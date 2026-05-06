이 대통령 "이러면 '비읍 시옷' 하면서 욕한다" 지적한 까닭

"이게 국정신뢰에 관한 문제예요. 권위에 관한 문제입니다. 또 적당히 넘어갔네, 이러면 뒤에서 욕해요. 고마워하는 게 아니고요. 비읍 시옷 하면서 욕한다. 절대로 그렇게 방치하면 안 됩니다."
이재명 대통령이 6일 국무회의에서 행정안전부에 계곡 불법시설 정비 상황을 점검하면서 한 말이다. 특히 "지금부터는 어떤 공직자가 계곡 불법시설을 방치했는지 거기에 중점을 둬서 감찰하고 필요하면 다 직무유기로 수사하도록 하라"고 주문했다.
이 대통령은 앞서 행안부의 전국 하천·계곡의 불법시설 조사 결과를 보고받고 전면 재조사를 지시한 바 있다. 그 결과 적발된 전국 하천·계곡의 불법시설은 835건에서 3만 3000여 건으로 크게 늘어났다.
이 대통령은 "이번에는 항공사진과 위성사진까지 다 동원해서, AI 기술까지 동원해서 전국을 싹 스크리닝 했다"는 윤호중 행안부 장관 답변에 "이것은 일종의 바로미터 같은 것이다. 어떻게 되나 지켜보는 사람이 많다. 단속을 했다는데 진짜 없어졌는지 가서 확인한다"고 지적했다.
이어 "(불법행위를 도와준) 공무원을 징계하는 건 별로 효과가 없다. 왜냐하면 그 이상의 이익이 있기 때문에 형사처벌을 해서 공무원 자리를 더 이상 못하게 만들어야 한다"라며 이제부터는 관련 감찰에 집중할 것을 주문했다.
또한 "이번 여름 전에 다 정비를 끝까지, 마지막 한 개 남을 때까지. 행안부 장관께서 가끔씩 (현장에) 가보시라"라면서 "협조적인 데는 정비하는 걸 도와주도록 하라. 무조건 단속 일변도가 아니라 탈출할 수 있게 지방정부하고 협력하고 필요하면 정부 예산 지원을 좀 해줘도 좋다"고 덧붙였다.
"야당·언론·시민단체·전문가들 지적, 어떻게 시정됐는지 한 번 점검할 것"
한편 이 대통령은 이날 '야당과 언론에 고맙게 생각하자'고도 했다. 산불 피해 지역 복구가 제대로 안 되는 배경에는 자격증을 불법 대여해 서류상 명단만 갖춘 부실업체들이 관련 사업을 따내고 산림청이 이를 제대로 관리하지 않고 있다는 언론 보도를 언급하면서다.
이 대통령은 "이게 하루이틀이 아니고 수년 간 계속된 일인데 왜 산림청이나 농식품부는 지금까지 몰랐을까, 조치를 했는데 그 내용이 왜 부실했을까, 어떤 언론에서 이걸 열심히 보도하고 있던데"라며 "제가 한 몇 주 전에 각 부·처·청 단위로 비정상의 정상화 과제들을 발굴, 시정하고 필요하면 대책도 세우라고 얘기하지 않았나"라고 물었다.
이 대통령은 "왜 언론이나 소위 비판적인 야당 국회의원들이 자료수집을 해서야 이걸 비로소 발견하나"라며 "제가 취임 초에 야당과 언론에게 고맙게 생각하자고 했는데 왜냐하면 우리가 못 보는 것도 찾아주기 때문"이라고 했다.
특히 "나중에 한 번 점검할 것이다. 야당이든지 언론이든지 시민단체든지 무슨 전문가든지 지적했던 것들이 어떻게 시정되고 있는지"라고 했다.
또 "비정상의 정상화라든지 비효율의 효율화 이런 문제는 오늘 산림청 사례를 계기로 전면적으로 다시 점검하지만 대책을 만들 땐 실질적인 대책을 만드시라"며 "제가 시기가 언제인지는 모르지만 반드시 체크한다"고 덧붙였다.