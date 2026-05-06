풍년을 점쳤던 하얀 꽃나무, 이제 도시를 지킵니다

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큰사진보기 ▲이팝나무도로변 가로수로 식재된 이팝나무에서 만개한 이팝꽃이 도시의 봄날을 아름답게 만들어 주고 있습니다. 가로수로 조성된지 얼마 되지 않은 이팝나무도 많지만 더러는 키가 크고 가지가 풍성한 꽃길 도로를 만나기도 합니다. ⓒ 한인숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲이팝꽃쌀밥을 닮은 꽃의 모습에서 이팝(이밥)나무라는 이름이 만들어졌다는 이야기가 무색하지 않게 꽃 모양이 쌀밥을 많이 닮았습니다. ⓒ 한인숙 관련사진보기

어린 시절 고향 동네 어귀에 아주 커다란 이팝나무 몇 그루가 있었습니다. 나무가 워낙 커서 이팝꽃이 필 때면 동네가 하얀 꽃빛으로 물드는 것 같았죠. 그때는 나무 이름이 이팝나무인지도 몰랐습니다. 봄이 되면 하얀 꽃을 피우는 키 큰 봄꽃나무 정도로만 여겼습니다.아득히 멀어서 옅은 보랏빛으로 보이는 산과 들녘의 끝자락에서 불어온 바람에 이팝꽃이 춤 추듯 살랑 거리는 모습은 지금도 영화의 한 장면처럼 기억되곤 합니다. 이팝꽃이 필 무렵 농촌은 일년 중 가장 바쁜 농번기입니다. 모내기 준비와 밭작물을 파종하는 일로 정신이 없을 때죠. 바쁜 농사일로 동네 어른들이 논으로 밭으로 일을 나가는 한낮엔 동네가 텅 비었습니다.어쩌다 동네 이곳저곳을 헤집고 다니며 놀던 아이들마저 자신들의 아지트로 숨어든 날에는 적막감마저 들 정도였지요. 소리마저 잠든 것 같은 깊은 적막감에 빠진 마을을 지킨 건 이팝나무였습니다. 시골에서 이팝나무의 존재감이 커지는 계절은 봄보다 여름이었습니다. 나무 아래로 시원한 바람이 지나고, 무엇보다 뜨거운 햇빛을 피할 수 있었으니깐요. 여름 내내 이팝나무 아래엔 널찍한 평상이 펼쳐져 있었습니다. 그 곳에서 어른들은 낮잠을 즐기거나 장기나 바둑을 두었어요. 고구마 줄기를 다듬기도 했죠. 아이들에겐 즐거운 놀이터였습니다.고향을 떠나온 후 오랫동안 이팝나무의 존재를 완전히 잊고 살았습니다. 그러다가 십여년 전 운전 중에 우연히 도롯가에 피어있는 이팝꽃을 보았습니다. 이십년은 족히 넘는 시간을 지나 만난 이팝꽃이었지만 단번에 알아볼 수 있었습니다. 물론 그때까지도 꽃 이름은 몰랐습니다. 도로에 가로수로 심어져 있었기 때문에 시청 조경과에 문의해서 알게 되었습니다.그 후 고향의 이팝나무도 보호수로 지정되어 많은 사람의 관심을 받는 나무가 되었다는 소식을 접했습니다. 수없이 긴 세월을 지나는 동안 나무의 이름을 궁금해 하는 이도 없었거니와 만개한 이팝꽃을 딱히 예쁘게 봐주는 이도 없었던 고향의 이팝나무가 조명 받는 현실이 잘 실감나지는 않았지만 말입니다.500~600년 수령 외 누가, 어떤 연유로 심었는지 등의 이팝나무의 이력에 대해서는 여전히 알 수 없지만 관광객들이 존재 가치를 알아보고 찾아주는 나무가 되었다는 것이 신기할 따름입니다.이팝꽃의 어원은 꽃이 하얗게 피면 마치 사발에 수북이 담긴 흰 쌀밥(이밥)을 연상시킨다는 것에서 유래했다고 합니다. 돌이켜 보면 어린 눈에는 보이지 않았지만 모내기 철 논에서 모 뜨고 심는 동네 어른들의 눈길 속엔 이팝꽃이 담겨 있었는지도 모르겠습니다. 한 해 농사의 풍년을 기원하면서 말입니다.꽃이 풍성하게 많이 피면 풍년, 드문드문 적게 피면 흉년으로 여길 정도로 과거에는 풍흉을 점치는 신목의 상징성이 컸던 이팝나무가 지금은 우리나라의 대표 가로수로 자리 잡았습니다. 농사일로 바쁜 빈 시골 마을을 지키던 이팝나무가 어느 새 번잡한 도시를 지키는 나무가 된 것입니다. 이팝나무의 변화는 제게는 상전벽해(桑田碧海)로 느껴집니다.이팝나무는 병충해 및 척박한 토양과 매연 등 도시 환경 적응력이 뛰어나다고 합니다. 5월이면 흰꽃이 만개하여 도시 경관을 아름답게 꾸며주는 미관적 가치까지 높아서 최근 들어 공원이나 아파트 단지에서도 쉽게 볼 수 있는 나무가 되었습니다. 덕분에 이팝나무가 수놓은 하얀 꽃길을 걷는 것이 일상이 되었습니다.시대의 변화에 따라 나무의 쓰임도 변하고 나무를 대하는 인식도 달라지고, 어쩌면 그런 변화가 세상의 이치일지도 모르겠습니다.