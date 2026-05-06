윤건영 교육감, 예비후보 등록... 선거운동 본격화

큰사진보기 ▲윤건영 충북교육감이 6일 선관위에 예비후보 등록을 마쳤다. 사진=윤건영 캠프 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

윤건영 충북도교육감이 6일 충북도선거관리위원회에 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 준비를 시작했다.윤 교육감은 이날 예비후보 등록 직후 "지난 4년이 충북교육의 토양을 만드는 시간이었다면 앞으로의 4년은 아이들이 꿈을 꽃피우는 결실의 시간이 될 것"이라며 "도민과 함께 충북교육의 백년대계를 완성해 나가겠다"고 밝혔다.이어 "충북교육이 이제 완성의 단계를 앞두고 있다"며 "아이들과 학교, 충북의 미래를 위해 다시 한 번 도민과 함께 뛰겠다"고 강조했다.윤 교육감은 자신을 '충북에서 나고 자라고 일한 교육전문가'라고 소개하며 실력과 인성을 기반으로 한 '실용교육', 교육격차 해소와 복지 중심의 '포용교육', 안전과 지속가능한 정책을 통한 '안심교육'을 핵심 공약으로 제시했다.예비후보 첫 일정으로 윤 교육감은 오창중앙근린공원 충혼탑에서 참배한 후, 청주고속버스터미널 사거리에서 거리 인사를 진행하며 본격적인 선거운동에 돌입했다.윤 교육감의 예비후보 등록과 김성근 예비후보와 조동욱 예비후보 단일화로 충북교육감 선거 예비후보는 김성근·김진균·신문규·윤건영 4파전으로 재편됐다.