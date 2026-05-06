"세월호 참사 폄하, 진정한 사과 없는 출마는 피해자 향한 폭력"

큰사진보기 ▲4.16세월호참사가족협의회와 4.16연대가 오는 6월 3일 지방선거에서 세월호 참사 피해자들을 혐오·비하한 후보자들의 출마 반대를 선언했다. ⓒ 4.16연대 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲세월호 유가족들이 출마를 반대한 후보자들은 총 5명이다. 사진 순서대로 김용남 경기 평택을 국회의원 후보(더불어민주당), 이정현 전남광주통합특별시장 후보(국민의힘), 정진석 전 대통령 비서실장, 김진태 강원특별자치도지사 후보(국민의힘), 이진숙 대구 달성군 국회의원 후보(국민의힘). ⓒ 박성우 관련사진보기

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4.16세월호참사가족협의회와 4.16연대가 오는 6월 3일 지방선거에서 세월호 참사 피해자들을 혐오·비하한 후보자들의 출마 반대를 선언했다.6일 이들 단체는 "세월호 참사를 짓밟고 진상규명을 방해한 자들이 다시 표를 구하고 있다. 세월호 참사 피해자를 모욕하고 허위사실을 퍼뜨리는 자들의 출마를 반대한다!"라는 제목의 성명을 발표했다.성명은 "세월호 참사가 일어난 지 12년이 지났다. 세월호 참사는 국가의 책임 회피와 생명 보호 의무의 방기, 이윤을 위해 안전을 내팽개친 구조적 부조리가 만들어낸 사회적 참사"라며 "그 앞에서 일부 정치인들은 진상규명을 요구하는 유가족의 절규를 이념 갈등의 도구로 악용하고, 망언으로 희생자와 유가족을 짓밟았다"고 지적했다.이어 "우리는 그 이름들을 기억한다. 그리고 지금, 표를 얻기 위해 그들이 다시 유권자들 앞에 섰다. 세월호 참사를 폄하하고 피해자를 혐오·비하하고 국가책임의 진실을 은폐하는 데 가담한 후보들의 행적을 밝히며, 이들의 공직 출마에 분명한 입장을 밝힌다"면서 "진정한 사과와 반성 없는 출마는 피해자와 유권자에 대한 또 다른 폭력"이라고 강조했다.세월호 유가족들이 출마를 반대한 후보자들은 총 5명이다. 먼저 경기 평택을 국회의원 재선거에 더불어민주당 후보로 출마한 김용남 후보는 새누리당 국회의원 시절인 2015년 12월 라디오 방송에서 세월호 진상규명 특별조사위원회를 두고 "활동기한 내내 국민 세금만 낭비하고 있다", "엉뚱하게 대통령 7시간 행적 조사하겠다고 한다"고 발언한 바 있다.국민의힘 전남광주통합특별시장 후보자인 이정현 후보는 청와대 홍보수석 재직 당시 KBS 보도국장에 직접 전화를 걸어 해경의 구조 실패를 비판하는 보도를 뉴스에서 빼라고 압박을 가해 유죄를 선고받았다. 단체는 "유가족이 진실을 알 권리를 빼앗으려 한 행위가 사법부에 의해 공식 확인된 것"이라며 "그럼에도 피해자와 유가족 앞에 진정성 있는 사과를 한 적이 없다"고 꼬집엇다.충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거에 출마의사를 밝힌 정진석 전 대통령 비서실장은 2018년 지선에서 국민의힘의 전신인 자유한국당이 크게 패배하자 "세월호처럼 침몰했잖아"라고 발언해 지탄받았다. 또한 단체는 12.3 비상계엄 당시 대통령 비서실장으로서의 책임도 지지 않았다며 출마 반대 이유를 설명했다.강원특별자치도지사 재선에 도전하는 김진태 국민의힘 후보는 새누리당 의원이던 2015년 "세월호를 인양하지 말자. 돈도 시간도 너무 많이 든다. 아이들은 그냥 가슴에 묻자"고 발언했고, 세월호참사특별법, 피해자지원특별법 등에 거듭 반대표를 행사했고 2020년 총선 당시에는 선거사무원의 차량에서 세월호 추모 현수막이 훼손된 채 발견되기도 했다.우여곡절 끝에 국민의힘 대구 달성군 국회의원 보궐선거 후보자로 지명된 이진숙 후보자는 참사 당시 MBC 보도본부장으로서 "세월호 승객 전원 구조", "사망자들이 수억 원의 보험금을 받는다" 등의 오보를 내보낸 책임자였다. 또한 세월호 추모 노란리본을 두고 2022년 "세월호를 정치적으로 이용한 세력이 온 나라를 뒤덮었다"고 주장했다. 단체는 "추모 행위 자체를 정치 공작으로 매도했다"며 "정성 있는 사과는 지금까지 없었다"고 규탄했다.