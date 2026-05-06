용인시의원 지역구 30명 등 총정수 34명 확정

큰사진보기 ▲6.3지방선거 용인시의원 선거구역과 지역구 의원 정수 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

6.3지방선거 용인인시의회 의원 정수가 확정됐다. 중앙선거관리위원회는 지난 4일 전체 위원회의를 열고 '인천광역시·경기도 구·시·군의원지역선거구의 명칭·구역 및 의원정수에 관한 규칙'을 의결했다.이는 경기도의회가 '공직선거법'에서 정한 의결 시한인 5월 1일까지 시·군의회 의원정수와 지역선거구에 관한 조례안을 의결하지 못해 중앙선관위가 규칙으로 정한 것이다.경기도 시·군의회의원 총정수 472명 중 지역구의원은 415명, 비례대표의원은 57명이며, 선거구는 총 161곳이다. 2인 선거구는 기존보다 8곳 줄어든 79곳, 3인 선거구는 4곳 늘어난 73곳이다. 4인 선거구는 2곳 늘어난 7곳, 5인 선거구는 2곳으로 1개 선거구가 늘었다.용인시 지역구 의원 정수는 기존 28명에서 2명 증가한 30명으로 늘었다. 이에 따라 비례대표 의원을 포함한 용인시의회 의원 총 정수는 34명으로 8대 의회보다 3명 더 늘어난다.선거구가 개편돼 의원 정수가 늘어나는 가선거구(포곡읍, 모현읍, 역북동, 유림1동)와 다선거구(양지읍, 원삼면, 백암면, 유림2동, 동부동)에선 각각 3명씩 뽑는다.4인 선거구는 2곳이다. 기흥구 지역인 라선거구(신갈동, 영덕1동, 영덕2동, 기흥동, 서농동)와 수지구 지역을 중심으로 한 카선거구(보정동, 죽전1동, 죽전2동, 죽전3동, 상현2동)에서는 각각 4명씩 선출된다.상현1동·상현3동·성복동으로 조정된 사선거구와 차선거구(구성동, 마북동, 동백1동, 동백3동)에서는 각각 3명씩 뽑는다.<위 표 참조>이에 따라 3인 선거구인 가선거구를 비롯해 다·사·차선거구는 나번을 받았거나 소수정당 후보 간 경쟁이 치열할 전망이다.