider) 소총은 일본이 메이지 정부의 찬반 세력간에 벌어진 내전(1868년) 때에 처음으로 사용되었으며 1874년 일본의 타이완 침략 때도 사용되었던 신형무기다. 이 소총은 영국제 엔필드 소총을 개량하여 만든 것으로 후발식 단발 소총이었다. 임진왜란 때 왜군이 사용했던 조총과는 비교하기 어려운, 우수한 성능의 소총이었다.동학농민군을 진압한다는 명목으로 조선에 들어온 일본군 후비병(後備兵)과 서울 수비대는 물론 동학농민군 학살을 전담한 제19대대 (대대장 미나미 고시로)의 주력무기가 바로 이 스나이더 소총이었다. 스나이더 소총은 일부 조선 경군에게도 지급되었다. 이 소총은 우금치 전투를 비롯한 각 지역의 전투에서 수많은 동학농민군을 살상하는 주무기가 되었다. 일본은 동학농민군의 학살을 위해 스나이더 소총과 탄약 10만 발을 일본 시모노세키 소재 병기창에서 실어왔다.스나이더 소총이 영국산이라면 무라타 소총은 일본이 직접 개발한 병기다. 메이지 정부는 일본열도의 통일을 이룬 다음 1871년 각 번(蕃)이 소유하고 있던 모든 병기류를 중앙정부에 이관토록 명령하였다. 이 때 중앙정부에 이관된 서양 소총이 무려 18만 여 정에 이르렀다.메이지 정부는 이렇게 모은 소총을 각 지방에 나눠주는 한편 총포류의 통일을 기도하여 1878년부터 소총개발에 착수하였다.2년 여의 제작 및 시험 기간을 거쳐 무라타(村田經芳)가 소총 개발에 성공하고 그의 이름을 따서 무라타 소총으로 명명하였다. 이 소총은 1882년부터 일본군에 배치되고 실전에 사용한 것은 동학농민전쟁과 청일전쟁 때이다. 동학농민군을 학살하는 데는 이 두 가지 병기가 결정적인 역할을 하였다.(박맹수, 앞의 책)조선은 임진·정유왜란 때 일본군의 주무기인 조총으로 엄청난 인명 살상의 피해를 입었다. 유성룡의 <징비록>에 따르면 전후에 대마도주(主)가 조정에 조총과 앵무새를 선물로 보냈는데, 선조 정부는 앵무새는 날려 보내고 조총은 폐기했다고 한다.임진·정유왜란의 혹독한 전란을 겪고도 정부는 국방을 제대로 대비하지 않다가 4백여 년 만에 다시 침략을 당하고, 일본은 그동안 조총보다 훨씬 우수한 영국제 스나이더 소총을 도입하고, 무라타 소총을 자체 개발한 것이다. 동학농민군은 이 같은 일본군의 화력으로 30만 명의 희생자를 내게 되었다. 김개남 부대가 청주성 전투에서 패배한 것도 같은 이유에서였다.