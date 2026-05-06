중국 "핵무기 개발 않는 이란, 평화적 이용은 정당"

큰사진보기 ▲압바스 아락치 이란 외무장관(왼쪽)과 왕이 중국 외교부장이 6일 베이징에서 만나 회담했다. ⓒ 중국 외교부 제공 관련사진보기

AD

미국과 이란의 종전협상이 교착상태를 벗어나지 못하고 있는 가운데 중국이 전쟁 재개는 바람직하지 않고 협상을 고수해야 한다는 입장을 밝혔다. 또 이란이 핵무기 개발을 하지 않겠다고 약속한 점을 부각시키면서 핵에너지의 평화적 이용 권리가 있다고 강조했다.압바스 아락치 이란 외무장관은 중국의 초청으로 6일 베이징에서 왕이 중국 외교부장을 만나 회담했다. 중국 외교부 발표에 따르면, 왕이 부장은 "중국은 전면적인 전쟁 중단이 시급하며, 전쟁 재개는 더욱 바람직하지 않고, 협상을 고수하는 것이 특히 중요하다고 생각한다"며 "중국은 이란 측의 국가 주권과 안보 수호를 지지하며, 외교적 경로를 통해 정치적 해결을 모색하려는 이란 측의 의지를 높이 평가한다"고 말했다.왕 부장은 호르무즈 해협 상황과 관련해 "국제사회는 해협의 정상적이고 안전한 통행 회복에 공동의 관심을 가지고 있으며, 중국은 당사국이 국제사회의 강력한 목소리에 조속히 응답하기를 희망한다"고 당부했다.핵 문제와 관련해 왕 부장은 "중국은 이란의 핵무기 비개발 약속을 높이 평가하는 한편, 이란이 핵에너지를 평화적으로 이용할 정당한 권리가 있다고 본다"는 입장을 밝혔다.왕 부장은 또 "중국은 걸프 및 중동 국가들이 자신의 운명을 스스로 결정해야 한다고 주장하며, 이란과 더 많은 걸프 국가들이 대화를 통해 선린 우호를 실현하도록 장려하고, 지역 국가들이 공동으로 참여하고 공동 이익을 수호하며 공동 발전을 실현하는 지역 평화 및 안보 체제를 구축하는 것을 지지한다"고 말했다.중동 평화에 대한 시진핑 국가주석의 ▲평화공존 ▲주권보장 ▲국제법 준수 ▲발전과 안보의 균형 등 4대 원칙에 대해 국제사회가 긍정적으로 호응하고 있다고 언급한 왕 부장은 중국이 "긴장 완화와 전쟁 종식을 위해 더욱 노력하며, 평화 회담 개시를 위해 계속해서 힘을 보태고, 중동 지역의 평화와 안정을 회복하는 데 더 큰 역할을 할 용의가 있다"고 밝혔다.이란이 우라늄을 농축할 수 있느냐는 문제는 이란과 미국의 종전협상에서 합의점을 찾지 못하는 쟁점 중 하나다. 미국은 이란이 고농축은 물론 저농축이라도 장기간 우라늄 농축을 하지 말아야 한다는 입장이고, 이란은 원자력 발전을 위한 우라늄 저농축 등 핵의 평화적 이용 권리는 보장돼야 한다는 입장으로 맞서고 있다.시진핑 주석은 2025년 9월 마수드 페제시키안 이란 대통령과 한 회담에서 "이란이 핵무기 개발 불허 의지를 거듭 밝힌 것을 높이 평가한다"며 "이란의 평화적 핵 에너지 이용 권리를 존중한다"고 말했는데, 이날 외교장관 회담에서도 중국측은 '이란의 평화적 핵 이용 권리 보장' 입장을 확인한 것이다.이날 회담에서 아락치 장관은 미국과의 협상과 관련한 최신 상황과 이란의 향후 계획을 전달하면서 "정치적 위기는 군사적 수단으로는 해결할 수 없다는 사실이 이미 입증됐다"고 말했다.아락치 장관은 "해협 개방 문제는 가능한 한 빨리 해결할 수 있다"면서 "이란은 중국을 신뢰하며, 중국이 화해 촉진과 전쟁 종식을 위해 계속해서 적극적인 역할을 수행할 것을 기대하며 발전과 안보를 조화롭게 통합할 수 있는 전후 지역 신구조 구축을 지지한다"고 밝혔다.