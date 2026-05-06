'뽀로로' 만나러 왕복 10시간, 그래도 함께 웃었습니다

큰사진보기 ▲포비, 패티, 크롱, 뽀로로(왼쪽부터) 등 다양한 캐릭터들이 곳곳에서 아이들을 반겨준다. ⓒ 김종수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'통통이 정글 후룸라이드'는 아이 뿐 아니라 어른들에게도 인기다. ⓒ 김종수 관련사진보기

어린이날을 맞아 초등학교 1학년 아들을 데리고 인천 월미도에 위치한 '뽀로로앤타요 테마파크'를 찾았다. 평소라면 4시간 정도 걸리는 거리지만, 연휴 영향으로 이동 시간은 5시간까지 늘어났다. 고속도로 곳곳에서 정체가 이어졌고, 지방에서 수도권으로 올라가는 차량이 한꺼번에 몰리면서 이동 자체가 쉽지 않은 상황이었다.월미도에 도착한 뒤에도 상황은 크게 다르지 않았다. 주차장 자체는 매우 넓었지만 이미 대부분이 가득 차 있었고, 입구에서 차량이 들어가지 못한 채 대기하는 모습이 이어졌다. 한동안 자리를 찾지 못해 주변을 맴돌다시피 했고, 현장은 말 그대로 주차 공간을 찾는 차량들로 혼잡했다.한참을 기다린 뒤 마침 차량 한 대가 빠지는 타이밍이 생겨 겨우 주차할 수 있었다. 휴일 월미도는 언제나 주차가 가장 큰 변수라는 이야기가 그대로 느껴지는 순간이었다. 운전과 주차로만 체력이 상당수 빠졌다.사실 이 같은 혼잡은 어느 정도 예상된 흐름이기도 했다. 뽀로로 테마파크는 어린이날과 가정의 달 기간에 방문객이 크게 늘어나는 대표적인 가족형 실내 시설로 알려져 있다. 날씨와 상관없이 이용할 수 있는 장점 때문에 비슷한 시기에는 방문 수요가 자연스럽게 집중된다. 결국 좋은 시설일수록 연휴에는 사람이 몰릴 수밖에 없는 구조라는 점도 체감할 수 있었다.힘들게 입장한 내부는 생각보다 훨씬 넓고 구성도 다양했다. 2층부터 5층까지 약 4200평 규모로 조성된 국내 최대 수준의 실내 키즈 테마파크이자 총 30여 개 이상의 체험형 플레이존과 공연 콘텐츠를 갖추고 있는 곳답게 그야말로 장관이었다. 아이들을 중심으로 설계된 공간이지만 전체 구조는 꽤 체계적으로 구성되어 있었다.입구에 들어서는 순간부터 분위기가 달라졌다. 아이들 뿐 아니라 어른들도 자연스럽게 그 공간에 녹아드는 느낌이었다. 뽀로로와 친구들 캐릭터가 곳곳에서 반겨주고 있었고, 놀이 시설 역시 각 캐릭터를 기반으로 이름과 콘셉트가 연결돼 있었다. 단순히 캐릭터를 배치한 정도를 넘어 공간 전체가 하나의 이야기처럼 이어지는 구조였다.공연과 퍼레이드도 계속 진행되고 있어 전체적인 분위기는 활발했다. 이동할 때마다 다른 장면이 이어지는 느낌이라 아이 입장에서는 지루할 틈이 없었고, 어른들도 자연스럽게 그 흐름을 따라가게 됐다. 특히 많은 아이들이 동시에 몰려 있는 만큼, 내부는 놀이공원 못지않은 활기를 띄고 있었다.가장 인기가 많았던 시설 중 하나는 '통통이 정글 후룸라이드'였다. 대기줄이 길게 이어졌지만 아들이 꼭 타고 싶어 했던 기구인지라 기다리는 시간이 길어도 크게 지루하지 않았다. 아내와 아들이 먼저 탑승했고, 이후 직원 안내를 받아 나도 뒤쪽의 다른 기구에 탈 수 있었다.물길을 따라 이동하며 오르내리는 구조는 스릴 만점이었고, 예상보다 더 재미있는 구간도 많았다. 아이는 물론이고 어른도 자연스럽게 웃게 되는 체험이었다.이외에도 트램펄린, 볼풀장, 체험형 놀이공간 등 기본적인 키즈카페 시설들이 잘 갖춰져 있었다. 단순히 뛰어노는 공간에 그치지 않고, 역할 놀이와 체험 요소가 섞여 있어 아이가 다양한 방식으로 놀 수 있는 구조였다. 무엇보다 동선이 잘 나뉘어 있어 아이들이 몰려도 어느 정도 흐름이 유지되는 점도 인상적이었다.아들은 무엇보다 분위기가 마음에 드는 기색이었다. 시끄럽고 사람이 많은 환경임에도 오히려 더 활발하게 움직였고, 새로운 공간을 발견할 때마다 반응이 매우 좋았다. 부모 입장에서는 이런 시간이 앞으로 얼마나 더 이어질지 생각하게 되는 순간이기도 했다.이번 방문에서 가장 기대했던 것은 뽀로로 캐릭터와 함께 사진을 찍는 것이었다. 하지만 실제로는 생각보다 쉽지 않았다. 퍼레이드와 공연 일정이 이어지면서 캐릭터가 계속 이동했고, 사진을 찍을 수 있는 타이밍이 좀처럼 생기지 않았다.가까이에서 캐릭터를 만나 아이와 함께 사진을 찍을 수 있냐고 물어봤지만, 진행 요원으로부터 지금은 퍼레이드 시간이라 촬영이 어렵다는 안내만 받았다. 일정 상 불가피한 상황이었지만 아쉬움이 남는 순간이었다. 그래도 동선을 따라 이동하면서 혹시나 하는 마음으로 계속 기회를 지켜봤다.그러다 잠시 캐릭터가 멈춰 서는 순간이 있었다. 함께 걷던 아들이 재빨리 옆에 멈춰 섰고 바로 그 짧은 순간에 사진을 찍었다. 시간은 길지 않았지만 충분했다. 캐릭터가 아들을 돌아보며 머리를 쓰다듬어주는 장면까지 담겼다. 계획된 연출이 아니라서 오히려 더 자연스럽고 기억에 남는 장면이 됐다.왕복 10시간에 가까운 운전은 결코 가벼운 일정은 아니었다. 이동 과정도 쉽지 않았고, 현장에서도 예상보다 많은 시간을 기다려야 했다. 하지만 아들이 즐거워했던 시간과 가족이 함께한 경험을 생각하면 충분히 의미가 있었다.아들이 지금처럼 캐릭터와 놀이를 좋아하는 시기는 길지 않을 수 있다. 그렇기 때문에 이번 하루는 단순한 나들이라기 보다 한 시기의 기록처럼 느껴졌다. 결국 여행이라는 것은 거리나 피로보다, 그 안에서 남는 장면과 함께한 시간이 더 중요하다는 생각이 들었다. 2026년 어린이날의 하루는 이렇게 또 하나의 기억으로 남게 됐다.