하나의 사건 앞에서 쪼개진 국가 책임

글쓴이는 고 곽진수 중위의 어머니로, 이 기사는 2024년 1월 1일 UAE 아크부대 파병 중 발생한 곽 중위 사망 사건과 관련하여 유가족이 국방부·육군본부 등을 상대로 진행해 온 정보공개청구 및 국민신문고 민원 과정에서 확보한 자료를 바탕으로 작성되었습니다.

큰사진보기 ▲UAE 군사훈련협력단(22진)UAE 군사훈련협력단(22진) 파병팀 모습. 故 곽진수 중위가 소속된 팀이다. ⓒ 故 곽진수 중위 유족 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 고(故) 곽진수 중위 사건을 계기로 확인된 해외파병 장병 보호체계의 구조적 문제를 짚는 연재의 10번째 글입니다. 필자는 수사·재조사·정보공개·보상·예우 절차 전반에서 드러난 국가 책임 구조의 공백과 제도적 분절 문제를, 유가족의 경험과 공식 회신·공개 자료를 바탕으로 계속 추적하고 있습니다.