신종오 판사 유서 언급한 나경원 "공포사회, 판검사 살아나겠나"

▲나경원에 유감 표하는 김동아김동아 더불어민주당 의원(왼쪽)이 6일 법사위 전체회의에서 김건희씨 도이치모터스 주가조작 사건 등의 항소심을 담당했던 신종오 부장판사가 숨진 것과 관련해 "정확한 사인도 나오지 않은 상황에서 나경원 국민의힘 의원은 마치 그 죽음이 민주당이 발의한 법왜곡죄나 사법부에 대한 압박 때문이었다는 취지로 얘기하는 걸 보면서 정말 경악스러웠다"라며 유감을 표하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기