'7천피' 코스피, 장중 7,340대로 강세 유지... 코스닥은 하락

큰사진보기 ▲ 코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 이민영 기자 = 사상 처음 7,000선 고지를 밟은 코스피가 6일 장중 상승폭을 키워 7,340대를 나타내고 있다.외국인이 매수 규모를 늘리고 있는 반면, 개인은 '팔자'로 돌아서며 차익 실현에 나서는 분위기다.이날 오전 11시 7분 현재 코스피는 전장보다 403.80포인트(5.82%) 오른 7,340.79다.지수는 전장보다 156.02포인트(2.25%) 오른 7,093.01로 출발했다.이로써 지난 2월 25일 역대 처음 6천선을 뚫은 지 2개월여 만에 사상 처음 7천선 고지를 밟았다.7천선 돌파 후에도 지수는 상승폭을 키우고 있다. 한때 7,358.68까지 치솟기도 했다.코스피200 선물지수가 급등하며 한때 프로그램 매수호가 일시 효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다.유가증권시장에서 외국인이 1조4천152억원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있으며, 개인과 기관은 각각 4천363억원, 6천902억원 매도 우위다.개인은 장 초반 코스피 시장에서 '사자'를 나타냈으나 장중 순매도세로 돌아섰다.외국인은 코스피200선물시장에서도 2천59억원 순매수 중이다.간밤 뉴욕증시에서 대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 사상 최고치 기록을 경신하면서 국내 증시도 상승 압력을 받는 분위기다.뉴욕증시 정규장에서 인텔이 애플과의 새로운 반도체 공급 협상 소식에 13% 가까이 급등한 데 이어, 장 마감 후 AMD가 1분기 호실적에 힘입어 시간 외 거래에서 15% 급등했다.이에 국내 반도체주가 '불기둥'을 뿜으며 지수 상승을 이끌고 있다.삼성전자[005930](12.04%)가 사상 처음 26만원대로 올라섰으며, SK하이닉스[000660](10.16%)도 역대 처음 장중 160만원을 넘어서며 '160만닉스'를 달성했다.아울러 장 초반 '황제주'에 등극한 SK하이닉스 최대주주 SK스퀘어[402340](12.41%)도 급등세를 지속 중이다.'불장'에 수혜가 기대되는 미래에셋증권[006800](15.50%), 키움증권[039490](12.19%) 등 증권주도 급등 중이다.이밖에 현대차[005380](2.41%), 기아[000270](1.10%) 등 자동차주와 LG에너지솔루션[373220](1.38%), KB금융[105560](2.34%), HD현대일렉트릭[267260](6.08%) 등도 강세다.반면 한화에어로스페이스[012450](-2.32%), HD현대중공업[329180](-3.68%), 삼성바이오로직스[207940](-0.34%) 등은 하락 중이다.지난 4일 호르무즈 해협에 정박 중이던 HMM[011200](-1.42%) 운용 화물선에서 화재가 발생한 가운데 주가가 하락세를 이어가고 있다.업종별로 보면 정보기술(14.82%), 증권(11.16%), 전기전자(9.78%) 등이 오르고 있으며 오락문화(-3.16%), 음식료(-1.53%), 통신(-1.46%) 등은 하락 중이다.한편 '한국형 공포 지수'로 불리는 코스피200 변동성 지수(VKOSPI)는 현재 전장 대비 5.20포인트(9.31%) 급등한 61.07을 나타내고 있다.장중 한때 64.83까지 올라 3월 24일(66.56) 이후 한 달여만에 최고치를 기록하기도 했다.VKOSPI는 옵션 가격에 반영된 향후 시장의 기대 변동성을 측정하는 지수로 보통 코스피가 급락할 때 오르는 특성이 있지만, 상승장에서 투자자들이 갖는 불안심리가 커질 경우에도 오르는 경우가 있다.같은 시각 코스닥지수는 전장보다 11.17포인트(0.92%) 내린 1,202.57이다.지수는 전장보다 7.16포인트(0.59%) 상승한 1,220.90으로 출발해 하락 전환했다. 한때 하락폭을 키워 1,200선을 내주기도 했으나 장중 낙폭을 소폭 줄이고 있다.알테오젠[196170](-2.68%), 삼천당제약[000250](-2.43%), 리노공업[058470](-3.15%), 코오롱티슈진[950160](-3.82%), 에이비엘바이오[298380](-3.85%) 등이 내리고 있다.에코프로비엠[247540](1.86%), 에코프로[086520](1.16%) 등 이차전지주와 레인보우로보틱스[277810](0.29%), HLB[028300](0.99%), 원익IPS[240810](1.96%) 등은 상승 중이다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>