[영상] 수달 돌아온 전주 덕진공원, '황소개구리' 울음에 멍들고 있다

덕진 호수에서 들리는 '깍깍' 거리는 날카롭고 연속적인 소리는 황소개구리 울음소리다. 최호림 관련영상보기

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수달이 돌아온 줄 알았는데, 연꽃 잎 점령한 외래종 거북 최호림 관련영상보기

요즘 전주 덕진공원을 찾는 시민들은 아름다운 풍경에 감탄과 동시에 묘한 불안감을 함께 마주한다. 맑아진 수면 위로는 가물치가 유영하고, 운이 좋으면 천연기념물인 수달의 자맥질도 포착할 수 있다. 하늘에서는 백로와 왜가리가 유유히 내려앉는다. 불과 몇 년 전만 해도 상상하기 어려웠던 장면이다.최근 이 평화로운 장면을 깨는 소리가 있다. 지난 5월 5일 어린이날, 가족 단위 나들이객으로 북적이는 공원을 찾았을 때 들려온 것은 호수 전역을 울리는 거칠고 날카로운 울음이었다. 즐거운 휴일을 즐기던 시민들과 관광객들이 의아한 표정으로 고개를 돌리게 만드는 그 소음의 정체는 바로 외래종 '황소개구리'였다.덕진공원은 최근 몇 년간 꾸준한 정비와 수질 개선 사업을 통해 '죽은 호수'에서 '살아있는 생태계'로 돌아왔다. 하지만 이 맑아진 물과 회복된 수풀은 역설적으로 황소개구리에게 최적의 번식 조건이 됐다.황소개구리는 강한 번식력과 폭식성으로 악명이 높다. 곤충과 물고기는 물론 토종 양서류와 작은 파충류, 심지어 새의 새끼까지 먹어 치운다. 문제는 단순한 개체 수 증가가 아니다. 어렵게 복원된 먹이사슬 자체를 무너뜨리는 생태계 교란이다.문제는 여기서 끝나지 않는다. 연화교 일대를 걷다 보면 연꽃잎 위에 올라앉아 햇볕을 쬐는 외래종 붉은귀거북 무리를 쉽게 목격할 수 있다. 애완용으로 길러지다 버려지거나 종교적 의미의 방생으로 풀린 경우가 외래종 유입의 주된 이유로 지목된다.이들은 토종 거북인 남생이와 서식지를 공유하며 먹이와 공간을 야금야금 잠식하고 있다. 어찌 보면 생명을 살린다는 종교적 행위가 결과적으로 토종을 제 주거지에서 밀어내는 비극으로 이어지고 있는 셈이다. 이른바 '굴러온 돌이 박힌 돌을 빼내는' 황당한 상황이 덕진공원 한복판에서 매일 벌어지고 있다.수달이 돌아온 덕진공원은 분명 성공 사례로 불린다. 그 덕분인지 지금도 공원 곳곳에서는 산책로 재조성과 시설 정비가 한창이다. 더 쾌적하고 아름다운 공간을 만들기 위한 지자체의 노력일 것이다.도심에서 살아 숨 쉬는 생태 그 자체로 거듭난 공원의 모습에 모두가 축배를 들었지만, 어쩌면 우리는 샴페인을 너무 빨리 터트린 것일까. 환호성 뒤편 호수에서는 지금 이 순간에도 황소개구리와 붉은귀거북이 무섭게 세력을 확장하고 있다.물론 체계적이고 순차적으로 공원을 가꾸려는 전주시의 계획이 있겠지만, 지금 무엇보다 시급한 것은 어렵게 살려놓은 호수의 수질을 유지하고 교란된 생태계를 바로잡는 일이다. 우리는 생태계를 방관하고 방치했을 때 어떤 결과가 초래되는지 과거의 경험을 통해 너무나 잘 알고 있다.덕진공원은 지금 중대한 갈림길에 서 있다. 화려한 겉모습을 치장해 관광객을 유치하는 데 급급하다가 다시 오염과 교란이 판치는 과거의 늪으로 회귀할 것인가, 아니면 이제라도 생태 수호의 내실에 집중하여 진정한 도심 속 생태 보고로 거듭날 것인가.덕진공원이 뿜어내는 이 '날카로운 비명'에 이제 전주시가 응답해야 할 차례다.