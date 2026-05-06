AI가 실행을 맡으면, 인간에게는 무엇이 남는가

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큰사진보기 ▲AI와 일하는 4가지 방식 ⓒ 이승환 관련사진보기

덧붙이는 글 | SNS에도 게재됩니다.

마이크로소프트가 최근 10개국 2만 명의 직장인을 대상으로 실시한 대규모 조사 결과를 발표했다. 수조 건의 마이크로소프트 365 생산성 데이터와 심층 전문가 인터뷰를 결합한 이 보고서는 단순한 AI 도구 도입 현황을 넘어, 일의 구조 자체가 어떻게 바뀌고 있는지를 추적한다. 내용기반 7가지 의미에 주목하자.마이크로소프트 365 코파일럿 대화 10만 건 이상을 분석한 결과, 전체 AI 대화의 49%가 정보 분석·문제 해결·평가·창의적 사고 등 고차원 인지 작업을 지원하는 데 쓰이고 있다.단순한 정보 검색(15%)이나 문서 작성(17%)보다 월등히 높은 비중이다. AI가 인간의 잡무를 처리해주는 도우미가 아니라, 판단과 사고를 함께 수행하는 파트너로 자리 잡고 있다는 의미다.조사에 응한 AI 사용자의 58%는 "1년 전에는 할 수 없었던 수준의 결과물을 지금은 만들어낸다"고 답했다. 이른바 '프론티어 프로페셔널'(AI를 가장 능숙하게 활용하는 상위 16%) 사이에서는 이 비율이 80%까지 치솟는다.AI는 능력의 상한선 자체를 끌어올리고 있다. 예전에는 깊은 전문성이 있어야 접근할 수 있었던 고부가가치 업무에 이제는 누구나 진입할 수 있는 시대가 열리고 있다.AI가 실행을 맡을수록, 인간의 역할은 무엇으로 재정의되는가. 조사 참여자들은 AI 시대에 더욱 중요해진 인간 역량으로 'AI 결과물에 대한 품질 통제(50%)'와 '비판적 사고(46%)'를 첫 번째와 두 번째로 꼽았다. 그리고 86%는 "AI 결과물을 완성본이 아닌 시작점으로 대하며, 최종 판단의 책임은 스스로에게 있다"고 응답했다.프론티어 프로페셔널들은 한 걸음 더 나아간다. 이들은 의도적으로 AI 없이 일하는 시간을 만들어 자신의 고유 역량이 퇴화하지 않도록 관리한다(43% vs. 비프론티어 30%). 또한 작업을 시작하기 전에 "이 일은 AI가 해야 하는가, 인간이 해야 하는가"를 의식적으로 구분하는 습관을 갖고 있다(53% vs. 33%).탁월한 AI 사용자의 특징은 더 많이 위임하는 것이 아니라, 위임의 경계를 스스로 설계한다는 점이다.보고서가 주목하는 가장 심각한 구조적 문제는 '변혁의 역설(Transformation Paradox)'이다. 개인의 AI 역량과 조직의 AI 준비도를 두 축으로 2만 명의 응답자를 분류했더니, 양쪽이 모두 높아 시너지를 내는 '프론티어 존'에 속하는 비율은 전체의 19%에 불과했다.반면, 개인의 역량은 높지만 조직이 뒷받침해주지 못해 가로막힌 '차단된 주도권' 그룹이 10%, 양쪽 모두 아직 형성 중인 '신흥 구간'이 50%를 차지한다.65%의 AI 사용자는 "빠르게 적응하지 못하면 뒤처질 것 같다"는 불안을 느끼면서도, 45%는 "현재 목표에 집중하는 것이 AI로 업무를 재설계하는 것보다 안전하게 느껴진다"고 답했다.더 주목할 부분은 AI를 활용해 업무를 재설계했을 때 결과와 무관하게 보상받는다고 답한 비율은 단 13%다. 기업의 성과 지표와 인센티브 구조가 여전히 '과거의 방식'을 보상하고 있는 한, AI 전환은 도입이 아니라 마찰 속에 머문다.개인이 아무리 열심히 AI를 배워도, 조직이 그것을 받쳐주지 못하면 성과로 이어지지 않는다. 보고서는 이를 데이터로 증명한다.AI가 실제로 성과에 미치는 영향을 결정하는 요인을 분석했더니, 조직 환경 요인(AI 문화, 관리자 지원, 인재 관리 방식)이 개인의 마인드셋과 행동보다 두 배 이상 강력한 영향력을 행사했다(67% vs. 32%).가장 강력한 단일 요인은 '조직의 AI 문화'였으며, 이는 개인 요인 1위보다 무려 2.5배 강한 상관관계를 보였다.관리자의 역할은 특히 결정적이다. 관리자가 직접 AI를 사용하고 모범을 보일 때, 직원들의 AI 활용 가치 체감은 17포인트, 비판적 사고 능력은 22포인트, 에이전트 AI에 대한 신뢰는 30포인트 상승했다. 리더가 AI를 "쓰라"고 지시하는 것과, 리더가 직접 AI를 써서 보여주는 것은 완전히 다른 결과를 만들어낸다.마이크로소프트 365 생태계에서 활성화된 에이전트 수는 전년 대비 15배 증가했으며, 대형 기업에서는 18배에 달한다. 에이전트는 이제 어느 특정 산업만의 이야기가 아니다.소프트웨어·기술 분야가 가장 넓은 기업 비율로 에이전트를 도입하고 있다면, 제조업은 도입 기업 수는 적어도 개별 기업 내 활용 규모가 압도적으로 크다. 산업마다 '폭'과 '깊이' 중 어느 방향으로 에이전트를 전개하는지가 다를 뿐, 침투 자체는 이미 전방위적이다.이 변화가 가져오는 구조적 함의는 에이전트가 더 많은 작업을 수행할수록 인간의 검토와 판단에 걸리는 리스크도 함께 커진다는 것이다. 하나의 잘못된 결과물은 관리 가능하지만, 대규모로 잘못된 결과물이 통과되면 피해는 기하급수적으로 불어난다.이것이 보고서가 '평가 인프라(evaluation infrastructure)'를 기업의 핵심 역량으로 제시하는 이유다.프론티어 프로페셔널들이 AI와 함께 일하는 방식은 네 가지 모드로 구분된다. 방향을 정하면 에이전트가 실행하는 '위임(Delegation)', 인간과 AI가 함께 결과를 만들어가는 '협업(Collaboration)', 필요한 정보나 작업을 빠르게 요청하는 '질문(Asking)', 그리고 AI의 가능성을 탐색하는 '실험(Exploration)'이다.이 중 가장 중요한 역량은 어느 한 모드를 잘 쓰는 것이 아니다. 어떤 작업에 어떤 모드를 적용할지를 판단하는 메타 역량이다. 반복적인 실행과 리서치는 위임하고, 판단이 필요한 방향 설정과 표현 결정은 협업한다.AI를 잘 쓰는 사람은 더 많이 위임하는 사람이 아니라, 더 정확하게 분류하는 사람이다. 이 구분 능력이야말로 AI 시대의 핵심 리터러시다.보고서가 가장 강조하는 미래 전략적 개념은 두 가지다. 하나는 '학습 시스템(Learning System)'으로서의 조직이고, 다른 하나는 '소유된 지능(Owned Intelligence)'이다.프론티어 기업들은 에이전트가 일하면서 남기는 신호(무엇이 성공했고, 무엇이 실패했으며, 어디서 결과가 어긋났는지)를 그냥 흘려보내지 않는다. 이를 포착해 공유 루틴과 반복 가능한 표준으로 만들어 조직 전체에 내재화한다.이렇게 축적된 지식은 시간이 지날수록 더 강력해지고, 경쟁자가 쉽게 복제할 수 없는 고유한 자산이 된다. 반면 에이전트를 도입했지만 그 경험을 조직 학습으로 연결하지 못하는 기업은, 도구를 쓰되 성장하지 않는 역설에 빠진다.보고서는 이것이 결국 하버드 경영대 카림 라카니 교수의 말처럼, 기업 간 격차를 만드는 진짜 변수는 "가장 빠르게 배포한 기업"이 아니라 "가장 빠르게 학습한 기업"임을 다시 한번 확인시켜준다.AI는 도구 그 이상이다. 그것은 개인의 잠재력 상한선을 올리고, 조직의 운영 모델을 재설계하게 만들며, 일의 의미 자체를 다시 묻게 한다.에이전트가 실행을 맡을수록, 인간에게는 더 많은 주도권이 생긴다. 문제는 조직이 그 주도권을 받아낼 준비가 되어 있느냐다.