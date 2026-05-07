보는 순간, 답이 뜨는 AI 안경... 도덕성 탓하다간 큰 걸 놓친다

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큰사진보기 ▲AI 안경으로 무너진 시험 통제선AI 안경으로 보는 순간 답이 뜬다 ⓒ 이승환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 SNS에도 실립니다.이 기사는 SNS에도 실립니다.

2026년, 중국의 한 대학 시험장이다. 감독관이 시험장을 천천히 걷는다. 학생들은 고개를 숙이고 문제지를 응시한다. 조용하다. 아무도 스마트폰을 꺼내지 않는다. 귀에 이어폰을 꽂은 학생도 없다. 책상 위에는 펜 하나와 답안지 뿐이다.그런데 몇몇 학생들의 안경이 심상치 않다. 겉으로는 구분이 안 된다. 테 모양도, 렌즈 색깔도, 착용 방식도 평범한 안경과 다를 바 없다. 그러나 그 안에는 작은 카메라가 숨어 있다. 렌즈 한쪽 끝에는 손톱만 한 디스플레이가 달려 있다. 학생이 문제지를 바라보는 순간, 카메라가 문제를 찍는다. 몇 초 뒤, 정답이 눈앞에 조용히 떠오른다. 손도 필요 없다. 타이핑도 필요 없다. 심지어 고개를 드는 것조차 필요 없다. 그냥 본다. 그리고 정답을 알게 된다.이 안경의 효과는 실험으로도 측정됐다. 홍콩과학기술대학교 연구진이 AI 탑재 스마트 안경을 활용한 실험을 진행했더니, 착용자의 평균 점수는 92.5점이었다. 전체 평균은 72점이었다. 하나의 도구로, 단 한 번의 시험에서, 20점 이상이 올랐다. 이것이 학습의 결과였다면 교육계는 환호했을 것이다. 그러나 이것은 시험장 안에서 벌어진 일이었다.이 안경은 하루 6달러에서 12달러, 우리 돈으로 1만 원 안팎에 빌릴 수 있다. 수개 월 사이 1000명이 넘는 학생이 대여했다. 반지 모양의 소형 컨트롤러로 손가락 하나만 살짝 움직이면 조작이 가능하다. 감독관은 눈치채지 못한다. 중국 당국이 대입·공무원 시험에서 스마트 안경 사용을 금지했지만, 일반 안경과 식별 자체가 어렵다는 것이 문제다.사태는 중국에서 멈추지 않는다. 일본에서는 와세다대학교 입시에서 스마트 안경으로 시험지를 촬영해 외부로 전송하고 답을 받아보는 부정행위가 적발됐다. 소형 마이크를 결합한 토익 대리시험 사건에서는 수백 명의 성적이 무효 처리됐다. 한국에서도 대학 시험과 과제에서 AI를 활용한 부정행위가 잇따라 적발되고 있다.기술 발전 속도를 제도가 따라가기 어려우며, 웨어러블과 AI가 결합할수록 적발은 더 힘들어진다. 시험 방식과 평가 체계 전반을 재검토해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 그런데 이것을 단순히 "요즘 학생들 부정행위 많다"는 이야기로 읽으면 너무 많은 것을 놓친다. 이 변화가 가져올 의미를 분석해 보자.우리는 오랫동안 시험을 너무나 당연한 것으로 받아들여 왔다. 어떤 제도든 당연해 보이는 것들의 밑에는 반드시 전제 조건이 있다. 시험이라는 제도는 세 가지 전제 위에 서 있다. 첫째, 시험장 안에서는 외부 정보에 접근할 수 없다. 둘째, 오직 개인의 순수한 인지 능력만을 측정할 수 있다. 셋째, 감독관과 규칙만으로 공정성이 유지될 수 있다는 전제다.AI 안경은 이 세 가지를 한꺼번에 허문다. 외부 정보를 실시간으로 가져오고, 개인이 아닌 AI와 개인의 합산 능력이 측정되며, 감독관의 눈으로는 식별이 어렵다. 문제는 이것이 일시적인 기술 충격이 아니라는 데 있다. 스마트폰이 등장했을 때를 떠올려 보자. 처음에는 시험장에서 스마트폰 반입을 막으면 된다고 생각했다. 실제로 그렇게 했다. 그런데 지금 AI는 안경 속에, 반지 속에, 이어폰 속에 들어가 있다. 다음에는 렌즈에, 그 다음에는 피부에 붙이는 패치에 들어갈 것이다. 기술이 작아지는 방향으로 진화할수록, 막는 것은 점점 더 어려워진다.결국 이 사건이 던지는 핵심 질문은 이것이다. 우리는 지금 무엇을 시험하고 있는가. 암기와 계산 속도를 측정하는 것이 여전히 의미 있는가. AI가 모든 지식에 즉시 접근할 수 있는 세계에서, 인간에게 요구해야 할 능력은 무엇인가. 시험의 목적 자체를 다시 정의하지 않으면, 도구가 아무리 정교해져도 해법이 나오지 않는다.AI 안경 커닝 뉴스를 읽고 많은 사람이 학생들의 도덕성을 이야기했다. 그것은 맞는 이야기다. 그러나 거기서 멈추면, 훨씬 더 중요한 이야기를 놓치게 된다. 이 사건의 진짜 의미는 학생들이 나빠졌다를 넘어서, 다음 세대 인터페이스가 이미 1만 원짜리 대여 시장으로 내려왔다는 데 있다.스마트폰은 인류의 인터페이스를 한 번 바꿨다. 손 안에 화면이 들어왔다. 그 다음 단계는 무엇인가. 화면을 꺼내지 않아도 되는 것이다. 고개를 숙이지 않아도 되는 것이다. 그냥 바라보면, 그냥 말하면, 손가락 하나만 살짝 움직이면 AI가 즉시 응답하는 것이다. 이것이 바로 웨어러블 AI, 즉 포스트 스마트폰 인터페이스다.메타가 스마트 안경 개발에 수조 원을 쏟아붓고, 애플이 비전 프로를 출시하고, 구글이 다시 AR 안경 프로젝트를 재개한 이유가 여기에 있다. 세계 최고의 기술 기업들이 모두 같은 방향을 보고 있다. 인간의 눈과 귀와 손에 가장 가까운 인터페이스가 다음 전쟁터라는 것을.그리고 그 '다음 인터페이스'의 첫 번째 대형 사회적 충돌이, 하필이면 시험장에서 터졌다. 새로운 기술은 항상 기존 제도의 가장 취약한 지점에서 먼저 충돌한다. 시험장이 그 첫 번째 전선이었을 뿐이다. 다음 전선은 어디일까. 그것이 우리가 지금부터 생각해야 할 질문이다.2026년 7월, 메타가 레이밴과 협업한 AI 글라스 3종을 70만~80만 원대에 한국에 정식 출시한다. 한국어 지원 메타 AI도 함께 진출한다. 같은 시기 삼성전자는 구글, 워비파커, 젠틀몬스터와 협력해 개발한 갤럭시 글래스를 7월 언팩 행사에서 공개할 예정이다. 퀄컴 칩, 구글 제미나이 AI, 소니 카메라를 탑재한 50그램짜리 안경이다. 중국은 이러한 안경이 수십 종이다. 거대한 변화의 파도가 몰려온다.직관적으로 생각하면 해법은 간단해 보인다. 스마트 안경을 금지하면 된다. 중국은 실제로 그렇게 했다. 그런데 결과는 어떠한가. 단속이 강화되자 안경은 더 평범하게 생겼고, 컨트롤러는 반지 속에 들어갔으며, 마이크는 더 작아졌다. 규제가 조여들수록, 기술은 더 작고 더 깊이 숨는다.이것은 역사 속에서 반복적으로 확인된 패턴이다. 제도가 기술을 이기는 방식이 아니라, 기술의 방향에 맞는 새로운 설계가 해법이 됐다. AI 안경도 마찬가지다. '커닝이 불가능한 환경'을 만들려는 시도는 군비 경쟁으로 이어질 수 있다. 기관은 더 비싼 탐지 장비를 사고, 학생들은 더 정교한 도구를 구한다. 이 경쟁에서 제도는 구조적으로 뒤처질 수밖에 없다. 기술 개발 속도가 규제 설계 속도보다 항상 빠르기 때문이다.다른 해법이 필요해지고 있다. AI 도구를 써도, 측정하고 싶은 역량은 온전히 드러나는 평가를 설계하는 것이다. 예컨대 AI 사용을 처음부터 허용하되, "이 도구를 어떻게 활용했으며, 그 결과를 얼마나 비판적으로 검토했는가"를 평가한다. 혹은 실시간 구술, 협업 과정, 장기 프로젝트처럼 과정 자체를 들여다보는 방식으로 전환한다. 제도의 무게 중심이 통제에서 설계로 이동해야 한다.수능, 토익, 변호사 시험, 의사 국가고시. 이것들은 단순한 시험이 아니다. 수십 년에 걸쳐 쌓아올린 신뢰 위에 서 있는 거대한 산업이다. 문제 출제, 인쇄, 배송, 감독, 채점, 인증. 이 모든 과정이 단 하나의 전제 위에서 움직인다. 외부 정보가 차단된 상태에서, 개인의 능력만을 측정할 수 있다는 전제다.AI 안경이 이 전제를 무너뜨리면, 해당 산업 전체가 재편 압력을 받는다. 그리고 그 압력이 위기인 동시에, 반드시 기회를 만들어낸다는 것이 역사의 공식이다. 기존 시험기관은 출제 방식, 시험 환경, 신원 인증, AI 도구 허용 범위를 전면 재설계해야 한다. 그 공백을 채우는 것이 새로운 시장이 된다. 행동 기반 평가 플랫폼, 포트폴리오 인증 시스템, AI 허용형 시험 설계 컨설팅, 생체 인증 기반 원격 감독 기술. 이것들이 다음 세대 교육·자격 산업의 핵심 인프라가 될 것이다.AI 커닝 안경은 현재의 평가 시스템이 방어하기 어려운 구간에 들어섰다는 시장 신호다. 산업이 흔들리는 지점에서 새로운 산업이 태어난다. 위기의 언어로 읽으면 불안하지만, 기회의 언어로 읽으면 이것은 출발 신호다.이 사건을 가장 정확하게 이해하는 틀은 이것이다. AI 안경 커닝은 세 가지가 동시에 만나는 교차점에서 발생한 사건이다. 눈앞에 정보를 띄워주는 AR 인터페이스, 문제를 인식하고 답을 생성하는 AI 엔진, 그리고 수십 년 간 변하지 않았던 교육·시험 제도. 이 세 가지가 정면으로 충돌했다.중요한 것은, 이런 충돌이 교육에서만 일어나지 않는다는 사실이다. 의료 현장에서, 법정에서, 채용 면접에서, 금융 상담에서. AI와 웨어러블이 현실의 모든 제도와 만나는 순간마다, 비슷한 긴장과 재편이 반복될 것이다. 시험장은 그 첫 번째 충돌 장소였을 뿐이다.그렇다면 우리는 무엇을 준비해야 하는가. 이런 '접점 사건'들을 남들보다 빨리, 그리고 입체적으로 읽는 능력이 필요하다. 어떤 제도에서 먼저 긴장이 생기는가. 그 긴장을 해소할 새로운 규범과 설계는 무엇인가. 그리고 동시에, 어떤 산업과 기회가 열리는가. 이 세 가지를 한꺼번에 묶어서 볼 수 있는 눈이 다음 시대의 경쟁력이다.시험장의 안경 하나가 이 모든 질문을 동시에 던지고 있다. 그 질문을 먼저, 그리고 깊이 듣는 사람이 다음 시대를 설계하는 사람이 될 것이다.