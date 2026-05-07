"열광이 아닌 갸우뚱"을 말한 어린이날 사유콘서트

큰사진보기 ▲사유콘서트5일 어린이날, 오후 3시 '꽃을 주세요. 아까와는 다른 시간을 위해서' 함돈균 철학자의 첫 사유콘서트가 신촌 구름아래소극장에서 열렸다. ⓒ 임효준 관련사진보기

"문학은 기도입니다. 어제와 오늘, 그것과 다른 내일을 이야기합니다. 문학이 기도인 것은 어떤 문제에 대해 인간의 고통 등에 관심을 갖고 해결되지 않는 의미를 찾아 포기하지 않는 자의 윤리, 그 절박하고 간절함을 담아 개인적인 고통을 기도하듯 궁극적인 진리와 통하는 어둠을 관찰하고 고뇌해 어제보다 오늘이 나아지기를 바라는 행동입니다."

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<꽃잎 2>



김수영



꽃을 주세요 우리의 고뇌를 위해서

꽃을 주세요 뜻밖의 일을 위해서

꽃을 주세요 아까와는 다른 시간을 위해서



노란 꽃을 주세요 금이 간 꽃을

노란 꽃을 주세요 하얘져가는 꽃을

노란 꽃을 주세요 넓어져가는 소란을



노란 꽃을 받으세요 원수를 지우기 위해서

노란 꽃을 받으세요 우리가 아닌 것을 위해서

노란 꽃을 받으세요 거룩한 우연을 위해서



꽃을 찾기 전의 것을 잊어버리세요 꽃의 글자가 비뚤어지지 않게

꽃을 찾기 전의 것을 잊어버리세요 꽃의 소음이 바로 들어오게

꽃을 찾기 전의 것을 잊어버리세요 꽃의 글자가 다시 비뚤어지게



내 말을 믿으세요 노란 꽃을

못 보는 글자를 믿으세요 노란 꽃을

떨리는 글자를 믿으세요 노란 꽃을

영원히 떨리면서 빼먹은 모든 꽃잎을 믿으세요

보기싫은 노란 꽃을

"'아까와는 다른 시간을 위해서'의 숨은 의미는 평범한 일상의 삶에서, 변화 없는 기존의 과거에서 벗어나 어둠의 형상을 직시하고 분석해 섬세하게 어둠을 관찰한 '고뇌'를 담아내는 변화의 순간입니다. 2연에 나오는 '노란 꽃'은 금이 간 꽃인데, 이를 보기 위해서는 '용기'가 필요하고 비로소 창조를 위한 부정적 의미의 '소란'을 견디고 '원수를 지우기 위해서'와 '우리가 아닌 것을 위해서'가 같은 의미임을 (고뇌를 통해) 알아채는 것이 됩니다."

큰사진보기 ▲사유콘서트함돈균 철학자가 김수영 '꽃잎 2'를 통해 '꽃을 주세요. 아까와는 다른 시간을 위해서', '문학의 기도' 인간의 고뇌를 '문학'으로 이야기했다. ⓒ 임효준 관련사진보기

큰사진보기 ▲함돈균 사유콘서트함돈균 철학자는 모든 어른들도 처음에는어린이였다며 기억하는 어른들이 되기를 <어린왕자>를 통해 소중한 기억을 찾기를 응원했다. ⓒ 임효준 관련사진보기

"어른들은 (보아뱀을) '모자'로 봅니다. 자신이 필요한 것으로, 마치 세상을 모든 숫자로 설명하려고 하죠. 얼마짜리, 몇 평에 살고 있다는 식으로 말하려 합니다."

큰사진보기 ▲사유콘서트함돈균 철학자는 어린이의 시선, 순수성을 강조하며 삶이 행복하기 위해 어린이가 되기를 바란다고 말했다. ⓒ 임효준 관련사진보기

"'생각의 역사'를 살펴봤을 때, 생각을 체계화해서 '진리에 이르는 규칙'이라고 말하는 데카르트의 생각하는 방법이 (사유의) 첫 시작입니다. '질문과 의심'으로 인간에게 '사물의 태도'를 새롭게 제시, 신체 감각이 아닌 객관적 사고를 했던 '과학적 태도'가 중요합니다. '째려봤다'가 소중한 것입니다. (웃음)"

"군중들의 숫자만으로 민주주의를 이야기하면 안 됩니다. 또 예전에는 요람에서 무덤까지 '복지'를 이야기했는데 이제는 '미디어'가 온통 장악했어요. 또 편을 나눠 자기편 내 편 챙기기에 미디어가 이용되고 있어요. 예전에는 저도 존중 받았는데요. 여기(정치)에서는 제가 안 한 말들로 공격 받기도 합니다. 고소도 2건이나 있어요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 더코리아저널, 씨원뉴스에도 실립니다.

지난 5일 어린이날, 오후 3시 색다른 사유콘서트가 열렸다. 콘서트의 이름은 '꽃을 주세요. 아까와는 다른 시간을 위해서'. 최근 문학평론가에서 정치평론까지 넘나드는 함돈균 철학자의 첫 콘서트가 열린 신촌 구름아래소극장을 찾았다.무대 중앙 함돈균 문학평론가는 김수영의 시, '꽃잎 2'을 청중들에게 제시하며 첫 시작을 알렸다. 함께 무대에 오른 강미정 아나운서는 무대 밖 객석에서 청중과 같은 눈높이로 시를 낭독했다.함 평론가는 다른 유명 콘서트와 달리 "열광이 아닌 갸우뚱"이 되기를 바란다며 자신의 소명은 "사유의 진화"라고 말했다. 콘서트 이름도 김수영 시의 한 부분인 "꽃을 주세요. 아까와는 다른 시간을 위해서"를 가져와 다시 전체의 시와 연결해 자신만의 사유를 천천히 전한다.그는 "우리가 남이가"라는 말을 통해 '우리 편을 만드는 것이 좋은가?'란 질문을 청중들에게 던졌다. 그는 "우리를 만드는 것은 '패거리'를 만드는 것일 수 있다"며 우리를 만드는 것보다 "우리 아닌 것을 위하는 것"이 원수를 지우는 것과 통하는 큰 차원의 진리, '보편성'이며 '거룩한 우연'과 '뜻밖의 일'이 기도의 답과 연결될 수 있음을 역설했다.운동화에 어린 순수성을 담은 함 평론가와 두 자녀에게 빌려온 귀여운 머리띠를 나눠 쓰며 비눗방울을 날리는 강미정 아나운서, 그리고 수줍음 많은 기타연주자 이영록씨. 모두가 어른이 아닌 어린이가 되는 콘서트였다. 함 평론가는 "어른들도 처음엔 다 어린이였다. 그러나 그걸 기억하는 어른들은 별로 없다"며 생텍쥐페리 소설 <어린왕자> 속 '코끼리를 삼킨 보아뱀' 그림을 보듯 어린 아이의 순수한 시선을 강조했다.그는 평범한 사물들을 인문학적 시선으로 재해석한 그의 저서, 인문학 에세이 <사물의 발견>에서 '문'과 '과도', 그리고 '자'에 대해 사유해 썼던 글을 청중들에게 읽어 내려갔다. '문'이 '안과 밖'의 경계를 짓고 '동문, 가문' 등 같은 무리를 구분하지만, 우리는 또 다른 시간과 세계로 저마다 다른 차원으로 연결하는 '문'을 가지고 있어야한다고 했다. '과도' 역시 동물 등이 먹잇감을 뜯어먹는 것과 달리 인간만이 껍질을 벗기거나 요리를 위해 다양하게 모습을 변형시킨다며, 원래부터 껍질도 그 속과 하나임을 생각해보게 하는 사유를 제시했다. '자'도 숫자로 기준을 정하는 일반적인 사회 잣대에 대한 개개인의 익숙함의 성찰도 돌아봤다.그는 엘리아스 카네티가 1960년 발표한 20세기 지적 고전 <군중과 권력>과 귀스타브 르 봉이 1895년 저술한 <군중심리>를 소개하며 현재의 민주주의의 위험성도 이야기했다.최근의 마음 고생도 담겨있는 말들이다. 청중들 중에는 그의 유튜브 채널인 뉴스쿨 정기구독자들이 많았다. 이들을 그는 '린이'이라고 말했다. 어른들이 아닌 어린이들의 모습을 간직하기를 바라서 인지 '어린이' 이름에서 '어'자를 뺀 것이라고 한다. 또한 이날 콘서트가 돋보이는 것은 두 자녀의 어린이날을 챙기고 타 방송 스케줄을 조정하고 그의 옆에서 틈틈이 날카로운 질문을 던진 강미정 아나운서의 부드러운 진행이었다.유독 까칠하지만 '사유의 진화'를 통해 천 개의 문을 여는 함돈균. '열광이 아닌 갸우뚱' 첫 사유 콘서트가 이렇게 마무리됐다.