불암산 노을 보며 나온 인상파 전시, '꿀팁' 공유합니다

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큰사진보기 ▲<인상파, 찬란한 순간들> 전시회<인상파, 찬란한 순간들> 전시회 장면 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲<인상파, 찬란한 순간들> 전시회<인상파, 찬란한 순간들> 전시회 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

'아, 인상파 화가들이라면 지금 이 빛의 향연을 어떻게 표현했을까.'

[전시 이용 방법]

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

블로그 이웃의 글에서 인상파 화가들의 전시 소식을 접한 순간, 지난 겨울 고흐 원화전을 보며 느꼈던 생생한 감동이 다시금 피어올랐다. 이번 전시는 놓칠 수 없다는 생각에 남편에게 신신당부했다. 손주 육아를 돕느라 바쁜 일상이지만, 한 달에 한 번은 우리 부부만의 시간을 갖기로 약속했기 때문이다.하지만 남편의 반응은 미지근했다. 김포에서 서울 끝자락인 노원까지 왕복 대여섯 시간은 족히 걸리는데 그게 쉽겠냐는 걱정이었다. 나는 5월 말이면 전시가 끝난다며 한 번 더 남편을 설득했다. 드디어 5월 '부부의 날'이 되었다. 우리는 드디어 서울 전시회 나들이 길에 올랐다.남편은 예술의전당에서 열리는 '페르난도 보테로전'을 먼저 보고 인상파 전시는 다음에 가자고 제안했다. 일단 알겠다고 답했다. 사실 나는 서울 지리에 어두운 심각한 '길치'인지라 예술의전당에서 노원구까지 거리가 얼마나 먼지도 모른다. 같은 서울인데 멀어봤자 얼마나 멀겠나 싶어 보테로전을 관람한 뒤 곧장 노원아트뮤지엄으로 가자고 남편의 소맷자락을 끌었다.길 찾기 앱에 의지하고 사람들에게 물어가며 환승에 환승을 거듭한 끝에 불암산 자락 아래 위치한 뮤지엄에 도착했다. 생각보다 아담한 규모에 '전시가 너무 소규모는 아닐까' 하는 걱정도 잠시 들었지만, 예매 확인을 마치고 설레는 마음으로 전시 공간인 5층으로 향했다.5층은 포토존과 아트숍, 체험존, 휴게 공간 등이 마련되어 있었다. 마침 영상실에서 강의 소리가 들려 우연히 들어갔는데, 오후 3시 도슨트 해설이 막 시작되고 있었다. 그야말로 횡재였다. 귀에 쏙쏙 들어오는 인상파 사조에 대한 설명과 작품 해설 덕분에 시간 가는 줄 몰랐다. 인상파 전시를 가자고 노래를 불렀으면서도 정작 도슨트 일정이나 원화 21점이 전시된다는 구체적인 정보도 모르고 온 나로서는 '친구 따라 강남 간' 격이었지만 결과는 대만족이었다.지난해 12월 개막한 이번 전시는 이스라엘 박물관이 소장한 인상파 걸작들을 선보인다. 빈센트 반 고흐, 모네, 르누아르, 폴 세잔 등 거장 11인의 원화 21점이 전시되는데, 특히 화가들의 화풍이 가장 무르익었을 때의 작품들이 주를 이룬다. 카미유 피사로의 작품이 6점으로 가장 많았는데, 덕분에 점묘주의 화법에 대해서도 새롭게 눈을 뜰 수 있었다.특히 도슨트들의 해설은 이 전시의 백미다. 5명의 도슨트가 저마다의 개성으로 해설을 진행하기에 'n차 관람'을 하는 이들도 많다고 한다. 이날 해설을 맡은 이정한 도슨트는 "인상파 미술은 시각적, 직관적으로 아름답다. 그냥 가서 보고 느끼라"고 강조했다. 전시 현장에서 그의 열정적인 해설에 매료되었다.빛에 따라 세상이 달라 보일 때, 나는 종종 인상파 화가들을 떠올린다. 가을 날 고개를 들었을 때 온 세상이 은행 빛으로 물들어 있는 찰나의 설렘, 화가들 역시 그 눈부신 순간을 지나칠 수 없어 붓을 들지 않았을까. 그림에 문외한인 나조차 그림을 그리고 싶게 만드는 빛의 마법을 화가들이 어찌 외면할 수 있었겠는가.나는 유독 모네의 <수련>을 좋아한다. 같은 장소에서 아침, 점심, 저녁의 빛에 따라 달라지는 풍경을 연작으로 남긴 그의 집요함은 곧 대상에 대한 깊은 애정일 것이다. 단 한 점 뿐인 <수련> 앞을 쉽게 떠나지 못한 이유다.처음 마주한 고흐의 <밀밭의 양귀비> 또한 경이로웠다. 푸른 밀밭과 강렬한 붉은 양귀비의 대비, 오직 거친 붓터치만으로 양귀비의 생명력을 표현한 그의 천재성에 압도되었다.르누아르의 <꽃 장식 모자를 쓴 여인>은 또 어떤가. 화려하고 온화한 붉은 꽃 장식이 화면 전체의 균형을 잡아주며 낭만적인 분위기를 자아낸다. 여인의 뽀얀 피부와 순수한 표정에서는 따스한 온기가 느껴져 눈을 뗄 수 없었다. 작품 하나하나가 발목을 잡으니 관람객들의 동선이 정체 되기도 했지만, 그 멈춤조차 지루하지 않은 음미의 시간이었다.전시를 모두 관람하고 나오니 해가 서산으로 뉘엿뉘엿 넘어가고 있었다. 불암산 바위 위로 쏟아지는 노을빛이 유난히 찬란했다.찰나의 색과 공기, 물 위에 반사된 빛 속에서 본질적인 '인상'을 포착하려 했던 화가들. 당대에는 혹평을 받기도 했지만 시간이 흐른 뒤 비로소 그 가치를 인정받은 그들의 작품처럼, 우리 삶의 소중한 순간들도 시간이 흐른 뒤에야 진정한 의미를 드러내는 것이 아닐까 싶다.서울의 작은 뮤지엄에서 만난 거장들의 원화는 기대 이상의 영광이었다. 빛으로 세상을 바라본 그들의 시선을 마주하고 싶은 분들이라면, 전시가 막을 내리기 전 서둘러 노원으로 발걸음을 옮겨보길 권한다.- 전시명 : 인상파, 그 찬란한 순간들- 장소 : 노원아트뮤지엄- 전시기간 : ~5월31일- 전시 구성 :- 섹션 1 : 수면 풍경과 반영 (모네, 시냑, 세잔 등)- 섹션 2 : 도시 풍경, 자연, 인물이 있는 전경 (고흐, 고갱, 피사로 등)- 섹션 3 : 인물과 정물 (르누아르 등)- 섹션 4 : 미디어 전시실 (빛의 움직임을 영상으로 재현)- 도슨트 해설: 작품의 깊이를 더해주는 해설 시간을 미리 확인하고 방문하시길 강력 추천합니다.- 교통 : 주차 공간이 매우 협소하므로 가급적 대중교통을 이용하는 것이 좋습니다.- 관전 포인트 : 이번 전시는 국내에 처음 소개되는 고흐의 <밀밭의 양귀비> 원화를 직접 볼 수 있는 귀한 기회입니다.