'조작기소 특검' 두고 법무장관 "공소취소 취지 아냐"

큰사진보기 ▲답변하는 정성호 법무장관정성호 법무부 장관이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 조작기소 특검법안에 대한 입장을 묻는 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲'조작기소 특검' 질의하는 나경원 의원나경원 국민의힘 의원이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 조작기소 특검법안에 대한 정성호 법무부 장관의 입장을 묻고 있다. 왼쪽 뒷모습이 정 장관. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲답변하는 정성호 법무장관정성호 법무부 장관이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 조작기소 특검법안에 대한 입장을 묻는 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당이 추진하다 속도 조절에 나선 '조작기소 특검법'을 두고 정성호 법무부 장관이 개인 의견을 밝히길 꺼리면서도 "법안 취지가 공소취소에 있는 게 아니다"라며 구체적인 특검 수사 대상과 권한은 여야 논의로 결정해 달라고 국회에 당부했다. 국민의힘은 민주당이 6·3 지방선거 유권자 표심을 의식해 법안 처리를 미룬다며 공세를 이어갔다.6일 오전 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 나경원 국민의힘 의원은 해당 특검법과 관련해 "청와대는 시기만 문제 삼지 내용은 타당하단 입장이다. 시기와 속도를 조절하겠다는 건 선거 앞두고 표 떨어질 것 같으니 끝나고 하겠다는 입장 아니냐"라며 "장관께서 여당 의원들에게 (특검법) 폐기를 설득하라"라고 말했다. 이어 "이런 말도 안 되는 위헌적 법안이 통과되면 법률안 거부권을 행사해 달라고 대통령께 촉구해 달라"라고 덧붙였다.그러자 정 장관은 "법안 취지가 공소취소에 있는 게 아니라 과거 검찰을 비롯한 국가 기관의 권력 오·남용, 그로 인한 잘못된 결과를 바로잡기 위한 것"이라고 답했다. 또 의원들을 향해 "수사 대상이나 권한 범위와 관련해선 충분히 논의를 당부드리겠다"라고 덧붙였다.이날 윤상현 국민의힘 의원도 특검법과 관련해 "이재명 대통령 사건을 완전 무죄 세탁하기 위한 법안"이라며 "법무부 장관이 아니라 양심 있는 법조인으로서 이 법안에 대해 어떻게 생각하나"라고 물었다. 정 장관은 "의원 입법으로 발의된 법안에 장관의 개인 의견을 얘기하는 건 적절치 않다"라면서도 "대통령께서도 행정부 수반으로서 관련 법안에 대해 숙의했으면 좋겠다고 말씀하셨기에 국회 법안 논의 과정에서 여야 의원들이 깊이 있게 논의해 주길 요망한다"라고 답했다.이어 윤 의원이 "법원 판단이 끝나기도 전에 특검이 공소취소를 결정하는 권한이 있는 건 헌법상 일사부재리의 원칙에 반한다"라며 "대통령은 엄밀히 따지면 피고인이 아니냐. 피고인이 특검을 임명한 다음 특검이 다시 공소취소를 하면 결과적으로 셀프 공소취소가 된다"라고 지적하자, 정 장관은 "기본적인 입법 취지는 공감하지만 그 권한이나 수사 대상과 관련해선 대통령께서 말씀하신 것처럼 국회 숙의를 통해 결정했으면 좋겠다"라고 답했다.지난 4월 30일 천준호 민주당 원내대표 권한대행 등 원내지도부가 발의한 조작기소 특검법 제2조 1항은 대장동, 쌍방울 대북송금 등 12개 사건 관련 특검 수사 대상을 "왜곡·은폐·무마·강압·회유, 증거인멸·은닉·위조·변조, 수사정보 유출 및 이에 준하는 적법절차를 위반한 수사권 등 오남용 행위, 자의적·편파적인 법 적용·증거선별 등을 통한 공소권 오남용 행위 등 검찰권을 오남용하거나 하게 했다는 범죄 의혹 일체"로 규정했다.이어 특검법 제6조 1항은 특검 직무 범위를 "제2조 1항 사건에 관한 수사, 공소제기, 공소유지 및 그 여부의 결정"으로 규정했다. 법안에 '공소취소'라는 단어가 직접 언급되진 않았지만, 이 조항은 특검에 사실상 공소취소권을 부여해 공소를 취소할 수 있는 근거를 담은 것으로 해석될 수 있다.민주당은 당초 지방선거 전 특검법 처리가 목표였으나 현재 당내에선 청와대의 '교통 정리'와 더불어 6·3 지방선거에 악영향을 줄 거란 우려가 제기되며 속도 조절에 나서는 분위기다. 원내지도부 핵심 관계자는 이날 <오마이뉴스>에 "처리 내용, 시기, 절차 모두 당에서 논의할 예정이라 구체적인 시기를 말씀드리긴 어렵다"라면서도 "숙려기간 미도래로 오늘 법사위에 상정이 안 되니 당분간 처리는 어려운 상황"이라고 전했다.