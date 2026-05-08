통일전망대에서 아이가 물었다 "우리나라인데 왜 못 가?"

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큰사진보기 ▲고성 통일전망대 출입신고소.민간인 통제선 이북 지역에 들어가기 전, 출입 신고와 안내를 받는 공간이다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲고성 통일전망대 방문예약 시스템.방문자 등록부터 안보교육, 검문소 통과까지의 절차가 안내되어 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

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큰사진보기 ▲망원경으로 북녘 방향을 바라보는 아이들.아이들의 질문은 전망대에서 자연스럽게 시작된 작은 현장학습이었다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲통일전망대 전망교육실.창밖으로는 평화로운 동해가 펼쳐지지만, 그 너머에는 분단의 현실이 놓여 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲해파랑길 49-50코스 안내판.동해안을 따라 이어진 해파랑길은 고성 통일전망대에서 북쪽을 바라보며 멈춰 선다. ⓒ 송민규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 속초 가족여행 중 고성 통일전망대를 방문한 개인 경험을 바탕으로 작성했습니다. 아이와 나눈 대화, 가족사의 기억, 분단과 평화교육에 대한 개인적 생각을 함께 담았습니다.

5월 연휴에 속초로 가족여행을 다녀오면서 강원도 고성 통일전망대에 들렀다. 15년쯤 전에도 한 번 방문했던 기억이 있다. 그때는 북한을 가까이에서 볼 수 있는 곳, 금강산과 해금강을 바라볼 수 있는 곳 정도로 생각했던 것 같다. 그런데 이번 방문은 조금 달랐다. 초등학교 1학년인 아들과 함께였기 때문이다.고성 통일전망대는 일반 관광지와 입장 방식부터 다르다. 민간인 통제선 이북 지역에 있어 출입 신고 절차가 필요하다. 방문 전 모바일 앱으로 정보를 등록하고, 현장에서는 관람권을 구매한 뒤 안보교육을 받고 검문소를 통과해야 했다.여행 중에 잠시 멈춰 신고소에 들르거나 차량 정보를 적고, 허가를 받고, 군인 아저씨에게 인사를 하며 들어간다는 사실이 아이에게는 꽤 신기했던 모양이다. 어른인 나에게도 오랜만에 다시 경험하니 묘한 긴장감이 있었다. 이곳은 여행지이지만, 동시에 분명한 접경지역이었다.전망대에 올라 북쪽을 바라보던 아이가 물었다. "아빠, 북한이 뭐야?" 이어서 또 물었다. "저긴 왜 못 가?" 나는 당황하여 잠시 멈칫했다. "음. 북한은 우리나라야." 그러자 아이가 다시 물었다. "우리나라인데 왜 못 가?"짧은 질문이었지만 쉽게 답하기 어려웠다. "아, 예전에는 우리나라였는데 전쟁을 했고, 지금은 휴전 중이야. 그래서 마음대로 갈 수 없어." 초등학교 1학년 아이에게 할 수 있는 설명은 그 정도였다.하지만 설명을 하면서도 마음 한쪽이 복잡했다. 우리나라라면서 갈 수 없는 곳. 지도에서는 이어져 있지만 현실에서는 끊어진 곳. 산도 보이고 바다도 이어져 있는데, 철조망 너머로 사람은 마음대로 오갈 수 없는 곳. 아이에게는 이상하게 들렸을 것이다. 사실 어른인 우리에게도 이상한 일이다. 다만 너무 오래 그렇게 살아왔기 때문에 익숙해졌을 뿐이다.아이에게 검문소, 군인, 출입신고, 안보교육 같은 말은 아직 어려웠다. 하지만 '보이는데 갈 수 없다'는 사실은 직관적으로 '다름'을 느끼게 했을 것이다. 어른들은 군사분계선, 비무장지대, 민간인통제선 같은 용어를 알고 있지만, 아이는 더 단순하고 본질적인 질문을 던졌다. 우리나라라면서 왜 못 가냐고. 같은 땅이라면서 왜 막혀 있냐고.나에게 분단은 교과서 속 개념만은 아니었다. 할머니는 전쟁 중에 개성에서 피난 오신 분이라고 했다. 나는 어릴 때부터 할머니가 돌아가시기 전까지 약 10년을 함께 살았다. 할머니는 평소에는 이북 이야기를 꺼내지 않으셨지만, 어쩌다 한 번씩 고향 이야기를 하셨고 헤어진 언니 이야기를 하시다가 눈물을 보이시곤 했다.어린 나는 그 눈물의 의미를 다 이해하지 못했다. 그런데 시간이 지나고 보니, 그 눈물은 고향을 두고 온 사람의 마음, 가족과 헤어진 사람의 시간, 다시 갈 수 없는 곳을 평생 마음에 품고 산 사람의 아픔이었다.학교에 다니면서는 선생님을 통해 '6·15 공동선언'과 그 의미를 들었고 통일교육을 받았다. 그 시절의 통일교육은 남과 북이 언젠가 다시 만나야 한다는 기대와 평화에 대한 이야기를 많이 담고 있었다.반면 군대에서는 또 다른 방식의 교육을 받았다. 북한을 주적으로 인식하고, 안보 현실을 분명히 알아야 한다는 교육이었다. 둘 중 하나만 맞고 하나는 틀렸다고 말하기는 어려웠다. 제대 후에도 분단의 현실은 삶 가까이에 있었다. 2함대를 함께 쓰던 천안함 피격 소식은 지금도 선명하다. 예비군 훈련 당시 연평도 포격 소식으로 급히 귀가했던 기억도 생생하다. 누군가에게는 뉴스 속 사건이었지만, 나에게는 실제로 가까이서 경험한 안보 현실이기도 했다.지금은 나름의 안보의식을 갖고 있지만, 학교에서 아이들을 가르치면서도 분단의 상황은 평화의 문제이자 동시에 국가안보의 중요한 문제라고 느낀다. 전쟁은 오래전 끝난 역사처럼 보이지만, 한반도에서 그 기억과 긴장은 여전히 현재형으로 남아 있다.전망대 주변에는 새롭게 설치 중인 출렁다리도 보였다. 고성 통일전망대 일원은 안보교육의 공간을 넘어 생태와 평화, 관광을 함께 생각하는 공간으로 확장되고 있는 듯했다. 고성 통일전망대와 6·25전쟁 전시관, 근처 DMZ 박물관을 둘러보며 현장교육의 필요성도 다시 생각했다.아이들이 학교에서 6·25전쟁과 분단, 통일 문제를 본격적으로 배우는 것은 대체로 초등 고학년 이후다. 하지만 아이들의 질문은 그보다 훨씬 일찍 시작될 수도 있다. 가족여행 중, 뉴스 장면에서, 지도책에서도 아이들이 다시 한번 물을지도 모른다."북한이 뭐야?", "왜 못 가?", "지금도 전쟁이야?", "북한 사람들도 우리말을 해?"학교에서 배우기 전, 아이들과 함께 이런 상징적인 장소를 찾아가 보는 것도 좋은 교육이 될 수 있다고 생각한다. 거창한 설명이 아니어도 된다. 전망대에서 북쪽을 바라보고, 검문소에서 군인을 만나고, 전시관에서 전쟁의 흔적을 보고, 돌아오는 길에 아이의 질문에 천천히 답해 주는 것만으로도 충분히 의미 있는 현장의 배움이다.멀리 산과 바다를 한참 바라보다 문득 생각했다. 우리 아이들에게 북한은 어떤 의미가 될까. 통일은 여전히 가능한 미래로 느껴질까, 아니면 너무 멀고 낯선 단어가 될까. 평화는 당연한 일상이 될까, 아니면 여전히 지켜내야 할 과제가 될까.속초 가족여행 중 잠시 들른 장소였지만, 이번 고성 통일전망대 방문은 오래 기억에 남을 것 같다. 아이는 바다를 보고, 맛있는 음식을 먹고, 군인 아저씨에게 인사하고, 처음으로 북한이라는 말을 물었다. 나는 그 질문에 답하다가 오래전 할머니의 눈물을 다시 떠올렸다. 분단은 교과서에만 있는 것이 아니라, 우리 가족의 기억과 지금 눈앞의 풍경 속에도 남아 있었다.