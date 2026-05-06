광주 시민사회 "광산을 전략공천, 과정·결과 납득 못해"

광주광역시 시민사회가 더불어민주당의 광주 광산을 국회의원 보궐선거 전략공천 결정에 대해 "과정도, 결과도 납득할 수 없다"며 거세게 반발했다.
광주시민단체협의회는 6일 성명을 내고 "민주당이 광산을 국회의원 보궐선거에 인공지능(AI) 전문가인 임문영 국가인공전략위원회 부위원장을 공천하기로 했다는 소식이 들린다"며 "이 공천이 광주시민을 위한 선택인지 묻지 않을 수 없다"고 밝혔다.
협의회는 "민주당은 임 부위원장의 공천 배경으로 광주 AI인프라와 전남 해남·서남해안 재생에너지를 연결하는 국가 전략을 꾸준히 강조해 온 인물임을 꼽았다"며 "참으로 궁색한 설명"이라고 비판했다.
이어 "광주전남을 대한민국 AI·에너지 전환의 심장으로 육성하기 위해 부시장으로 내려보내 AI·에너지 전환 산업생태계 구축의 첨병으로 삼겠다면 대환영"이라며 "그의 전문성은 대통령실이나 행정부처, 지방정부의 행정 기관에 적합할 뿐 지역구 국회의원에게 적합한 것은 아니다"고 말했다.
단체는 "시민사회는 지역과 더불어 성장하고 지역민을 위해 헌신했던 인물을 공천 조건으로 내세워왔다"며 "지역민의 존중과 신뢰를 받는 인물, 지역민의 아픔과 고통을 잘 알고 있는 인물, 사람이 먼저인 삶을 살아온 인물이 우리를 대표하는 것이 마땅한 일"이라고 설명했다.
또한 "우리는 소위 시민을 위해 헌신해 본 적 없는 전문가들이 국회의원이 돼 보여준 무능과 무책임을 경험해왔다"며 "전문가를 폄훼할 의도는 없지만, 그들이 있어야 할 자리가 반드시 지역 국회의원이어야 하는지는 다시 한번 따져볼 일"이라고 지적했다.
그러면서 "결국 이번 민주당 보궐선거의 전략공천은 시민들이 생각하는 공천의 원칙과 기준이 무엇인지 듣지 않는 공천"이라며 "과정도, 결과도 이해할 수 없는 광주 광산을 국회의원 전략공천을 규탄한다"고 말했다.
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