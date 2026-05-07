하나의 사건 앞에서 쪼개진 국가 책임

글쓴이는 고 곽진수 중위의 어머니로, 이 기사는 2024년 1월 1일 UAE 아크부대 파병 중 발생한 곽 중위 사망 사건과 관련하여 유가족이 국방부·육군본부 등을 상대로 진행해 온 정보공개청구 및 국민신문고 민원 과정에서 확보한 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
2024년 1월 1일, UAE 아크부대 파병 중이던 한 장교가 숨졌다.
그 이후 2년 동안 유가족이 따라간 것은 단지 한 사건의 경위를 밝히는 과정만이 아니었다. 수사와 재조사, 정보공개와 보상, 보훈과 예우의 문턱을 하나씩 넘을 때마다 유가족이 반복해서 확인한 것은, 사건의 진실 이전에 국가 시스템의 구조적 공백이었다. 국가는 여러 체계의 존재를 설명했지만, 실제로 유가족이 마주한 것은 그 체계를 끝까지 검증하기 어려운 구조였다.
해외파병 장병 보호체계의 문제는 제도가 없다는 데 있지 않다.
오히려 위험평가, 파병 운영, 수사, 보상, 보훈, 예우를 위한 제도가 각각 따로 존재하면서도 서로 연결되지 않는다는 데 있다. 위험은 하나의 현실로 닥치는데, 그것을 판단하는 기준은 위험평가
체계, 수당 체계, 수사 체계, 보훈 심사 체계, 예우 체계로 흩어져 있다. 그 결과 각 기관은 자기 절차에 대한 설명은 내놓을 수 있지만, 유가족은 그 흩어진 조각들을 직접 이어 붙여야만 한다.
실제로 공개된 자료들을 보면, 국가의 설명은 늘 "체계는 있다"는 말로 시작한다.
그러나 그다음 단계에서 유가족이 확인하려 하면 상황은 달라진다. 정보공개청구에 대한 답변에는 위험평가 및 재평가 관련 문서, 파병 운영과 안전관리 기준, 보호시설과 비상대응 체계 등 일부 자료의 존재가 언급되면서도, 상당수 항목은 군사·보안상 이유로 비공개된다고 적시돼 있다.
사고 조사와 조사위원회 구성, 민간전문가나 유가족 참여 여부에 관한 자료는 해당 기관이 보유하지 않거나 다른 기관 소관이라고도 설명된다. 정보는 존재하지만, 그 존재만으로는 국가 책임 구조 전체를 검증할 수 없는 셈이다.
특히 위험평가 체계는 그 모순을 가장 상징적으로 보여준다.
최근 공개된 합동참모본부 관련 자료에 따르면, UAE 아크부대의 해외파견근무수당 체계는 사실상 2011년 최초 산정 이후 현재까지 유지되고 있었다. 공개 문건에는 해당 부대를 "그 밖의 활동 전투부대"로 분류하면서도, 지역은 "비전투지대" 요소로 평가해 최종 수당 지급률을 산정한 내용이 담겨 있었다. 즉 국가는 특수전 훈련과 연합작전을 수행하는 전투부대 성격은 인정하면서도, 동시에 지역 위험도는 별개의 기준으로 판단하고 있었던 셈이다(관련 기사 : 15년 동안 그대로인 해외파병 위험도
).
문제는 그다음이다.
위험도 체계와 재평가 기준이 존재한다고 설명하면서도, 실제 어떤 변화가 반영됐는지, 왜 10년 넘게 같은 구조가 유지됐는지, 어떤 검토와 재산정이 있었는지는 충분히 공개되지 않았다고 판단한다. 체계의 존재는 인정되지만, 그 체계가 실제로 어떻게 작동했는지는 검증하기 어려운 구조다.
수사 과정에서도 같은 문제는 반복된다.
국방부 조사본부 회신에 따르면, 고 곽진수 중위 사건은 해외파병 사건이라는 이유로 군 수사 체계 안에서 처리됐고, 범죄 혐의가 확인되지 않아 경찰로 이첩되지 않았다. 수사가 있었다는 사실과, 그 수사가 유가족이 신뢰할 수 있는 방식으로 설계되었는가는 전혀 다른 문제다. 실제로 유가족은 핵심 문서의 원본과 번역본, 검찰단 검토 흐름, 디지털 자료 분석 범위 등을 확인하는 과정에서 반복적으로 비공개·부존재·소관 분산 문제를 경험했다. 결국 수사의 존재만으로는 설명이 완결되지 않는다. 설명의 구조 자체가 분절돼 있기 때문이다.
보상과 수당 체계에서도 구조의 단절은 드러난다.
UAE 파병 관련 수당 검토 자료를 보면, 해당 부대는 공식적으로 전투부대로 설명되지만 실제 수당 산정에서는 비전투지역 요소가 반영돼 최종 지급률이 도출됐다. 다시 말해 임무 설명과 수당 산식이 완전히 같은 언어로 작동하지 않는다. 국가는 위험을 말하지만, 그 위험이 어떤 기준으로 수당과 보상에 연결되는지는 한 번에 설명하지 않는다. 이 간극이 투명하게 설명되지 않는다면, "같은 위험, 다른 보상"이라는 문제 제기는 사라지지 않는다.
더 근본적인 문제는, 동일한 해외 파병 지역에 대해서도 국가의 판단 기준이 서로 다르게 작동한다는 점이다. 재외공무원 수당 지급 규칙과 군인·군무원의 해외파견근무수당 지급 규정을 보면, UAE는 어떤 체계에서는 특수지로 분류되지 않고, 다른 체계에서는 해외근무수당 지역 구분이 달라지며, 군 수당 체계에서는 임무 유형·위험도·가중치 방식으로 별도로 산정된다. 결국 동일한 해외 환경을 두고도 국가의 판단 기준은 하나가 아니라 여러 개다. 그렇다면 장병이 감수한 위험, 그에 대한 보상, 사후 예우와 보훈 판단 역시 하나의 원칙 아래 정합적으로 이어질 수 없다.
PKO와 비PKO의 구분 역시 마찬가지다.
국방부는 PKO(국제평화유지활동)와 비PKO(군사협력 중심) 해외파병부대가 동일한 위험도 평가기준을 적용한다고 설명해왔다. 그러나 유가족이 확보한 관련 규정과 회신들을 종합하면, 사망 이후 영현 처리 및 조사 연계 절차는 동일하게 운영되지 않는다. PKO 파병은 PK사령부 및 UN 조사위원회 체계와 연계되는 반면, 비PKO 다국적군 파병은 다국적군 사령부 절차에 따라 처리된다. 사후 처리와 조사 연계 체계는 서로 다른 구조로 운영되고 있는 셈이다.
이 지점에서 유가족이 겪는 가장 큰 문제는 단순한 비공개가 아니다.
더 큰 문제는 절차의 분절이다. 위험평가는 합참과 파병 운영 라인에서, 수사는 조사기관에서, 보상은 인사·복지 체계에서, 보훈 판단은 또 다른 심사 체계에서, 예우는 별도의 기준 속에서 이뤄진다. 하나의 사건인데도 판단 기준과 기록, 책임 주체가 제각각이어서 어느 한 기관도 사건 전체를 설명하지 못한다.
결국 유가족은 한 사건의 피해자로 남는 것이 아니라, 국가 내부에서 흩어진 제도와 기록을 다시 연결해 국가 책임 구조를 역추적하는 위치에 놓이게 된다. 이때 유가족이 감당하는 것은 단지 상실의 고통만이 아니다. 국가가 원래 설명했어야 할 책임의 연결고리를 대신 찾아야 하는 입증의 부담이다.
그동안 여러 차례의 회신은 체계의 존재를 부정하지 않았다.
의료지원 체계가 있다는 답, 위험도와 수당 산정 기준이 있다는 답, 수사와 조사 절차가 있었다는 답, 전자문서 시스템에 자료가 존재한다는 답은 반복됐다. 그러나 제도의 존재가 곧 책임의 입증을 뜻하지는 않는다. 존재는 인정되지만 검증은 어려운 상태, 바로 그 지점이 해외파병 장병 보호체계의 가장 큰 모순이다.
해외파병은 국가의 명령으로 이뤄진다.
그렇다면 그 과정에서 발생한 위험 역시 국가가 하나의 원칙 아래 설명하고 책임져야 한다. 위험평가가 어떻게 이뤄졌는지, 그 평가는 실제 파병 운영과 의료지원, 수당과 보상에 어떻게 반영됐는지, 사고가 발생했을 때 수사와 재조사는 어떤 기준으로 진행됐는지, 그리고 그 결과가 보훈과 예우로 어떻게 이어지는지는 하나의 흐름으로 설계돼야 한다. 지금처럼 각 기관이 자기 절차만 설명하는 방식으로는, 어떤 죽음도 끝까지 국가의 책임으로 남지 못한다. 무엇보다도 유가족이 확인하려 할 때마다 책임과 정보가 서로 다른 기관 사이에서 흩어진다는 점이 분명해졌다.
이제 필요한 것은 개별 사건에 대한 변명이 아니다.
해외파병 장병의 위험을 국가가 어디까지 책임지고, 그 책임을 어떤 기준과 절차로 끝까지 입증할 것인지에 대한 명확한 설계다. 장병의 죽음 앞에서 국가가 끝까지 책임지는 주체여야 한다면, 그 책임은 애도의 문장이 아니라 검증 가능한 제도로 증명되어야 한다.
덧붙이는 글 | 이 글은 고(故) 곽진수 중위 사건을 계기로 확인된 해외파병 장병 보호체계의 구조적 문제를 짚는 연재의 10번째 글입니다. 필자는 수사·재조사·정보공개·보상·예우 절차 전반에서 드러난 국가 책임 구조의 공백과 제도적 분절 문제를, 유가족의 경험과 공식 회신·공개 자료를 바탕으로 계속 추적하고 있습니다.