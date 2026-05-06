이 대통령 "이러면 '비읍 시옷' 하면서 욕한다" 지적한 까닭

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.5.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"이게 국정신뢰에 관한 문제예요. 권위에 관한 문제입니다. 또 적당히 넘어갔네, 이러면 뒤에서 욕해요. 고마워하는 게 아니고요. 비읍 시옷 하면서 욕한다. 절대로 그렇게 방치하면 안 됩니다."

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큰사진보기 ▲윤호중 행안부 장관이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 이재명 대통령의 질문에 답하고 있다. 2026.5.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 6일 국무회의에서 행정안전부에 계곡 불법시설 정비 상황을 점검하면서 한 말이다. 특히 "지금부터는 어떤 공직자가 계곡 불법시설을 방치했는지 거기에 중점을 둬서 감찰하고 필요하면 다 직무유기로 수사하도록 하라"고 주문했다.이 대통령은 앞서 행안부의 전국 하천·계곡의 불법시설 조사 결과를 보고받고 전면 재조사를 지시한 바 있다. 그 결과 적발된 전국 하천·계곡의 불법시설은 835건에서 3만 3000여 건으로 크게 늘어났다.이 대통령은 "이번에는 항공사진과 위성사진까지 다 동원해서, AI 기술까지 동원해서 전국을 싹 스크리닝 했다"는 윤호중 행안부 장관 답변에 "이것은 일종의 바로미터 같은 것이다. 어떻게 되나 지켜보는 사람이 많다. 단속을 했다는데 진짜 없어졌는지 가서 확인한다"고 지적했다.이어 "(불법행위를 도와준) 공무원을 징계하는 건 별로 효과가 없다. 왜냐하면 그 이상의 이익이 있기 때문에 형사처벌을 해서 공무원 자리를 더 이상 못하게 만들어야 한다"라며 이제부터는 관련 감찰에 집중할 것을 주문했다.또한 "이번 여름 전에 다 정비를 끝까지, 마지막 한 개 남을 때까지. 행안부 장관께서 가끔씩 (현장에) 가보시라"라면서 "협조적인 데는 정비하는 걸 도와주도록 하라. 무조건 단속 일변도가 아니라 탈출할 수 있게 지방정부하고 협력하고 필요하면 정부 예산 지원을 좀 해줘도 좋다"고 덧붙였다.한편 이 대통령은 이날 '야당과 언론에 고맙게 생각하자'고도 했다. 산불 피해 지역 복구가 제대로 안 되는 배경에는 자격증을 불법 대여해 서류상 명단만 갖춘 부실업체들이 관련 사업을 따내고 산림청이 이를 제대로 관리하지 않고 있다는 언론 보도를 언급하면서다.이 대통령은 "이게 하루이틀이 아니고 수년 간 계속된 일인데 왜 산림청이나 농식품부는 지금까지 몰랐을까, 조치를 했는데 그 내용이 왜 부실했을까, 어떤 언론에서 이걸 열심히 보도하고 있던데"라며 "제가 한 몇 주 전에 각 부·처·청 단위로 비정상의 정상화 과제들을 발굴, 시정하고 필요하면 대책도 세우라고 얘기하지 않았나"라고 물었다.이 대통령은 "왜 언론이나 소위 비판적인 야당 국회의원들이 자료수집을 해서야 이걸 비로소 발견하나"라며 "제가 취임 초에 야당과 언론에게 고맙게 생각하자고 했는데 왜냐하면 우리가 못 보는 것도 찾아주기 때문"이라고 했다.특히 "나중에 한 번 점검할 것이다. 야당이든지 언론이든지 시민단체든지 무슨 전문가든지 지적했던 것들이 어떻게 시정되고 있는지"라고 했다.또 "비정상의 정상화라든지 비효율의 효율화 이런 문제는 오늘 산림청 사례를 계기로 전면적으로 다시 점검하지만 대책을 만들 땐 실질적인 대책을 만드시라"며 "제가 시기가 언제인지는 모르지만 반드시 체크한다"고 덧붙였다.