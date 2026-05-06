시민 목소리 커진 서산 선거판, 갈등도 증폭되나

큰사진보기 ▲서산지역 시민단체들로 구성된 ‘불통·독선·계엄내란 찬동 후보 낙선을 위한 서산시민 일동’은 기자회견에서 이완섭 서산시장 후보와 이정수 시의원 후보를 낙선 대상으로 선정했다고 발표했다. ⓒ 시민모임일동 관련사진보기

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큰사진보기 ▲‘네거티브 선거를 반대하는 청년들’ 69명은 같은 날 기자회견을 통해 특정 세력의 낙선 운동이 "조직적이고 계획적인 선거질서 교란 행위"라며 반발하고 나섰다. ⓒ 네거티브 선거를 반대하는 청년들 관련사진보기

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6월 3일 지방선거를 앞두고 서산시에서 '계엄 내란' 책임론과 '네거티브 선거' 비판이 정면으로 충돌하고 있다.6일, 서산시청 브리핑룸에서는 국민의힘 후보들에 대한 시민단체의 낙선 운동 선언과 이에 반발하는 청년들의 반박 기자회견이 잇따라 열렸다.서산지역 시민단체들로 구성된 '불통·독선·계엄내란 찬동 후보 낙선을 위한 서산시민 일동'은 기자회견에서 이완섭 서산시장 후보와 이정수 시의원 후보를 낙선 대상으로 선정했다고 발표했다.이들은 이번 선거를 "민주주의를 파괴하려 한 내란 세력을 심판하는 선거"로 규정하며 양 후보에 대한 낙선 운동 이유를 밝혔다.먼저 이완섭 시장 후보에 대해서는 초록광장 조성 등 대규모 토건 사업을 독선적으로 추진한 점과 이 과정에서 반대 의견을 가진 시민을 SNS에서 '까마귀'에 비유하는 등 비민주적 불통 행정을 거듭했다고 지적했다.이어 이정수 시의원 후보는 지난 3월 시의회 발언을 통해 12.3 계엄을 '대통령의 권한 행사'라고 옹호하며 탄핵 기각을 주장한 점을 들어, 헌정질서를 유린한 내란에 적극 찬동했다고 이유를 밝혔다.기자회견 참석자들은 "내란 세력의 부활을 꿈꾸는 후보들이 당선된다면 서산은 전국적인 조롱거리가 될 것"이라며 유권자들의 엄중한 심판을 호소했다.반면, '네거티브 선거를 반대하는 청년들' 69명은 같은 날 기자회견을 통해 특정 세력의 낙선 운동이 "조직적이고 계획적인 선거질서 교란 행위"라며 반발하고 나섰다.시민단체의 주장을 '사실에 기반하지 않은 극단적 표현'으로 규정한 이들은 낙선 운동에 대해 내란 찬동, 민주주의 파괴 등 자극적인 프레임을 씌워 특정 후보를 낙인찍는 행위로 유권자의 올바른 판단을 흐리는 중대한 정보 왜곡이라고 비판했다.또한 중앙정치의 이슈를 지역 선거에 끌어들여 혼란을 일으키지 말고, 서산의 미래 비전과 구체적인 정책 대안을 제시하는 책임 있는 자세가 필요하다고 강조했다.기자회견에 참석한 청년들은 "선거는 비방이 아닌 정책으로 승부해야 한다"며 "향후 불법적인 허위 사실 유포가 확인될 경우 선관위 고발 및 수사기관 의뢰 등 강경 대응에 나서겠다"고 경고했다.