이 대통령 "김용범 실장님 뜻대로 하세요"...'은행은 준공공기관' 강조

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.5.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령 "누가 그렇게 욕을 해요?"

김용범 정책실장 "금융회사에서. 아무래도 더 깊은 고민을 해야 하니깐 그런 것 같습니다."

이 대통령 "실장님은 권한을 가지고 있으니깐 뜻대로 하세요."

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이재명 대통령이 6일 국무회의에서 김용범 청와대 정책실장에게 힘을 실었다.김 실장이 지난 5일 페이스북에 "은행은 완전한 민간 기업이 아니다. 국가의 면허 위에서, 예금자 보호라는 공적 안전망을 등에 업고, 위기 때면 구제금융의 보호를 받는 준공공 기관"이라며 은행의 사회적 역할을 지적한 데 대해서다. 참고로 김 실장은 최근 '잔인한 금융' 화두를 제시하면서 은행 신용평가 제도 개선 등의 조치를 예고한 바 있다.이 대통령은 이날 "정책실장께서 '금융기관은 준공공기관이다' 페이스북에 글을 써서, 아주 잘 지적하셨던 것 같다. 제가 맨날 그 말을 길게 했는데 그걸 딱 간단하게 추려주셨다"고 했다.특히 김 실장이 "욕을 많이 먹고 있다"고 답하자, "욕먹을 일이 아니다"라고 했다. "국가 발권력을 이용해 한국은행에서 자금 지원받아 대출해주면서 이자 받아 수익을 올리는데 (금융기관) 반 이상은 공적 역할을 하는 것"이라고도 지적했다.이 대통령은 "현재 금융기관들이 전부 다 옛날엔 주택은행, 상업은행, 기업은행 등 특수은행들이었지 않나"라며 "금융기관들이 돈 버는 게 능사다, 그게 금융기관의 존립목적이라고 생각하는 것 자체가 문제"라고 비판했다.이어 "(금융기관은) 금융 질서 유지를 위해서 필요한 국가 질서의 일부이기도 하잖나. (그래서) 다른 금융기관들을 못 만들게 지금 제한해서 독점영업하고 있는 것 아니냐"라며 "그러니까 (금융기관에는) 수익성과 공공성 양쪽이 있는데 지금 공공성이 너무 취약하다는 생각이 든다"고 했다.신용평가 제도 개선 필요성도 강조했다. 이 대통령은 "1등급 상위 등급만 대출 취급하고 다 아예 대상 취급도 안 해줘서 전부 제2금융, 대부업체, 사채업자한테 가서 의존하게 만들고 그러면 안 되지 않나"라며 "이자 상환 능력 아주 높은 사람과 낮은 사람을 평균적으로 해서 이자 정하는 게 금융의 원리인데 그 중 아주 유리한 것만 똑 떼서 영업하고 나머지는 다 방치하면 안 된다"고 했다.취약차주 중심으로 진행된 '포용금융'을 중신용자까지 확대하고자 하는 금융위원회 방침에 대해서도 "요새 잘하고 계시더라"라며 "포용금융이 금융기관의 의무 중 하나라는 걸 계속 주지시켜야 될 것 같다"고 강조했다.