패션 대신 동심으로 물든 DDP

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큰사진보기 ▲마술 같은 하루.DDP 어울림광장에서 열린 마술쇼를 보기 위해 구름 인파가 모여들었다. 남녀노소 할 것 없이 마술사의 몸짓 하나하나에 집중하며 축제를 즐기고 있다. ⓒ 한수원 관련사진보기

큰사진보기 ▲심장을 울리는 리듬.난타 공연단의 역동적인 연주가 시작되자 DDP의 곡선 벽면을 타고 신명 나는 리듬이 울려 퍼졌다. ⓒ 한수원 관련사진보기

큰사진보기 ▲꿈의 세계로 입장.실내 쇼룸에 마련된 인기 캐릭터 '베베핀' 테마 공간 입구. 화려한 조명과 대형 에어바운스가 아이들을 반기고 있다. ⓒ 한수원 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리 아이 최애 캐릭터가 여기에.대형 스크린을 통해 송출되는 캐릭터 영상 앞에 아이들의 시선이 고정되었다. ⓒ 한수원 관련사진보기

큰사진보기 ▲나도 꼬마 디자이너.야외 광장에 마련된 체험 부스에서 아이들이 벽면에 자유롭게 그림을 그리며 창의력을 발산하고 있다. ⓒ 한수원 관련사진보기

큰사진보기 ▲은빛 건축물과 초록의 조화.은 하늘 아래 DDP를 찾은 시민들이 산책로를 걸으며 어린이날의 오후를 즐기고 있다. ⓒ 한수원 관련사진보기

5일 어린이날을 맞아 서울 중구 동대문 디자인 플라자(DDP)는 거대한 '어린이 공화국'으로 변신했다. 평소 패션과 디자인의 첨단을 걷던 은빛 곡선의 건축물 사이로 이날은 세련된 모델 대신 알록달록한 옷을 입은 아이들의 웃음소리가 가득 찼다.축제의 하이라이트는 단연 야외 광장에서 펼쳐진 마술쇼와 난타 공연이었다. 마술사가 허공에서 비둘기를 꺼내고 손수건의 색깔을 바꿀 때마다, 바닥에 옹기종기 앉은 아이들은 입을 벌린 채 "우와!" 하는 탄성을 쏟아냈다.부모님의 손을 꼭 잡고 공연을 지켜보던 한 어린이는 "TV에서 보던 마술을 눈앞에서 직접 보니 정말 신기하고 꿈만 같아요!"라며 연신 환호성을 질렀다. 뒤편에 서서 아이의 어깨를 감싸 쥔 부모들의 얼굴에도 오랜만에 여유로운 미소가 번졌다.이어진 난타 공연은 축제의 열기를 더했다. 강렬한 북소리가 DDP의 높은 벽을 타고 울려 퍼질 때마다 관객들은 박자에 맞춰 몸을 흔들었다. 인파가 몰려 발 디딜 틈이 없었지만, 질서정연하게 공연을 관람하는 시민의식도 돋보였다.실내로 들어서면 또 다른 세상이 펼쳐졌다. 인기 캐릭터 '베베핀'과 함께하는 '드림랜드' 전시관에는 입장을 기다리는 가족 단위 관람객들의 줄이 길게 늘어섰다. 대형 캐릭터 조형물 앞에서 기념사진을 찍기 위해 기다리는 시간조차 아이들에겐 축제의 일부인 듯 즐거워 보였다.DDP 곳곳은 단순한 관람을 넘어 아이들이 직접 참여하는 체험의 장이었다. 커다란 가벽에 자유롭게 낙서하며 그림을 그리는 공간, 광장 한복판에 놓인 피아노를 연주하는 아이들의 모습은 '디자인 플라자'라는 이름에 걸맞은 창의적인 풍경을 연출했다.미세먼지 없는 맑은 하늘 아래, DDP의 독특한 건축물과 만개한 꽃들 사이로 흐르는 인파는 그 자체로 하나의 장관이었다. 아이들을 위해 이곳을 찾았다는 한 학부모는 "사람이 많아 조금 힘들기도 하지만, 아이가 마술쇼를 보며 즐거워하는 모습을 보니 오길 잘했다는 생각이 든다"며 소감을 전했다. 어린이날의 주인공인 아이들에게 DDP는 오늘 하루, 거대한 우주선이자 꿈이 현실이 되는 놀이터였다.