"예술이 도시의 영혼을 구원한다"는 예언이 적중한 도시

▲마세도니오 알칼라 극장.오페라하우스 극장의 좌석 구분은 예술을 향유하는 방식에 사회적 위계가 적용된다. 과거에는 사회적 신분에 의해, 현재는 경제적 능력으로. 하지만 때때로 극장을 무료로 개방함으로써 차별 없이 접근할 수 있게 된다. ⓒ 이안수 관련사진보기