빈자리 찾기 어려울 정도로 인기, 지금이 가장 예뻐요

큰사진보기 ▲오동숲속도서관 ⓒ 서희연 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치, 블로그에도 실립니다.

싱그러운 녹음이 가득한 계절이 오면, 문득 숲속도서관이 떠오른다. 녹음이 짙어질수록 그곳이 더욱 생각나지만, 숲속도서관에 닿으려면 대부분 오르막길을 올라야 해, 한여름 무더위에는 자연스레 발걸음이 뜸해진다. 겨울의 설경 역시 아름답지만, 초록으로 치장한 지금이야말로 숲속도서관을 찾기에 가장 알맞은 때다.마을버스에서 내려 지도 앱을 확인해가며 경사진 길을 오르다 보면, 어느새 오동숲속도서관이 모습을 드러낸다. 주변에는 중학교와 청소년 센터가 있어서인지 교복 입은 학생들이 심심찮게 눈에 띄고, 공원 산책을 즐기는 어르신들도 자주 마주쳤다. 도서관 한켠에서 모래놀이 하는 아이를 보자 이곳이 남녀노소 모두에게 사랑 받는 공간임이 절로 느껴졌다.오동숲속도서관은 성북구 월곡동 오동공원에 자리한 성북구의 16번째 구립도서관으로, 2023년 5월 2일 문을 열었다. 2023년 대한민국목조건축대전 특별상, 한국건축가협회 건축상, 2024년 서울시 건축상 최우수상과 시민공간특별상까지 연이어 수상하며, 자연 친화적 도서관의 면모를 널리 인정받았다.이곳은 한때 소음과 먼지로 가득하던 목재 파쇄장이었지만, 오랫동안 방치돼 숲과도 멀어졌던 공간이 이제는 목재를 활용한 친환경 문화복합공간으로 환골탈태했다. 오동숲속도서관은 월곡산 자락길의 형태를 담아낸 친환경 건축물로, 멀리서도 독특한 외관이 시선을 끈다.나무로 지어진 이 도서관은 숲 속 풍경과 한 폭의 그림처럼 어우러져, 마치 예전부터 그 자리에 있었던 별장이나 아늑한 오두막처럼 자연에 스며든 모습이 인상적이다. 오동숲속도서관은 1층 단층, 60석 규모의 소규모 도서관이지만 공간이 효율적으로 구성되어 있다.높은 천장이 주는 시원한 개방감 속에서 만나는 중앙 커뮤니티 공간, 조용히 책에 몰두할 수 있는 독서 구역, 차 한 잔과 함께 사색에 잠길 수 있는 북카페 그리고 공원 자연을 가장 가까이서 마주할 수 있는 나무 데크 회랑까지 아기자기한 시설들이 곳곳에 자리한다.숲 쪽으로 난 계단식 회랑에서는 숲의 향기와 바람을 고스란히 느낄 수 있어 도서관 이용자들에게는 따뜻한 휴식처가 되고, 공원을 찾는 이들에게는 자연스럽게 도서관에 대한 관심을 불러일으킨다.도서관에 들어서면 서로 높이가 다른 지붕 틈새로 내리쬐는 햇살이 공간 전체를 포근하게 감싼다. 내부는 차가운 콘크리트 대신 나무가 주재료여서 한결 따스하고 편안한 분위기다. 나무 기둥과 책장이 공간을 자연스럽게 구분해 독립적인 공간처럼 느껴지게 한다. 실내에는 낮은 테이블, 푹신한 소파, 창가에 마련된 개별 좌석까지 다양하게 배치되어 있어, 각자만의 방식대로 독서를 즐길 수 있다.창밖의 자연 풍경을 고스란히 담은 독서 공간은 휴식과 독서를 원하는 사람들로 평일에도 빈자리를 찾기 어려울 정도로 인기다. 오랜 기다림 끝에 운 좋게 자리를 잡아, 북카페에서 커피를 구매해 책을 읽으며 잠시 여유를 느낄 수 있었다.책을 읽다 잠시 고개를 들면, 눈 앞에 펼쳐지는 전면 통창 속 숲 풍경이 눈의 피로마저 말끔히 풀어준다. 이 특별한 풍경은 많은 사람들이 이곳을 찾는 가장 큰 이유일 것이다. 계절이 바뀔 때마다 변하는 도서관 풍경 또한 오동숲속도서관만의 특별한 매력이다.오동숲속도서관은 도서관만의 고유한 특색을 살려 '숲'을 주제로 한 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 숲의 시간표를 따라 어느날 갑자기 열리는 '오동 책숲탐험단' 프로그램부터, 그리스 그림책으로 만나는 '신화의 숲', 핀란드 그림책을 기반으로 하는 '책이 있어 가장 행복한 숲'(무민의 숲), 연말에 진행하는 '숲속의 크리스마스'까지 각기 색다른 숲의 이야기들로 채워져 있다. 단순한 독서 공간을 넘어, 직접 체험하고 배우며 이곳에서만 맛볼 수 있는 특별한 경험을 제공한다.도서관은 오동근린공원의 자락길과 자연스럽게 이어져 있어 방문객들이 산책과 독서를 동시에 즐길 수 있다. 방문객들은 계절마다 옷을 갈아입는 숲길을 산책하다가, 잠시 벤치에 앉아 책장을 넘길 수도 있고, 독서에 빠져 있다가 이내 곧장 숲길로 발걸음을 옮기기도 한다. 이 공간에서는 치유와 독서, 산책, 그리고 가벼운 운동이 자연스럽게 한데 어우러진다.오동숲속도서관은 100평이 채 되지 않는 작은 도서관이지만 자연과 함께 일상 속 휴식을 누릴 수 있는 특별한 공간이다. 싱그러운 초록이 가득한 이곳은 머무르는 것만으로도 힐링이 되는 장소다.맑게 갠 하늘 아래, 색다른 분위기에서 책 한 권 펼치고 싶을 때 문득 떠올리게 되는 도서관이 아닐까 싶다.