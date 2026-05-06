"더 이상 기다릴 수도, 참을 수도 없다"...세종 시민사회, 행정수도 특별법 입법 촉구 이례적 '단일대오'

큰사진보기 ▲전국·세종 시민사회 총 43개 단체가 6일 오전 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 ‘행정수도 특별법’의 조속한 처리를 촉구했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 기자회견을 주도한 김준식 지방분권 전국회의 고문이 사회를 보고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 국토위 소속 황운하 국회의원이 자리해 7일 예정된 공청회에 대한 기자 질의에 답변하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲지방분권 전국회의를 필두로 전국·세종 시민사회 총 43개 단체가 6일 오전 세종시청 앞에서 "국회는 행정수도 특별법 조식히 처리하라"고 촉구했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

7일로 예정된 '국회 국토교통위원회 행정수도 특별법 공청회'를 하루 앞두고, 진보와 보수, 직능과 계층을 망라한 시민사회가 이례적으로 '하나의 목소리'를 내며 정치권을 강하게 압박하고 나섰다.지방분권 전국회의를 필두로 전국·세종 시민사회 총 43개 단체는 6일 오전 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 '행정수도 특별법'의 즉각 처리를 강력히 촉구하며 사실상의 최후통첩을 보냈다.그동안 사안에 따라 목소리를 달리했던 진보와 보수 진영이 공동 의제에 함께 이름을 올리면서, 한동안 약화됐던 행정수도 완성에 대한 본격적인 재결집의 신호탄이라는 평가가 나온다. 특히 일부 직능단체는 물론, 이통장협의회와 자율방범대연합 같은 생활 밀착형 조직들까지 가세했다.현장에는 국회 국토교통위원회 소속이자 행정수도 특별법 발의자 중 한 명인 황운하 조국혁신당 의원도 참석해 힘을 보탰다. 황 의원은 이번 공청회의 쟁점에 대해 "행정수도 이전의 당위성 자체에는 논쟁의 여지가 없지만, 개헌이 선행되어야 한다는 측과 국회 입법으로 가능하다는 측의 법리적 공방이 핵심이 될 것"이라고 설명했다.이어 그는 "헌법을 바꿀 때까지 기다리겠다는 것은 사실상 행정수도 완성을 하지 말자는 것과 다름없다"며, 국회가 먼저 법을 만들고 이후 제기될 수 있는 위헌 심판 과정에서 헌법재판소로부터 '합헌' 결정을 이끌어내는 정공법이 바람직하다고 밝혔다.이날 시민사회는 성명을 통해 "세종 행정수도에 대한 법리 논쟁과 타당성 검토는 지난 2004년부터 무려 20년 동안 이어져 왔다"며, "지금 필요한 것은 검토가 아니라 국회의 의결"이라고 꼬집었다.또한 "행정수도 세종 이전은 선거 때마다 여야 정당과 대선 후보들이 입을 모아 약속했던 국민과 한 약속"이라며 "법률 검토를 이유로 처리를 미루는 것은 국민을 우롱하는 행위이자 시대적 흐름을 역행하는 처사"라고 비판했다. 특히 "여당의 소극적인 태도는 국가 정책 과제와 개헌 의제를 스스로 부정하는 무책임한 자세"라고 질책했다.행정수도 완성은 특정 지역의 요구를 넘어 국가 균형발전을 위한 시대적 과제라는 점도 분명히 했다. 이들은 "전국의 시민사회단체가 한목소리로 법안 처리를 촉구하는 이유는 행정수도 완성과 국가 균형발전이 지역과 이념을 넘어선 대한민국 생존의 문제이기 때문"이라고 강조했다.이어 "570만 충청인을 비롯한 국민의 인내는 이미 한계에 다다랐다"며 "더 이상 기다릴 수도, 참을 수도 없다"고 목소리를 높였다. 이들은 ▲행정수도 완성 즉각 실행 ▲법리 검토를 이유로 한 입법 지연 중단 ▲여야 당론 채택 ▲국회 세종의사당 및 대통령 집무실 건립의 국가 제1 과제 격상 등을 촉구했다.이들은 "이번에도 정당한 요구가 외면 받는다면 공청회 이후 즉시 전 시민 궐기대회에 동참하여 거대한 투쟁의 물결을 일으킬 것"이라고 말했다.세종 시민사회의 기자회견이 내일 공청회를 넘어 실제 법안 통과라는 결실로 이어질지 귀추가 주목된다.