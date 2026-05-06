사람과 사람을 잇는 '마실 동행단'

사회적 고립은 다른 사람 이야기가 아니라 누구나 경험할 수 있다. 이에 충남 당진북부사회복지관 한수지 대리가 두 손 두 발을 걷어붙이고 나섰다. 더 이상 미룰 수 없다는 판단에서였다. 종일 말 한마디 없이 지나가는 시간이 늘고, 같은 마을에 살면서도 서로의 안부를 모른 채 살아가는 일이 일상이 되고 있다.
실제로 충남 당진 대호지·정미면의 일상은 빠르게 변하고 있다. 집과 집 사이는 여전히 가깝지만, 서로의 삶은 점점 닿지 않는다. 낮에도 인기척이 드문 골목, 불이 켜진 집 안에서도 종일 대화가 없는 시간이 이어진다. 어르신들이 아프거나 힘든 일이 생겨도 먼저 손을 내밀 관계가 없다는 것, 그 사실이 지역의 고립을 더욱 깊게 만든다. 초고령화와 1인 가구 증가는 단순한 인구 구조의 변화가 아니라, '함께 살지만 각자 버텨야 하는' 삶의 방식으로 이어지고 있다.
곳곳에 보이는 '고립의 징후'를 더는 개인의 문제로 둘 수 없다는 위기감에 당진북부사회복지관이 '마실 동행단'을 기획했다. 거창한 돌봄이 아니라, 차 한 잔을 나누고 골목을 함께 걷는 일상 속 만남으로 관계를 다시 잇겠다는 시도다. '마실'이라는 익숙한 생활 문화를 통해, 끊어진 관계를 가장 자연스럽게 복원하겠다는 취지다. "오늘 날씨 좋네요"라는 한마디조차 사라진 마을에서, 다시 말을 건네기 위한 첫걸음이 지난 4일 당진북부사회복지관에서 시작됐다.
마실 동행단 참여자들은 2인 1조로 사회적 고립 위험 이웃과 연결돼 약 2개월간 네 차례 만남을 이어간다. 함께 걷고, 차를 마시고, 장을 보는 등 부담 없는 일상을 나누는 것이 활동의 전부다. 하지만 그 안에는 '혼자가 아니다'라는 심리적으로 안정감을 회복하는 과정이 담겨 있다.
당진북부사회복지관 한수지 대리는 "누군가의 삶을 바꾸겠다는 마음으로 다가가면 오히려 관계가 어렵다"며 "'오늘 날씨 좋네요'라고 말을 건네는 것, 그 한 문장이 관계의 시작이 된다"고 설명했다. 이번 사업은 참여자의 부담을 낮추는 데에도 초점을 맞췄다. 관계 형성 방법과 안전교육 등 사전 교육을 진행하고, 만남의 방식과 동선도 복지관이 함께 설계한다. '잘해야 한다'는 부담보다 '편하게 만나도 된다'는 메시지를 앞세웠다.
당진북부사회복지관 이건일 관장은 '적당한 거리의 관계'에 주목했다. 오래 알고 지낸 이웃보다 오히려 새로운 인연이 더 편하게 다가올 수 있다는 점에서다. 마실 동행단은 바로 그 간격을 메우는 연결의 통로가 된다. 이 관장은 "사회적 고립은 개인이 아닌 지역 전체가 함께 풀어야 할 문제"라며 "서로의 안부를 자연스럽게 묻는 문화가 다시 자리 잡는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
오는 6월부터 11월까지 진행되는 마실 동행단은 현재 참여자를 모집 중이다. 당진북부사회복지관은 이 사업이 '누군가를 돕는 일'이 아니라 '함께 시간을 보내는 일'로 자리잡기를 기대하고 있다. 문을 두드리는 일은 여전히 쉽지 않다. 그러나 그 시작은 거창하지 않아도 된다. "차 한 잔 하실래요?" 그 한마디가 고립된 하루를 사람의 온기로 바꾸는 첫걸음이 될 수 있다.
참여 신청 및 문의
신청 링크: http://bit.ly/마실동행단1
문의: 당진북부사회복지관 한수지 담당자 (070-4225-3363)
주소: 충남 당진시 정미면 정미로 727-36