윤건영 교육감, 예비후보 등록... 선거운동 본격화

윤건영 충북도교육감이 6일 충북도선거관리위원회에 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 준비를 시작했다.
윤 교육감은 이날 예비후보 등록 직후 "지난 4년이 충북교육의 토양을 만드는 시간이었다면 앞으로의 4년은 아이들이 꿈을 꽃피우는 결실의 시간이 될 것"이라며 "도민과 함께 충북교육의 백년대계를 완성해 나가겠다"고 밝혔다.
이어 "충북교육이 이제 완성의 단계를 앞두고 있다"며 "아이들과 학교, 충북의 미래를 위해 다시 한 번 도민과 함께 뛰겠다"고 강조했다.
윤 교육감은 자신을 '충북에서 나고 자라고 일한 교육전문가'라고 소개하며 실력과 인성을 기반으로 한 '실용교육', 교육격차 해소와 복지 중심의 '포용교육', 안전과 지속가능한 정책을 통한 '안심교육'을 핵심 공약으로 제시했다.
예비후보 첫 일정으로 윤 교육감은 오창중앙근린공원 충혼탑에서 참배한 후, 청주고속버스터미널 사거리에서 거리 인사를 진행하며 본격적인 선거운동에 돌입했다.
윤 교육감의 예비후보 등록과 김성근 예비후보와 조동욱 예비후보 단일화로 충북교육감 선거 예비후보는 김성근·김진균·신문규·윤건영 4파전으로 재편됐다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.