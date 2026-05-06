국힘, 부산 북갑 박민식 공천 확정…"단일화 가능성 제로"

큰사진보기 ▲박민식 전 국가보훈부 장관이 지난 1일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 6ㆍ3 재보선 부산 북구 갑 선거구 공천 면접을 마친 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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국민의힘이 6·3 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보로 박민식 전 국가보훈부 장관을 공천했습니다. 박 후보는 5일 공천 직후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 기자회견을 열고 무소속으로 출마한 한동훈 후보와의 보수 단일화 가능성을 강하게 일축하며 "단일화 가능성은 제로"라고 선을 그었습니다. 또한 최근 발표된 여론조사 방식에 대해 강한 불만을 제기하며 공정한 선거전이 이루어져야 한다고 촉구했습니다.이날 기자회견에서 박 후보는 한 후보 측에서 제기되는 연대론이나 단일화 요구에 대해 불쾌감을 숨기지 않았습니다. 박 후보는 "제가 수차례 말씀드린 것처럼 단일화 가능성은 제로"라며 "선거에 나왔으면 당당하게 주민들의 심판을 받는 것"이라고 말했습니다. 이어 그는 "단일화에 더 이상 희망회로를 돌리지 마라"면서 "양자 구도든 삼자 구도든 필승을 확신한다"라고 강조했습니다.박 후보는 최근 진행된 일부 여론조사의 공정성 문제도 도마 위에 올렸습니다. 그는 여론조사 결과에 일희일비하지 않는다고 전제하면서도 "특정 후보에게 편향되게, 쉽게 말해서 국민의힘 후보가 누군지를 모르게 질문하는 꼼수 설계를 하고 있다"라고 비판했습니다. 무소속 한동훈 후보와 국민의힘 박민식 후보의 소속 정당을 명확히 밝히지 않는 것은 유권자를 기만하는 행위라는 지적입니다.그는 "이것은 조사가 아니라 누구를 띄워주기 위한 조작에 가깝다"라며 "무소속으로 나온 분이 왜 국민의힘인 것처럼 자꾸 애매하게 표시하는지 정정당당하지 못한 태도"라고 말했습니다.또한 경쟁자인 하정우 민주당 후보가 구포시장을 방문했을 당시 불거졌던 이른바 '손 털기 논란'에 대해서도 날을 세웠습니다.자신을 '구포시장 월남댁 셋째 아들'이라고 소개한 박 후보는 "수십 년을 생선 팔고 야채 파신 어머니, 아버님들의 때 묻은 손이 부산을 만들고 대한민국을 발전시킨 마이더스의 손"이라며 "그 손이 뭐가 그렇게 이물질 묻은 것처럼 손 털기를 하는 것은 단순한 해프닝이나 실수가 아니다"라고 말했습니다. 이어 "그분 내면에 아주 깊게 자리 잡고 있는 선민의식의 표현"이라며 "시장 상인분들과 함께 저 역시 상처를 많이 받았다"라고 덧붙였습니다.기자회견 말미에 박 후보는 "이번 선거는 단순히 국회의원 한 자리를 다투는 선거가 아니라 낙동강 전선을 탈환하는 선거"라며 "북구에서 이기면 부산이 이기고, 대한민국의 보수가 다시 일어선다"라고 지지를 호소했습니다. 선거 승리를 위해 당 지도부에도 적극적인 지원을 요청할 계획임을 밝혔습니다.한편 일각에서는 이번 박 후보의 공천을 두고 "윤어게인 세력의 공천이 아니냐"는 비판적 시각도 존재합니다. 지난해 윤석열 전 대통령 탄핵 정국 당시 박 후보가 헌법재판소 앞 노숙 농성에 합류하는 등 적극적인 '반탄(반탄핵)' 행보를 보였기 때문입니다.박 후보는 지난해 3월 윤 전 대통령 탄핵 반대 집회 연단에 올라 "대통령 윤석열의 애국심은 정말 넘버원"이라며 "우리의 영원한 대통령"이라고 말했습니다. 또한 "도대체 현직 대통령이 내란수괴가 될 수 있나"라며 12·3 비상계엄에 따른 내란죄 성립을 전면 부인하기도 했습니다. 당시 한 유튜브 채널과의 인터뷰에서는 "윤석열 대통령 직무 복귀를 법률가로서 확신한다"면서 "그 결과는 각하가 90%, 기각이 10%"라고 주장했습니다.문제는 이러한 과거 행적이 담긴 페이스북 게시글들이 현재 모두 삭제되거나 비공개 처리되었다는 점입니다. 박 후보의 페이스북에는 2023년 12월 31일 이후 올해 1월 15일까지 약 2년 치 기록이 사라진 상태입니다.이를 두고 친한동훈계로 분류되는 신지호 전 전략기획부총장은 소셜미디어를 통해 "2년 치 기록이 통으로 삭제돼 있었다"면서 "반탄 집회 참가 등 '윤어게인' 투사로서의 면모를 담은 기록을 지우고, 본선에서 확장성을 갖기 위해 '윤어게인' 색깔 지우기를 선제적으로 한 것"이라고 주장했습니다.이에 대해 박 후보는 5일 <중앙일보> 유튜브에 출연해 "뭐 누가 삭제했는지 뭐 우리 사무실에서 했는지는 모르겠는데 삭제 그게 중요한 것이 아니다"라며 명확한 해명을 내놓지 않았습니다. 본격적인 선거전이 시작된 가운데, 박 후보의 보수 결집 호소와 과거 탄핵 정국 당시의 행적 논란이 표심에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다.