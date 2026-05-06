광주 시민사회 "광산을 전략공천, 과정·결과 납득 못해"

▲정청래 더불어민주당 대표가 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 발탁인재 환영식에서 임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장의 영입을 환영하며 민주당을 상징하는 파란색 점퍼를 선물한 뒤 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기