사람과 사람을 잇는 '마실 동행단'

▲당진북부사회복지관 한수지 대리가 복지관 ‘마실 동행단’ 사업을 설명하며 “차 한 잔과 안부 인사처럼 작은 일상이 다시 사람을 잇는 시작이 되길 바란다”라고 말했다. ⓒ 김정아 관련사진보기