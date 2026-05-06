"정치는 약자를 대변하는 일" 김진숙, '공공돌봄센터 설립' 내걸고 당진에서 네 번째 도전

큰사진보기 ▲당진시의원 라선거구 출마를 선언한 김진숙 예비후보가 ‘달빛어린이병원’ 도입과 공공돌봄센터 설립, 송전탑 인근 주민 전기료 혜택 확대 등 주요 공약을 제시하며 변화를 향한 의지를 다졌다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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-장기간 지역 변화를 위해 도전을 이어오신 상황에서, 낙선의 경험을 넘어 다시 출마를 결심하게 된 이유와 이번 선거에서 구현하고자 하는 정책적 비전을 말씀해주신다면?

- 후보님이 실천해 온 현장 활동을 바탕으로, '생활정치'가 지향하는 핵심 가치는 무엇입니까?

- '엄마들의 정치'로의 전환이 당진의 돌봄·복지 정책 전반에 가져올 구조적 변화와 그 핵심 가치는 무엇입니까?

-당진의 의료 공백을 해소하기 위한 '달빛어린이병원' 도입의 필요성과 구체적인 추진·운영 방안은 무엇입니까?

- 청년들의 지역 정착을 위해 가장 시급한 일자리 정책과 이를 뒷받침할 제도적 해법은 무엇입니까?

-돌봄이 있는 당진' 구현을 위해 공공돌봄의 책임을 어떻게 재구조화하고, 이를 뒷받침할 제도적·정책적 기반은 무엇입니까?

16년 동안 당진의 변화를 위해 한 길을 걸어온 김진숙 예비후보는 네 번째 도전을 앞두고도 멈추지 않았다. 낙선의 시간 속에서도 좌절보다 현장을 택했고, 시민들과 함께 변화를 만들어왔다. 이어30만 마리 규모의 돼지축사 설립을 막기 위해 2만 명의 동의를 이끌어냈고, 산업폐기물 매립장, 무상교복, 농민수당 등 지역 현안마다 현장을 지켜왔다."정치는 약자를 대변하는 일"이라는 신념 아래, 김 후보는 당진의 의료 공백을 메우기 위한 '달빛어린이병원' 도입과 고압송전탑 인근 주민 전기료 혜택 확대 등 생활 밀착형 정책을 제시해왔다. 무엇보다 당진시는 척박한 현실 속에서도 15년 동안 진보당 당원들과 함께 마을 곳곳을 돌며 플로깅을 이어온 김진숙 후보는 "작은 실천이 결국 변화를 만든다"고 말한다.특히 김 후보는 '돌봄이 있는 당진'을 핵심 비전으로 제시한다. 돌봄을 개인과 가족의 책임에 머물게 할 것이 아니라, 지역 공동체와 공공이 함께 책임지는 구조로 전환해야 한다는 것이다.김 후보는 이를 위해 당진시가 직접 운영하는 '공공돌봄센터'를 설립해 영유아부터 어르신까지 통합 돌봄체계를 구축하고, 돌봄 노동자에게 생활임금을 적용해 공공성과 일자리 안정이라는 두 과제를 동시에 실현하겠다는 주요 공약을 제시하며 변화를 향한 의지를 밝혔다. 기자는 지난 4일 김진숙 예비후보를 만나, 생활정치의 방향성과 지역 미래 비전에 대해 다각도로 짚어봤다."저는 한신대학교 철학과를 졸업한 이후 지역에서 꾸준히 활동해왔으며, 현재 진보당 당진시위원회 위원장과 스마트축산복합단지반대시민대책위원회 공동대표를 맡고 있습니다. 이러한 현장 경험을 바탕으로 시민의 삶과 맞닿은 문제를 해결하는 정치에 집중해 왔습니다. 이번 선거에서는 당선을 넘어, 시민들이 실제로 체감할 수 있는 변화의 출발점을 만드는 것을 가장 큰 목표로 삼고 있습니다. 무엇보다 16년 동안 당진의 변화를 위해 한길을 걸어온 만큼, 네 번째 출마는 저에게 다시 시작이라기보다 끝까지 책임을 지겠다는 약속에 가깝습니다.사실, 여러 차례 낙선을 겪었지만, 그 시간 속에서 좌절보다 더 크게 다가온 것은 시민들의 기대와 당진의 현실이었습니다. 현장에서 만난 시민들은 여전히 의료, 돌봄, 일자리, 생활환경 문제로 어려움을 겪고 있었고, 저는 그 문제들을 외면할 수 없었습니다. 그래서 다시 출마를 결심했어요. 당진은 누군가의 일터이자 삶터이며, 그 일상에 필요한 변화를 만들기 위해서는 포기하지 않는 정치가 필요하다고 생각합니다.""제가 말하는 생활정치는 거창한 구호가 아니라, 시민의 일상에서 출발하는 정치입니다. 시민이 매일 겪는 불편과 불안, 고통을 가장 먼저 듣고, 이를 해결하기 위해 실제로 움직이는 정치라고 생각합니다. 돼지축사 반대, 산업폐기물 매립장 문제, 무상교복, 농민수당과 같은 사안은 모두 시민의 삶과 직결된 문제였습니다. 저는 이러한 현안 앞에서 늘 시민들과 함께했고, 그 과정에서 정치가 무엇을 위해 존재해야 하는지 더욱 분명하게 깨달았습니다.무엇보다 정치는 책상 위에서 완결되는 것이 아니라, 현장에서 시민의 목소리를 경청하고 이를 제도화하는 실천의 과정이라고 생각합니다.특히 정치는 약자를 대변하는 일이라는 점을 중요하게 생각합니다. 목소리가 큰 사람이 아니라, 목소리를 내기 어려운 사람들의 삶을 더 세심하게 살피는 것이 정치의 본령이라고 생각합니다. 아이를 키우는 부모, 농사를 짓는 농민, 생활폐기물 문제로 고통받는 주민, 의료 공백 속에서 불편을 겪는 시민들 모두가 정치가 먼저 책임져야 할 대상입니다.생활정치는 이러한 시민들의 삶을 하나하나 바꾸어 가는 과정이며, 저는 앞으로도 그 현장을 중심에 두고 일하겠습니다.""엄마들의 정치가 단순히 여성 정치인의 수를 늘리자는 뜻이 아닙니다. 더 본질적으로는 돌봄과 일상, 생활의 감각이 정치의 중심이 되어야 한다는 의미입니다. 지금까지의 정치가 개발과 속도, 경쟁에 치우쳐 있었다면, 앞으로는 사람의 삶을 더 촘촘히 살피는 관점이 필요합니다. 저는 '엄마들의 정치'가 아이의 안전과 교육, 돌봄, 그리고 지역 공동체의 지속 가능성을 함께 고민하는 정치라고 생각합니다. 이러한 시각이 지역정치에 반영되면 돌봄과 복지, 교육은 주변 의제가 아니라 핵심 의제가 됩니다. 아이를 맡길 곳이 부족한 현실, 아플 때 바로 갈 수 있는 병원이 없는 문제, 가족 돌봄의 부담이 특정 가정에 집중되는 상황은 모두 시민들이 일상에서 체감하는 문제입니다.이처럼 생활 속에서 드러나는 문제들은 단순한 행정 수치나 정책 나열만으로는 해결될 수 없습니다. 일상의 감각을 바탕으로 시민의 삶을 세심하게 살피는 정치가 필요하며, 저는 그러한 변화를 통해 당진의 정책 방향이 보다 사람 중심으로 전환될 수 있다고 생각합니다.""달빛어린이병원은 당진에 꼭 필요한 공공의료 인프라입니다. 아이가 밤이나 주말에 갑자기 아플 때, 부모는 단순한 불편을 넘어 큰 불안과 부담을 떠안게 됩니다. 그러나 현재의 의료체계는 현저히 책임지지 못하고 있습니다. 특히 당진처럼 의료 접근성이 상대적으로 낮은 지역에서는 달빛어린이병원이 시민이 체감할 수 있는 가장 현실적인 의료 안전망이라고 생각합니다. 아울러 의료공백을 해소하기 위한 것이 선택이 아니라 반드시 해결해야 할 시급한 과제라고 봅니다.여기서 중요한 과정과 추진은 현실적인 방식으로 접근해야 합니다. 병원을 짓는 것이 아니라, 기존 의료 인프라를 활용해 '달빛어린이병원'으로 지정하고 필요한 예산을 지원하는 방식입니다. 이 경우 재정 부담은 상대적으로 크지 않으면서도 실효성 있는 운영이 가능합니다.또한 단순한 재정 지원에 그치지 않고, 의료 인력 확보와 야간·휴일 진료 체계를 함께 설계해 지속 가능한 운영 기반을 마련해야 합니다. 지방의회는 무엇보다 공공의료 사업이 행정의 우선순위로 자리 잡을 수 있도록 예산과 제도를 뒷받침해야 합니다. 사실 당진의 거주하는 아이들과 부모들이 더 이상 '아플 때 갈 병원이 없다'는 걱정을 하지 않아도 되는 환경을 만드는 것이 정치의 중요한 책임이라고 생각합니다.""청년들이 지역을 떠나는 가장 큰 이유는 안정적으로 일할 수 있는 기반이 부족하고, 미래를 그릴 수 있는 삶의 조건이 충분하지 않기 때문입니다. 당진의 청년들이 지역에 남아 거주하기 위해서는 일자리뿐 아니라 주거, 교통, 문화, 교육까지 함께 갖춰진 삶의 여건이 필요하죠. 무엇보다 청년 일자리 문제를 단순한 고용의 문제가 아니라 '정착의 문제'로 봐야 한다고 생각합니다.우선 가장 시급한 것은 지역 안에서 지속 가능한 일자리를 만드는 일입니다. 제조업을 비롯해 돌봄, 공공서비스, 사회적 경제, 지역 기반 창업 등 다양한 분야에서 청년이 참여할 수 있는 구조를 마련해야 합니다. 일자리는 단기적인 지원으로 해결되는 문제가 아니라, 지역 산업과 연결된 구조 속에서 꾸준히 만들어져야 합니다.아울러 지방의회 역시 청년 정책을 일회성 사업에 그치게 해서는 안 됩니다. 조례와 예산을 통해 청년정책의 지속 가능한 제도적 기반을 마련하고, 청년이 당진에서 안정적으로 일하고 정착할 수 있는 환경을 단계적으로 구축해 나가야 합니다. 결국 청년이 지역에서 일하고, 살며, 미래를 설계할 수 있는 도시를 만드는 것이 핵심이죠. 특히 '지역민 우선채용'은 이러한 정책 방향을 구체화한 대표 공약입니다.""'돌봄이 있는 당진'은 생애 전반에 걸쳐 누구나 필요한 순간에 지역 안에서 돌봄을 받을 수 있는 도시입니다. 돌봄은 특정 계층의 문제가 아니라, 아이부터 노인, 장애인, 가족 돌봄을 담당하는 시민 모두의 삶과 직결된 사회적 과제입니다. 그럼에도 그동안 돌봄의 책임이 개인과 가족에게 과도하게 전가되어 왔다면, 이제는 지역 공동체와 공공이 함께 책임지는 구조로 전환되어야 합니다. 저는 돌봄을 복지의 선택적 영역이 아닌, 시민의 삶을 지탱하는 기본권으로 인식해야 한다고 봅니다.이를 위해서는 공공돌봄 체계를 보다 촘촘하고 체계적으로 재편할 필요가 있죠. 특히 당진시가 직접 운영하는 '공공돌봄센터'를 설립해 영유아부터 어르신까지 통합적 돌봄 서비스를 제공하고, 지역 내 돌봄 공백을 최소화하는 기반을 구축하고자 합니다. 아울러 돌봄의 공공성을 강화하기 위해서는 서비스의 질을 담당하는 돌봄 노동자의 처우 개선이 필수적입니다. 생활 임금 적용과 안정적인 고용 구조를 마련함으로써 돌봄의 질과 지속 가능성을 동시에 확보해야 합니다. 결국 '돌봄이 있는 당진'은 돌봄을 개인의 책임에서 사회의 책임으로 확장하는 과정이며, 저는 이를 통해 시민 누구나 삶의 위기 속에서도 존엄을 지킬 수 있는 지역사회를 만들어가고자 합니다."