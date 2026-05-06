"햇빛으로 마을 살린다"... 전국 10만 마을 조직 나선 시민들

큰사진보기 ▲서울 종로구 문화공간 ‘온(ON)’에 입추의 여지없이 꽉 채운 햇빛소득마을 공약후보운동 시민사회 협력회의 참석자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

"기후위기는 이제 먼 나라 이야기가 아닙니다. 우리 마을의 생존 문제입니다. 햇빛을 통해 얻는 수익을 자본이 아닌 주민의 품으로 돌려주는 것, 이것이 진정한 지방자치이자 직접 민주주의의 시작입니다."

큰사진보기 ▲주제발표에 나선 허인회 행복한동행 자문위원 ⓒ 고창남 관련사진보기

"과거 100년간 우리 민중은 수많은 봉기와 좌절, 분열을 겪어왔습니다. 이제 그 반복되는 고리를 끊어야 합니다. 햇빛소득마을은 단순히 전기를 팔아 돈을 버는 사업이 아닙니다. 지속 가능한 직접민주주의의 연대 조직 기반을 마련하는 일입니다."

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큰사진보기 ▲햇빛소득마을 공약후보운동 시민사회 협력회의 참석자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲김태훈발언하는 김태훈 대구시의원 출마예정자 ⓒ 고창남 관련사진보기

지난 5일 오후 5시, 서울 종로구 문화공간 '온(ON)'은 전국 각지에서 모인 100여 명의 시민사회 활동가와 에너지 전문가들의 열기로 가득 찼다. 제9회 전국동시지방선거를 한 달여 앞두고 열린 '햇빛소득마을 공약후보운동 시민사회 협력회의' 현장은 단순한 정책 논의를 넘어 유권자가 중심이 되는 새로운 정치 운동의 출범식을 방불케 했다.이날 협력회의의 포문을 연 것은 허인회 행복한동행 자문위원의 주제발표였다. 그는 "왜 우리는 햇빛소득마을 10만 개를 조직하려 하는가?"라는 근본적인 질문을 던지며 말문을 열었다.허 자문위원이 제시한 로드맵은 거대했다. 전국 10만 개 마을에서 각 20가구씩만 참여해도 약 500만 명 규모의 거대 경제공동체 연대망이 구축된다는 계산이다. 이는 시민들이 자신의 경제적 권리를 자각하고, 마을의 대소사를 스스로 숙의하며 결정하는 '단단한 민주주의의 토양'이 될 것이라는 확신이다.이날 협력회의의 핵심은 '에너지 생산의 주권을 주민에게 되찾아주는 것'이었다. 참석자들은 기존의 대규모 태양광 발전이 외지 자본의 배만 불리며 지역 공동체를 파괴해왔다는 점을 비판하며, 주민이 직접 주인이 되는 '햇빛소득마을'을 대안으로 제시했다.운동본부가 제안하는 핵심 전략은 우리 주변의 유휴 공공부지를 발전소로 만드는 것이다. 허 자문위원은 "우리 주변 모든 공공 부지가 발전소가 된다"면서 공공부지 7대 유형으로 ▲ 학교(옥상·운동장) ▲ 주민센터·구청 ▲ 도서관·문화센터 ▲ 소방서·경찰서 ▲ 공원·체육시설 ▲ 공영 주차장 ▲ 저수지·하천 둑방 등을 꼽았다.이어 허 자문위원은 "2026년은 법률 환경이 조성돼 있으므로, 지금이 골든타임"이라고 강조했다. 2025년부터 300평 이상 공영주차장의 태양광 설치가 의무화되었고, 전국 산업단지 내 RE100 대응 및 신규 건축물의 녹색건축 의무화 등 제도적 뒷받침이 마련됐기 때문이다.구체적인 시뮬레이션 결과도 공개했다. 학교 옥상 약 100평에 100kW 용량의 태양광을 설치할 경우, 연간 약 3600만 원의 수익이 발생한다는 것. 이는 초기 투자 원금을 불과 2.5년 만에 회수할 수 있는 수준으로, 이후 발생하는 모든 수익은 고스란히 마을 복지와 교육 재원으로 활용될 수 있다고 했다.복잡한 인허가 절차를 생략하고 신고만으로 설치 가능한 '훈민정음 프로젝트(10kW 이하 소규모 태양광)'도 소개됐다. 3만 원의 자기부담금으로 매달 약 30만 원의 수익을 올릴 수 있는 이 모델은 '통장의 힘'을 통해 주민들의 참여 의지를 실질적으로 끌어낼 핵심 무기로 소개됐다.이들이 꿈꾸는 미래는 단순히 에너지 생산에 머물지 않는다. 허 자문위원은 햇빛소득을 물적 토대로 삼아 마을 공동체를 완전히 재건하는 4단계 로드맵을 제시했다.허 자문위원에 따르면 자립마을 모델은 4단계로 구성된다. ▲ 1단계는 에너지 자립마을 조성으로, 유휴 부지를 활용한 전기 생산을 통해 기본소득과 마을 발전 기금을 확보하는 단계다. ▲ 2단계는 통합 돌봄 자립마을로, 확보된 재원을 바탕으로 노인 빈곤 해소와 출산·육아 환경 조성을 목표로 한다.▲ 3단계는 식량·생산 자립마을 구축 단계다. 영농형 태양광과 스마트 농업을 결합해 식량 자급률을 20%에서 51%까지 끌어올리고, 마을 특산물의 공동 생산 및 유통 체계를 마련한다. ▲ 4단계는 문화·교육·안전 자립마을 조성 단계로, 민주시민 마을대학을 중심으로 교육과 문화예술, 재난 대응까지 포함한 완전한 자립 공동체를 완성하는 것을 목표로 한다.비전을 실현하기 위해 운동본부는 이번 지방선거를 계기로 기성 정치를 압박할 세 가지 구체적인 행동 방침을 확정하고, 실행에 돌입했다.첫째, '지방선거 공약 후보 운동'의 전개다. 전국의 시·도지사 및 기초단체장 후보들과 '햇빛소득마을 조성'을 위한 정책 협약을 맺고, 단순한 구호를 넘어 당선 이후 실질적인 조례 제정과 예산 편성이 이루어질 수 있도록 주권자로서의 실질적인 영향력을 행사한다는 계획이다.둘째, '생산시민 주권조직'의 전국화다. 지난 3월 광주·전남 결의대회에서 확인된 뜨거운 에너지를 시민사회 전국 조직으로 확대한다. 이를 통해 각 지역 마을마다 주민들이 직접 운영하고 수익을 나누는 '햇빛마을 협동조합' 설립을 밀착 지원하며 풀뿌리 경제 기반을 닦는다.셋째, 에너지 거버넌스의 인적 쇄신 요구다. 참석자들은 현행 에너지 정책을 주도하는 이른바 '에너지 마피아'들이 주민 중심의 전환을 가로막고 있다고 강력히 비판했다. 이에 재생에너지 생산 현장의 시민들이 정책 결정 과정에 직접 참여하는 '민-관 협력 체계' 구축과 인적 쇄신을 강력히 촉구하기로 했다.이러한 전략적 행동 방침은 6월 3일 지방선거를 겨냥한 구체적인 실천으로 이어지고 있다. 시민사회는 출마 후보자들에게 '햇빛소득마을 조성'을 핵심 공약으로 채택할 것을 촉구하고, 당선 후 이행 과정을 감시하는 '정책 협약'을 체결하기로 했다.이날 협력회의에는 지방선거에 나서는 후보들도 참석해 현장의 목소리를 경청했다. 더불어민주당 대구시의원 후보로 공천을 받은 김태훈 출마예정자의 발언은 참석자들의 공감을 얻었다.김태훈 출마예정자는 "지방소멸 위기를 극복하기 위해 태양광을 활용한 '햇빛 기본소득 마을' 정책을 강력히 추진하겠다"고 밝혔다.김 출마예정자는 "대구·경북 지역의 지방소멸 위기는 한계치에 다다랐다"며 "TK 신공항이나 군부대 이전 같은 거대 국책 사업도 중요하지만, 정작 소멸 위기 지역인 군위 등에는 주민이 체감할 수 있는 정주 대책이 전무하다"고 주장했다.이어 그는 "햇빛소득 마을의 예산과 혜택을 서울, 경기, 전라도 등 전국 각지에서 이주해 오는 분들과 공유함으로써 동서 화합과 도농 상생의 기반을 만들 것"이라며 "주거, 의료, 교육은 물론 '잡 셰어링(일자리 나누기)'까지 결합한 업그레이드된 모델을 통해 수도권 인구가 지방으로 유입되는 선순환 구조를 완성하겠다"고 말했다.문재인 정부에서 여성가족부 장관을 지낸 이정옥 교수도 이날 협력회의에 참석하여 "150년간 파괴되어 온 마을 공동체를 재건할 수 있는 희망이 보인다"며 "민주주의와 자본주의가 결합한 이 방식에 큰 기대를 건다"고 힘을 보탰다.이날 협력회의에 참석한 한 시민은 "1997년 IMF 당시 모든 국민이 나서서 '금모으기 운동'을 펼쳤던 것처럼, 이제는 '햇빛 모으기 운동'을 펼칠 때"라며 "태양광을 통해 에너지 자립마을을 세우고 햇빛소득 공동체를 이루는 것이야말로 이 시대의 진정한 애국운동"이라고 말해 박수를 받았다.이러한 시민들의 열망은 기성 에너지 정책에 대한 날 선 비판으로도 이어졌다. 자유토론 시간에서 일부 참석자들은 "이재명 정부의 햇빛소득 정책이 이른바 '에너지 마피아'들에 의해 주도되면서 본래의 주민 중심 취지가 왜곡되고 있다"고 성토했다. 이를 타개하기 위해 관성적인 '아스팔트 투쟁'에서 벗어나 직접 발전소를 세우고 수익을 증명하는 '생산시민'들의 적극적인 연대가 필요하다고 했다.유치종 행복한동행 이사장은 "기존 정치가 '어떻게 개발할 것인가'를 말할 때, 우리는 '햇빛으로 어떻게 함께 살 것인가'를 묻는다"며 이번 선거를 통해 국민이 직접 주권을 행사하는 실천적 경로를 완성하겠다고 다짐했다.이날 참석자들은 공동입장문을 통해 "우리는 이번 지방선거를 통해 에너지 주권이 실현되는 직접 민주주의의 새로운 경로를 만들 것"이라고 선언했다.