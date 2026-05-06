최민호 "반헌법적 폭거" vs. 조상호 "선거용 공세"… 조작기소특검법 두고 중앙 대리전?

큰사진보기 ▲지난 5일 서울 보신각 광장에서 열린 기자회견에서 발언하고 있는 최민호 국민의힘 세종시장 예비후보 ⓒ 최민호 후보 캠프 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲조상호 후보는 6일 스포츠 공약 발표 기자회견에서 국민의힘 세종시당의 조작기소특별법 공세를 정면으로 반박했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

6.3 지방선거를 앞두고 세종시장 선거판에서 중앙 정치권의 쟁점인 '조작기소·공소취소 특검법'을 둘러싼 여야 후보 간의 설전이 벌어지고 있다. 국민의힘 측이 법안 철회와 후보의 입장 표명을 압박하고 나선 가운데, 더불어민주당 조상호 후보는 이를 선거용 공세로 규정하며 정책 대결을 강조하고 나섰다.국민의힘 세종시당은 6일 논평을 통해 "이재명 대통령이 자신의 범죄를 지우기 위해 특검법 입법을 강행하라는 사실상의 하명을 내렸다"며 "조상호 후보는 이 법안에 대한 찬반 입장을 분명히 밝히라"고 날을 세웠다. 특히 시당은 "이재명 범죄지우기의 부역자는 세종시장이 될 자격이 없다"며 공세의 수위를 높였다.최민호 후보 또한 지난 5일 서울 보신각 광장에서 열린 기자회견에서 해당 법안을 "법의 이름을 빌린 반민주적·반헌법적 폭거"로 규정하며 즉각적인 철회를 촉구했다. 최 후보는 "자기 사건의 심판자가 될 수 없다는 형사 사법의 기본 원칙을 정면으로 훼손하는 시도"라며 "공소 취소 권한을 특검에 부여하는 것은 사법부 독립을 부정하고 삼권분립을 무너뜨리는 행위"라고 비판했다. 또한 지방선거 시점에 논란이 큰 법안을 강행하는 것은 민심을 기만하는 행위라고 지적했다.이에 대해 더불어민주당 조상호 후보는 6일 스포츠 공약 발표 기자회견 중 진행된 질의응답에서 국민의힘의 태도를 정면으로 반박했다. 조 후보는 국민의힘의 공세를 두고 "국민의힘으로서는 아마 가뭄의 단비가 아닐까 싶다"고 꼬집었다.조 후보는 "이재명 대통령은 이미 오래전부터 본인과 관련한 내용을 법제화하지 않았으면 좋겠다는 입장을 분명히 밝힌 것으로 안다"며 대통령의 의중과 법안을 결부 짓는 시각에 명확히 선을 그었다. 이어 "지방선거 시기에는 위기를 겪는 지방 정부의 발전 방안과 정책을 논의해야 한다"며 이번 논쟁이 지역 의제를 덮는 상황을 경계했다.