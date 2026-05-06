한전KPS, 윤리경영 실천 2년 연속 '우수상'

큰사진보기 ▲한전KPS 본사 청사. ⓒ 한전KPS 관련사진보기

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한전KPS는 제6회 윤리경영 실천 우수기관 공모전에서 2년 연속 우수상(윤경포럼 대표상)을 수상했다고 6일 밝혔다.윤리경영 제도와 시스템의 체계적 구현을 통해 윤리경영 실천 문화 확산에 이바지한 공로를 인정받아 수상의 영예를 안았다.한전KPS는 '투명하고 배려하는 경영을 통한 최고 수준 윤리경영 구축'을 비전으로 윤리경영 표준모델 전략 방향에 따른 최고 수준의 윤리경영 체계 구축에 힘을 모아왔다.재정경제부 윤리경영 표준모델을 윤리경영 체계에 적극적으로 접목해 윤리의 날 지정(6월 2일), 윤만추(윤리와 만남 추구) 시즌Ⅲ, CEO와 함께하는 윤리지킴이 콘퍼런스 등의 프로그램을 진행했다.이 같은 노력을 통해 명확한 방향성 있는 윤리경영 체계를 구현하고 전직원들의 윤리경영에 대한 접근성을 높인 점을 인정받아 윤리경영 실천 기관 우수기관으로 선정됐다.한전KPS는 앞으로도 정부의 공공기관 윤리경영 정책과 부합하는 윤리경영 활동 강화를 통해 선제적인 윤리위험 예방과 임직원 윤리의식 제고 활동을 보다 적극적으로 추진해 나간다는 계획이다.김홍연 사장은 "이번 수상을 계기로 윤리경영 제도 혁신과 실천력 강화를 통해 전방위적 윤리정책을 추진해 국민이 신뢰할 수 있는 공기업이 되도록 하겠다"고 말했다.