순창군, 2026년 1분기 고충 민원 320건 처리

큰사진보기 ▲순창군 민원 접수 현황 및 고충민원 분석 결과. ⓒ 열린순창 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 열린순창에도 실립니다.열린순창은 전북 순창군에 있는 지역신문사입니다.

순창군이 올해 1분기 동안 접수된 고충 민원에 대한 처리 실태 점검 결과를 발표했다. 고충 민원이란, 행정 기관 등의 위법ㆍ부당하거나 소극적인 처분, 불합리한 행정 제도로 인하여 국민의 권리를 침해하거나 국민에게 불편 또는 부담을 주는 사항에 관한 민원을 말한다.이번 점검은 고충 민원 처리 실태 관리ㆍ점검을 통하여 위법ㆍ부당하거나 소극적인 처분을 예방하고 양질의 민원 서비스를 제공하여 민원 만족도를 높이기 위해 진행됐다. 올해 1월부터 3월까지 접수된 고충 민원을 대상으로 점검했다는 게 군 관계자의 설명이다.국민신문고 의존도 점검 결과에 따르면, 1분기 동안 순창군에 접수된 전체 민원 5710건 중 고충 민원은 총 320건으로 집계됐다. 이는 전체 민원의 약 5.6퍼센트(%)를 차지하는 수치다.고충 민원을 접수한 주민의 민원 접수 시스템 편중도 눈에 띄는 대목이다. 고충 민원 320건 중 93.8%에 달하는 300건이 '국민신문고'를 통해 접수되었으며, 자체 시스템인 '새올'을 통한 접수는 20건(6.2%)에 불과했다.분야별로는 '국민불편' 관련 민원이 312건(97.5%)으로, 고충 민원의 대부분을 차지했다. 권익침해 관련은 8건(2.5%)이었으며, 국민부담 관련 민원은 단 한 건도 없었다. 특히 국민불편 민원 중에서는 '불법 주정차 신고'가 135건으로 전체의 43.2%를 차지해 교통ㆍ도로 환경에 대한 군민들의 불만이 가장 높은 것으로 분석됐다.부서별로는 경제교통과가 168건으로 가장 많은 고충 민원을 처리했으며, 건설과(33건), 주민복지과(29건), 환경위생과(24건) 순으로 나타났다.행정적인 처리 속도는 양호한 것으로 나타났다. 접수된 320건 모두 처리 기한 내에 완료되어 지연 처리 사례는 발생하지 않았다. 하지만 민원인들의 실제 만족도에는 다소 아쉬움이 있는 것으로 보인다. 국민신문고 시스템을 통해 만족도 조사에 참여한 5명 중 3명이 '매우 불만족'을 선택했으며, '불만' 1명, '만족'은 단 1명에 그쳤다. 이에 대해 군 관계자는 "매우 불만족 응답은 민원 내용이 수용되지 않은 것에 대한 불만 의사의 표현으로 분석된다"고 설명했다.