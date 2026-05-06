'김건희 항소심' 신종오 판사 숨진 채 발견

큰사진보기 ▲서울고등법원 청사. ⓒ 권우성 관련사진보기

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김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 사건 항소심을 담당했던 서울고법 형사15-2부 신종오 부장판사(55)가 숨졌다.6일 법조계에 따르면 신 부장판사는 이날 오전 1시 서울고법 건물 앞 화단에서 숨진 채 발견됐다.신 부장판사는 최근 주위에 "힘들다"는 말을 전했으며 유서를 남긴 것으로 알려졌다.한편, 신 부장판사는 서울 출신으로, 서울 상문고교와 서울대학교 사법학과를 졸업했다. 지난 1995년 사법시험에 합격해 사법연수원을 27기로 수료했다. 2001년 서울지법 의정부지원 판사를 시작으로 울산지법, 대법원 재판연구관, 대구고법, 대전고법 청주재판부 등을 거쳤다.그는 지난달 28일 김 여사의 도이치모터스 사건 항소심에서 원심 판결을 파기하고 징역 4년 및 벌금 5000만원을 선고했다.우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 109 또는 SNS상담 마들랜(www.129.go.kr/109/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있다.